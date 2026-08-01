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Tiktoker presume deuda de 130 mil pesos a banco y pide consejos para pagar: “Compre un cel caro, rente un auto y no tengo dinero”

La joven explicó que no podrá realizar el pago para evitar intereses y generó un intenso debate sobre el uso de las tarjetas de crédito

La creadora de contenido explicó en qué gastó el dinero y sus confesiones dividieron opiniones entre miles de usuarios.

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Una creadora de contenido se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir un video en el que habló abiertamente sobre una deuda superior a los 130 mil pesos con BBVA. Sin embargo, más allá del monto, lo que captó la atención de miles de usuarios fue la tranquilidad con la que explicó que no cuenta con recursos para realizar el pago correspondiente y que, por ahora, no tiene contemplado liquidarlo.

El video rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, donde cientos de internautas reaccionaron tanto a la cantidad adeudada como a la forma en que la joven relató su situación financiera.

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Durante la grabación explicó que recientemente recibió la notificación del banco para efectuar el pago necesario con el objetivo de evitar la generación de intereses, aunque reconoció que atraviesa un momento económico complicado.

“Debo 130 mil pesos en BBVA y ya me llegó mi pago para no generar intereses... No tengo dinero, no tengo ni un peso”, comentó frente a la cámara.

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La declaración generó sorpresa entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse cómo llegó a acumular una deuda de esa magnitud.

Revela por qué utilizó el dinero

La joven detalló los gastos que la llevaron a deber más de 130 mil pesos y abrió el debate sobre las finanzas personales.
La joven detalló los gastos que la llevaron a deber más de 130 mil pesos y abrió el debate sobre las finanzas personales.

A lo largo del video, la joven decidió detallar el destino de buena parte del crédito utilizado.

Entre las compras que mencionó se encuentran un iPhone 17 Pro Max, una MacBook Pro, el pago del deducible de su automóvil después de verse involucrada en un accidente, la renta temporal de otro vehículo y diversos gastos relacionados con reuniones, entretenimiento y consumo de bebidas alcohólicas.

Incluso reconoció que una parte importante del dinero terminó destinándose a actividades recreativas.

“Se vino el Fan Fest y empecé a gastar desmesuradamente en alcohol y salidas; básicamente eso”, reconoció.

Sus declaraciones provocaron que numerosos usuarios cuestionaran la manera en que administró el crédito, ya que varios de los gastos mencionados fueron considerados prescindibles y no relacionados con una necesidad urgente.

Las redes reaccionan

La influencer contó qué decisiones la llevaron a acumular una fuerte cantidad de dinero pendiente por pagar.
La influencer contó qué decisiones la llevaron a acumular una fuerte cantidad de dinero pendiente por pagar.

Como suele ocurrir con este tipo de historias, el video dio paso a una avalancha de comentarios de personas que compartieron opiniones muy distintas sobre el caso.

Algunos usuarios confesaron sentirse identificados con la preocupación que generan las deudas, mientras otros aseguraron que la actitud de la joven reflejaba una falta de planeación financiera.

Entre los mensajes que más interacción generaron aparecieron frases como: “Y yo muriéndome porque debo 8 mil pesos”, “Pero, ¿cómo le hizo para obtener un crédito tan alto?” y “Hay gente a la que le encanta la adrenalina financiera.”

Las respuestas evidenciaron cómo el tema despertó curiosidad y abrió una conversación sobre la facilidad con la que algunas personas pueden acceder a líneas de crédito elevadas.

Un caso que reabre el debate sobre el uso del crédito

Desde tecnología hasta salidas y otros gastos personales, su historia generó miles de comentarios.
Desde tecnología hasta salidas y otros gastos personales, su historia generó miles de comentarios.

Más allá de la viralidad del video, la historia volvió a poner sobre la mesa la importancia de administrar correctamente los productos financieros.

Especialistas en finanzas personales suelen recomendar utilizar las tarjetas de crédito únicamente cuando existe un plan claro para cubrir los pagos dentro de los plazos establecidos, ya que de lo contrario los intereses pueden incrementar considerablemente el monto original de la deuda.

Aunque las tarjetas representan una herramienta útil para realizar compras, enfrentar emergencias o generar historial crediticio, utilizarlas sin una estrategia de pago puede convertir gastos cotidianos en compromisos financieros difíciles de sostener con el paso del tiempo.

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, la experiencia de esta joven sigue alimentando el debate entre quienes consideran que fue una decisión irresponsable y quienes ven su historia como un ejemplo de los riesgos que implica utilizar el crédito sin una adecuada planificación económica.

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