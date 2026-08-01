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Sheinbaum anuncia nuevos recursos para escuelas de la Mixteca tras confirmar reunión con la Sección 22 de la CNTE

La mandataria informó sobre un apoyo económico para la compra de útiles y uniformes escolares

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante un evento este 1 de agosto en Plan Lázaro Cárdenas. Santo Domingo Tonalá, Oaxaca. (captura de pantalla)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció nuevos recursos para las escuelas ubicadas en la Mixteca, durante su reunión de este 1 de agosto en Plan Lázaro Cárdenas. Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.

“Vamos también a dedicar una buena parte del programa La Escuela es Nuestra a la región Mixteca, para que todas las escuelas queden bien en conjunto con usted”, aseguró.

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En su discurso también dio a conocer que a partir del mes de agosto, todas las niñas y niños de nivel primaria van a recibir un apoyo económico de 2 mil 500 pesos mexicanos para la compra de útiles y uniformes escolares previo al regreso a clases que dará inicio el próximo 31 de agosto.

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