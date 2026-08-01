Infancias migrantes en México viven sin protección contra la discriminación y la violencia, pero con el sueño de pertenecer

Dos niños se aferran a las piernas de su madre, en ropa normal, mientras un juguete excavadora amarillo descansa en el suelo, rodeados de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La movilidad de niñas, niños y adolescentes en México deja de ser solo de tránsito y expone la discriminación y el riesgo de violencia que enfrentan en el país, sin que abandonen el sueño de tener un hogar donde crecer.

De acuerdo con el informe Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, de Plan International México y el PDH Ibero, realizado entre enero y marzo de 2026, hoy, muchas infancias migrantes viven una espera prolongada o un asentamiento de facto ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

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Esto ocasionó que desde 2025 México limita el paso y empuja a familias, niñas, niños y adolescentes a permanecer en territorio mexicano.

El estiudio, realizado entre enero y marzo de 2026, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tapachula, Chiapas, y Ciudad de México, documentó que México se consolida como país de destino para infancias migrantes y población desplazada interna, sin que cambien al mismo ritmo las condiciones, los servicios ni la protección que requieren.

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Tapachula opera como un espacio de contención migratoria, donde miles de personas, principalmente del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y en menor medida de África, quedan varadas mientras esperan regularizarse o avanzar.

En Ciudad de México, la estancia se vuelve prolongada: se reconfiguran trayectorias y crecen los obstáculos para integrarse.

Mientras que Ciudad Juárez concentra la espera indefinida: tras el cierre de vías y aplicaciones como CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos, cientos de menores de edad y sus familias permanecen sin acceso regular a escuela, sin claridad sobre su futuro y expuestos a violencia y explotación.

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Estas configuraciones territoriales modifican la vida cotidiana y el acceso a derechos como educación, vivienda, regularización migratoria y protección.

Tapachula, Ciudad de México y Ciudad Juárez concentran tres formas de espera

Migrar no es una decisión voluntaria para la mayoría. El informe identifica tres causas principales: factores económicos, violencia criminal y reunificación familiar.

En el caso de menores de edad de origen mexicano, los desplazamientos internos se vinculan con amenazas, extorsión y presencia de grupos armados.

Entre menores de edad extranjeras residentes en Ciudad Juárez, 33% reporta huir de violencia vinculada con narcotráfico y crimen organizado. En Tapachula, 85% señala que México es su destino final.

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En Ciudad de México, 50% no tiene del todo claras las razones de su salida, lo que apunta a la escasa participación infantil en decisiones familiares de movilidad.

Las trayectorias son largas y de alto riesgo

La muestra incluye principalmente menores de edad provenientes de Venezuela (35.8%), Cuba (22.6%) y Honduras (11.3%).

Para quienes no tienen pasaporte, la ruta terrestre y marítima implica atravesar el Tapón del Darién, donde entre 2014 y marzo de 2026 murieron 77 niñas, niños y adolescentes, además de enfrentar extorsiones, robos y secuestros por parte de grupos criminales.

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Durante el trayecto y en México, 60% reporta incidentes de protección. Además, 42% sufre delitos como robos y fraudes en el Darién.

Niñas y adolescentes haitianas describen de forma recurrente acoso sexual, acoso verbal, tocamientos no consentidos y persecución en el espacio público.

No hay una edad “blindada” por sí misma. El informe registra adolescentes que viajan solos, menores de edad que asumen responsabilidades de adultos y casos de trabajo agrícola en el norte, como en Chihuahua, donde acompañan y ayudan a familiares en jornadas extensas durante la pizca de chile.

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La desprotección se sostiene en carencias materiales, barreras escolares y miedo a la autoridad

La llegada a México no implica el fin del riesgo. En albergues y asentamientos informales, el documento reporta sobrepoblación y carencias materiales: letrinas sin privacidad, falta de agua potable y viviendas improvisadas.

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También identifica ausencia de atención psicológica y de servicios de salud mental especializados, pese al trauma acumulado durante el trayecto y la estancia.

En educación, el acceso se limita por obstáculos burocráticos y exigencia de documentos que muchas familias no pueden presentar.

En la práctica, numerosas infancias quedan en programas transitorios o “círculos de aprendizaje” de organizaciones sociales, sin incorporarse a la escuela formal del Estado.

Se suma la discriminación

El informe recoge expresiones de racismo, xenofobia y estigmatización. En Tapachula, adolescentes haitianos afirman: “Ser negro es un crimen”. En Ciudad de México, niñas reportan segregación escolar e insultos como “regrésate a tu país”.

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El temor a las autoridades aparece como constante. El control y la vigilancia por la Guardia Nacional, Sedena y policías locales inhiben el acercamiento a instituciones, por miedo a detenciones o separaciones familiares.

Enfrentan violencia de género y asumen roles de proveedor

Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos diferenciados: violencia de género, sexualización y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. En Ciudad de México, el informe documenta embarazos en la adolescencia, con efectos como deserción escolar y ciclos de dependencia económica y social.

En el caso de niños y adolescentes varones, el documento señala la asunción temprana del rol de “proveedor”.

Ante la falta de integración laboral legal para sus familias, algunos recurren a la mendicidad. También se reporta riesgo de reclutamiento por grupos criminales en zonas agrícolas del norte.

Frente a la falta de respuesta institucional suficiente, las redes familiares y comunitarias operan como contención.

La unidad familiar y los pares ayudan a socializar y amortiguar el trauma, aunque no siempre alcanzan para procesar experiencias de violencia o duelo.

En este sentido, el deporte y el juego aparecen como recursos de supervivencia emocional: en el campamento Vallejo, en la capital, niñas y niños migrantes forman un equipo de futbol llamado “Los Galácticos”, con un ajolote como mascota que “se regenera, como nosotros”.

La invisibilidad también se vuelve estrategia, sobre todo en Tapachula, donde menores de edad no acompañados evitan el contacto con autoridades por miedo a detención o institucionalización.

Reconocen derechos, pero hay obstáculos administrativos

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) contempla protecciones especiales para infancias migrantes y desplazadas, incluidas atención por personal capacitado, principio de no devolución y acceso a salud y educación sin importar nacionalidad.

En la práctica, el acceso se atasca en obstáculos administrativos y operativos. El informe también apunta que la ausencia de leyes específicas para infancias desplazadas internas incrementa su vulnerabilidad.

Organizaciones sociales y comunitarias cubren algunos vacíos con modelos educativos como el Programa de Educación Migrante o esquemas de “casa familiar” en albergues, pero su alcance es limitado frente a la magnitud del fenómeno.

Los riesgos no disminuyen: cambian y se profundizan

La estructura institucional, diseñada para emergencias de paso, no alcanza para un escenario de espera prolongada, sobrecarga emocional y exposición sostenida a explotación laboral, discriminación y violencia de género.

Plantea la necesidad de transitar de un enfoque de emergencia a uno de inclusión y pertenencia, fortalecer la protección en entornos físicos y digitales, impulsar alfabetización digital y participación desde la niñez, y mejorar la formación de autoridades y servicios públicos en derechos de las infancias migrantes, no discriminación y violencia de género.

“Que siempre esté unida con mi familia y que nunca nos separemos”, escribe una niña guatemalteca de 10 años. La búsqueda de pertenencia sostiene la espera: estar a salvo, volver a la escuela, vivir sin miedo y jugar.