No solo es negro, también es brillante: la razón neuronal que explica por qué el cuervo domina su entorno

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cuervos no solo destacan por su plumaje oscuro y su presencia en distintas regiones del mundo, también sobresalen por su inteligencia y adaptabilidad. Su capacidad para resolver problemas y modificar su entorno se explica por una estructura cerebral que destaca entre las aves, con una densidad neuronal que les permite realizar tareas complejas y comunicarse de manera eficaz, de acuerdo con Alejandra Alvarado Zink, del Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se han identificado alrededor de 45 especies del género Corvus distribuidas en hábitats que abarcan desde bosques fríos hasta zonas áridas, costas y áreas agrícolas, según la académica Alejandra Alvarado Zink. En México, existen cinco especies, entre ellas el cuervo común y el cuervo llanero, que se encuentran principalmente en regiones abiertas, bosques y sierras.

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La densidad neuronal como clave de su inteligencia

El secreto detrás del dominio de los cuervos sobre su entorno radica en la alta cantidad y densidad de neuronas en su cerebro anterior. Algunas regiones, como el nidopalio caudolateral, cumplen funciones comparables a las de la corteza prefrontal de los mamíferos, explicó Alvarado Zink. Esta estructura permite que los cuervos aprendan observando y también resuelvan problemas complejos. Gracias a ello, no solo aprenden por observación, sino que también son capaces de resolver problemas complejos.

Por ejemplo, el cuervo de Nueva Caledonia se ha convertido en un referente mundial por su habilidad para fabricar herramientas. Si una rama no le resulta útil para extraer insectos de un tronco, la modifica, la recorta o busca otra que se ajuste mejor a la tarea.

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En experimentos de laboratorio, algunos cuervos demostraron que pueden resolver acertijos. Un ejemplo es cuando los investigadores colocaron alimento en un tubo con agua: las aves descubrieron que, al dejar caer piedras dentro del recipiente, el nivel subía y podían alcanzar el alimento.

Los cuervos también mantienen una vida social compleja. Forman parejas estables, ambos padres cuidan a las crías y, en algunas especies, los jóvenes permanecen con sus progenitores durante un periodo prolongado en el que aprenden conductas para sobrevivir. Además, poseen una memoria sobresaliente: pueden reconocer rostros humanos y recordar quién representa una amenaza. También transmiten esa información a otros miembros del grupo mediante vocalizaciones.

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(YT: The Dodo/Captura de pantalla)

Su rol en el equilibrio ambiental

Más allá de su inteligencia, los cuervos cumplen un papel fundamental en la naturaleza al alimentarse de animales muertos. Así contribuyen a eliminar materia orgánica y prevenir la proliferación de enfermedades. También participan en la dispersión de semillas y en la limpieza de restos orgánicos en su entorno. Estas funciones los convierten en actores clave para el mantenimiento de distintos espacios naturales y agrícolas.

En espacios públicos de la Ciudad de México, es común que las personas confundan a los cuervos con los zanates, aves emparentadas con los tordos y pertenecientes a la familia de los ictéridos. Alejandra Alvarado Zink puntualizó: “Generalmente, la gente ve un ave negra y dice: ‘Es un cuervo’. Pero no, la mayoría de las veces son zanates”.

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Los zanates muestran un plumaje iridiscente con tonos azulados y morados y resultan mucho más comunes en las ciudades mexicanas. Por el contrario, los cuervos tienen una distribución más específica y suelen habitar zonas menos urbanas.

La combinación de habilidades cognitivas, capacidad de aprendizaje, memoria social y funciones ecológicas posiciona a los cuervos como una de las aves más complejas y adaptadas del reino animal, con particularidades que siguen atrayendo la atención de la comunidad científica.

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