A qué hora terminan los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

(REUTERS)

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Los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México terminan alrededor de las 11:00 de la noche. El cantante británico sube al escenario a las 9:00 p.m. en la fecha del 1 de agosto, y a las 8:00 p.m. en las cuatro fechas restantes, con un show que dura poco más de dos horas.

La primera presentación, el 31 de julio, confirmó ese tiempo: Styles interpretó 24 canciones en el marco del Together, Together Tour 2026, su primera gira como solista en México. Las puertas del recinto abren entre las 4:30 y las 7:00 de la tarde, dependiendo de la fecha.

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Los shows de Harry acaban a esta hora

Se anunciaron puntos de hidratación sin costo dentro del Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

El horario de cierre varía según el inicio de cada función. Este 1 de agosto, con arranque a las 9:00 p.m., el show concluye aproximadamente a las 11:00 de la noche. Para las fechas del 4, 7, 8 y 10 de agosto, el inicio es a las 8:00 p.m., por lo que se estima que el cierre ocurre cerca de las 10:00 p.m.

A partir del 4 de agosto, la cantante británica Jorja Smith abre el show. Su actuación comienza a las 8:00 p.m., lo que adelanta el arranque del espectáculo completo y también el horario de salida del estadio.

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Las 24 canciones del setlist, de “Golden” a “As It Was”

(The New York Times)

El repertorio que Harry Styles presentó en la primera fecha es el que sus fans pueden esperar en los shows restantes. El show arranca con una introducción titulada “Are You Listening Yet?” y avanza por temas de sus cuatro álbumes de estudio.

La primera mitad incluye “Golden”, “Adore You”, “Watermelon Sugar”, “Music for a Sushi Restaurant”, “Taste Back”, “Coming Up Roses”, “Fine Line”, “Italian Girls”, “American Girls” y “Keep Driving”. La segunda mitad suma “Ready, Steady, Go!”, “Dance No More”, “Treat People with Kindness”, “Pop”, “Season 2 Weight Loss” y “Carla’s Song (Satellite)”.

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El cierre llega con “Aperture”, “Entr’acte”, “Night Changes”, “History”, “Love of My Life”, “Sign of the Times” y “Closer / As It Was”. Este último bloque genera los momentos de mayor intensidad en el recinto.

Puertas, estacionamiento y precio de las comidas

Un collage presenta a Harry Styles con un suéter amarillo y gafas, superpuesto sobre un escenario musical vibrante y luces de arcoíris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las puertas del Estadio GNP Seguros abren entre las 4:30 y las 7:00 de la tarde. Quienes lleguen en auto pueden usar el estacionamiento oficial, con un costo de entre 150 y 250 pesos. No se permite ingresar alimentos ni bebidas desde afuera, pero sí una botella de plástico vacía de hasta 500 ml para rellenar en los puntos de hidratación gratuita instalados dentro del recinto.

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Dentro del estadio, el agua embotellada cuesta entre 40 y 45 pesos; el refresco, 50 pesos; y la cerveza de 710 ml, entre 200 y 210 pesos. Los hot dogs van de 90 a 120 pesos y la pizza individual de 120 a 180 pesos.

Mercancía oficial: desde 250 hasta 1,600 pesos

El cantante Louis Tomlinson reacciona con emoción durante su interpretación de guitarra en un concierto, mientras la mano de un fan se extiende en primer plano capturando el momento.

Los módulos de venta de mercancía oficial aceptan efectivo, American Express, Visa y Mastercard. El artículo más caro es la sudadera, con un precio de 1,600 pesos. Le siguen el Pink Jersey en 1,400 pesos y la playera Tie Dye de manga larga en 1,300 pesos.

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Las opciones más accesibles son el llavero en 250 pesos, el póster y la tote bag en 500 pesos cada uno, y la gorra en 700 pesos. La playera estándar cuesta 800 pesos. Fuera del estadio, en los alrededores del Metro Santa Anita de la línea 8, opera un bazar con más de 15,000 productos no oficiales, con hoodies desde 400 pesos y chamarras bordadas desde 500 pesos.