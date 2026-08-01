Nivel del Sistema Cutzamala aumenta por las lluvias: ¿Cuánta agua tiene?

Sistema Cutzamala. Crédito: Cuartoscuro

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El Sistema Cutzamala registra una recuperación paulatina en sus niveles de almacenamiento durante la temporada de lluvias de 2026, situación que representa un alivio para el abastecimiento de agua en el Valle de México.

Los reportes más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México muestran una mejora en la disponibilidad del recurso hídrico, después de etapas anteriores marcadas por condiciones críticas.

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Esta evolución es relevante debido a la importancia estratégica del complejo hidráulico para la región central del país. El Cutzamala aporta el 26% del agua potable consumida en distintas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México, por lo que cualquier variación en sus reservas tiene efectos directos en millones de habitantes.

Las autoridades consideran que la estabilización observada en las últimas semanas contribuye a atender la demanda poblacional y a fortalecer la continuidad del servicio. El seguimiento permanente de los embalses forma parte de las acciones destinadas a garantizar el suministro en una de las áreas urbanas con mayor consumo de agua del país.

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¿Cuánta agua hay en el Cutzamala?

De acuerdo con el reporte más reciente, correspondiente al 29 de julio, el Sistema Cutzamala almacena 573 millones 793 mil metros cúbicos de líquido. Esta cantidad equivale al 73.33% de su capacidad operativa total, un nivel que refleja una condición más favorable respecto a periodos de menor disponibilidad.

Entre las presas que integran el sistema, Valle de Bravo mantiene el mayor porcentaje de llenado. El embalse opera al 80.33% de su volumen, consolidándose como la principal reserva dentro del conjunto hidráulico.

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Una infografía muestra los 573.7 millones de metros cúbicos de agua almacenados en el Sistema Cutzamala al 29 de julio de 2026, indicando su recuperación para el Valle de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la presa Villa Victoria registra un almacenamiento de 67.63%, mientras que El Bosque se ubica en 64.92% de su nivel total. Aunque estos dos cuerpos de agua presentan niveles inferiores al de Valle de Bravo, forman parte del incremento general observado en el sistema.

La Conagua prevé que las precipitaciones continúen favoreciendo las reservas del Cutzamala durante las próximas semanas. Sin embargo, señaló que el monitoreo constante de los niveles de almacenamiento seguirá siendo una tarea esencial para asegurar la continuidad del suministro de agua en la región central del país y responder oportunamente a las necesidades de la población.

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México enfrenta fin de semana con precipitación récord y calor sofocante

Gran parte del territorio mexicano enfrentará condiciones climáticas extremas este sábado, con la presencia simultánea de lluvias intensas y temperaturas elevadas. El pronóstico contempla precipitaciones torrenciales en entidades como Guerrero, Sonora y Sinaloa, mientras que otras regiones también experimentarán tormentas y descargas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Además de las chubascos, las autoridades advierten sobre calor extremo en diversos estados, con registros superiores a los 40 °C y sensaciones térmicas aún más altas. Este escenario obliga a la población a tomar precauciones adicionales tanto por la exposición prolongada al sol como por la posibilidad de afectaciones derivadas de las tormentas. Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional recalcan la importancia de mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales para evitar incidentes.

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La combinación de ambos fenómenos podría afectar la movilidad, los servicios y la salud de los habitantes de las zonas más impactadas. Se sugiere estar atentos a los avisos meteorológicos, resguardarse en interiores durante tormentas y evitar actividades al aire libre en las horas de mayor calor, con el fin de reducir riesgos ante la inestabilidad climática prevista para este fin de semana.