¿Tu gato consume alimento húmedo? Profeco revela cuáles son las mejores marcas

El mejor alimento húmedo para gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una alimentación balanceada para mascotas resulta esencial para preservar su salud, crecimiento y bienestar. Además de ser una obligación ética inherente a la adopción de un animal de compañía, seleccionar adecuadamente su comida representa una muestra de aprecio hacia los gatos del hogar.

El cuidado nutricional influye directamente en la vitalidad y calidad de vida de los felinos, por lo que la elección de productos confiables cobra especial relevancia para los dueños responsables.

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Conscientes de la importancia de este tema, las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizaron un análisis profundo de 54 opciones de alimento húmedo disponibles en el mercado mexicano.

Este estudio, dirigido por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se enfocó en productos clasificados como completos y balanceados, los cuales contienen mezclas de ingredientes de origen animal y vegetal, enriquecidos con vitaminas y minerales. El objetivo de esta evaluación fue garantizar que todos los artículos cumplan con los estándares de calidad y regulaciones vigentes, además de proteger al consumidor frente a información engañosa.

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Las pruebas aplicadas se diseñaron bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad, y varias normas oficiales mexicanas, así como referencias establecidas por organismos internacionales. El Estudio de Calidad identificó irregularidades en algunas marcas, como la presencia de leyendas no comprobadas o imágenes que pueden inducir a error.

Por ejemplo, la presentación Purina One Visible Nutrition con carne fue señalada por utilizar la frase “SUPER NUTRIENTES” sin sustento verificable, mientras que GrandPET Carne Fresca mostró imágenes de salmón en su empaque, a pesar de no incluir este ingrediente en su composición.

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Recomendaciones para el alimento húmedo para gato

La investigación también detectó inconsistencias en la declaración nutrimental de productos como GrandPET Carne Fresca, Kisha Pavo y Natural Gourmet Receta de Pescado a las Finas Hierbas, ya que indicaron contener un porcentaje de proteína superior al real. Estos hallazgos revelan la importancia de estudiar detenidamente la información en los empaques y desconfiar de mensajes publicitarios no comprobables.

La Profeco presenta los resultados de un estudio que analiza 54 productos de alimento húmedo para gato en México, mostrando hallazgos sobre irregularidades y consejos de compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ayudar a los consumidores a elegir la mejor alternativa, la Profeco sugiere consultar con un veterinario para definir las necesidades nutricionales específicas de cada mascota. A través de la Revista del Consumidor, la dependencia recomienda priorizar la calidad real del producto, adquirirlo en comercios establecidos y almacenarlo adecuadamente, ya sea en un sitio fresco y seco si no se ha abierto, o en refrigeración una vez iniciado su ingesta.

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Consejos prácticos para canalizar el rascado de tu gato y evitar el estrés

El hábito de rascar en los gatos domésticos responde a necesidades biológicas y emocionales que se mantienen desde su vida salvaje. Esta conducta no solo les permite estirar los músculos y eliminar residuos de las uñas, sino que también es una forma de marcar territorio y liberar energía acumulada, acciones que favorecen su relajación y bienestar general en el hogar.

Diversos factores influyen en la frecuencia e intensidad de esta acción, como la presencia de niños, largos periodos de juego o ambientes poco estimulantes. El estrés, la sobreestimulación y la necesidad de canalizar energía suelen incrementar este comportamiento, que lejos de ser una “manía” es parte de su naturaleza. Expertos recomiendan evitar el castigo y, en cambio, ofrecer alternativas adecuadas como rascadores, espacios de observación elevados y sesiones de juego breves, ayudando así a redirigir el impulso hacia superficies apropiadas.

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Entender este comportamiento permite mejorar la convivencia y el bienestar de los felinos. La clave está en reducir fuentes de agotamiento emocional, enriquecer su entorno y fomentar el uso de accesorios para estas acciones, evitando recurrir a castigos que solo agravan el malestar del animal.