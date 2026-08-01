México
Agregar Infobae enGoogle

Baja California refuerza acciones contra el tráfico ilegal de armas: decomisan más de 8 mil

El gobierno estatal informó que durante la actual administración han sido aseguradas cargadores y cartuchos; Tijuana y Mexicali concentran el mayor número de decomisos

El gobierno estatal informó que durante la actual administración han sido aseguradas cargadores y cartuchos; Tijuana y Mexicali concentran el mayor número de decomisos
El gobierno estatal informó que durante la actual administración han sido aseguradas cargadores y cartuchos; Tijuana y Mexicali concentran el mayor número de decomisos
Guardar

El gobierno de Baja California reforzó las labores de inteligencia, investigación y coordinación entre corporaciones para combatir el tráfico ilegal de armas, una actividad vinculada con la capacidad operativa de los grupos criminales y la violencia registrada en la entidad.

Desde Ensenada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó un balance de las acciones emprendidas durante su administración. De acuerdo con las cifras estatales, las autoridades han asegurado un total de 8 mil 28 armas de fuego, así como 8 mil 899 cargadores y aproximadamente 252 mil cartuchos.

PUBLICIDAD

La mandataria destacó que retirar armamento de circulación no solamente representa un resultado operativo, sino también una medida preventiva para disminuir los riesgos que enfrentan las familias, mujeres, jóvenes, niñas y niños de Baja California.

“Cuando hablamos de armas, también hablamos de salvar vidas, de construir paz y bienestar en Baja California”, expresó Ávila Olmeda durante el mensaje, en el que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo Rodríguez.

PUBLICIDAD

La gobernadora afirmó que su administración no protege a grupos criminales y aseguró que las corporaciones estatales mantienen acciones contra las personas dedicadas al tráfico de armas o que emplean estos artefactos para cometer delitos y generar violencia.

Tijuana concentra casi la mitad de las armas aseguradas

El general Laureano Carrillo Rodríguez explicó que los decomisos se han concentrado principalmente en las zonas fronterizas y urbanas del estado. Tijuana encabeza la lista al acumular el 47 por ciento de las armas aseguradas en Baja California.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que durante su administración han sido aseguradas más de 8 mil armas de fuego en Baja California
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que durante su administración han sido aseguradas más de 8 mil armas de fuego en Baja California

Mexicali ocupa el segundo lugar, con el 28 por ciento del total, mientras que Tecate concentra el 12 por ciento. Ensenada registra el 9 por ciento de los aseguramientos y Playas de Rosarito, el 2 por ciento. Por su parte, San Quintín y San Felipe representan el 1% cada uno.

Estas cifras muestran que Tijuana y Mexicali concentran en conjunto tres de cada cuatro armas decomisadas por las autoridades en la entidad.

Carrillo Rodríguez detalló que los operativos son realizados mediante la colaboración de corporaciones federales, estatales y municipales. También participan autoridades consulares y agencias de Estados Unidos, entre ellas la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La coordinación tiene como objetivos identificar las rutas empleadas para trasladar armas de manera ilegal, fortalecer el intercambio de información y avanzar en las investigaciones sobre la procedencia del armamento.

Autoridades señalan que gran parte del armamento proviene de Estados Unidos

Durante la presentación se mencionó información expuesta por autoridades federales, según la cual el 75% de las armas decomisadas en México tiene su origen en Estados Unidos. Ante este escenario, el gobierno estatal consideró indispensable mantener la coordinación bilateral para frenar el flujo ilícito de armamento hacia territorio mexicano.

El secretario de Seguridad Ciudadana señaló también que durante 2024 y el periodo posterior analizado se observó una tendencia al alza en el aseguramiento de armas. En el corte más reciente presentado por las autoridades se contabilizaron mil 150 armas de fuego y mil 436 cargadores.

Mesa de madera con pistolas, escopetas, rifles, cargadores y cartuchos apilados. Se observan etiquetas del Gobierno de Baja California.
Autoridades de Baja California han asegurado más de 8 mil armas de fuego durante la actual administración como parte de las acciones contra el tráfico ilegal de armamento

Como referencia, durante 2025 se reportó el decomiso de mil 512 armas. Las autoridades estatales estimaron que la cifra correspondiente al periodo en curso podría superar ese registro.

Marina del Pilar Ávila insistió en que el combate al tráfico de armas debe entenderse como una estrategia de prevención y construcción de paz. “Cada arma que se retira de las calles significa menos capacidad para los grupos criminales y menos riesgos para la población”, puntualizó.

Temas Relacionados

Baja Californiatráfico ilegal de armasarmas decomisadasmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gloria Trevi lanza “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

La cantante regiomontana cuenta que el tema nace de la tristeza, los duelos y las traiciones, pero los convierte en una celebración de despertar, disfrutar el presente y reconocer la felicidad cotidiana

Gloria Trevi lanza “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

Tienes golondrinas en casa y sus excrementos te molestan: esto es lo que puedes hacer

Si no sabes cómo actuar ante la presencia de golondrinas y sus excrementos en tu vivienda, aquí tienes las mejores alternativas de limpieza y prevención recomendadas por expertos

Tienes golondrinas en casa y sus excrementos te molestan: esto es lo que puedes hacer

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Estados Unidos felicita a México por la captura de “El R1”

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Estados Unidos felicita a México por la captura de “El R1”

¿Quién ganó la salvación en La Casa de los Famosos México 2026 este 31 de julio?

Te decimos cómo quedó la tabla final de nominados antes de la próxima Gala de Eliminación

¿Quién ganó la salvación en La Casa de los Famosos México 2026 este 31 de julio?

Congreso de Nuevo León pide a la CNBV revisar posible compra de BanFeliz

El diputado Mario Alejandro Soto Esquer exhortó a la autoridad financiera a evaluar la solvencia, honorabilidad y perfil de quienes busquen asumir el control

Congreso de Nuevo León pide a la CNBV revisar posible compra de BanFeliz
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Estados Unidos felicita a México por la captura de “El R1”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Estados Unidos felicita a México por la captura de “El R1”

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce a autoridades mexicanas por la captura de “El R1”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: Valeria Márquez fue asesinada por el hijo de este narco

Así fue la carrera criminal de “Tony Montana”: del Cártel Milenio a operar bajo las órdenes de su hermano “El Mencho” en el CJNG

Refuerzan seguridad en Cuautla con operativo de los tres órdenes de gobierno, a dos meses de la detención de su alcalde

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

El día que Ese Pérez estuvo a punto de quedarse ciego: así lo contó en LCDLFM 2026

Gloria Trevi lanza “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

¿Quién ganó la salvación en La Casa de los Famosos México 2026 este 31 de julio?

Alicia Villarreal enfrenta nuevo problema legal presuntamente relacionado con Cruz Martínez, podría terminar en embargo

DEPORTES

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

Pumas aplasta 5-1 a Bravos de Juárez con triplete de Juninho y escala al segundo lugar de la Liga MX

Dueño de Queretaro desmiente llegada de Vozinha, portero sensación del Mundial 2026

Tijuana utiliza video de Gilberto Mora para burlarse del Atlético San Luis

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos este 31 de julio