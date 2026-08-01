Baja California refuerza acciones contra el tráfico ilegal de armas: decomisan más de 8 mil

El gobierno estatal informó que durante la actual administración han sido aseguradas cargadores y cartuchos; Tijuana y Mexicali concentran el mayor número de decomisos

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El gobierno de Baja California reforzó las labores de inteligencia, investigación y coordinación entre corporaciones para combatir el tráfico ilegal de armas, una actividad vinculada con la capacidad operativa de los grupos criminales y la violencia registrada en la entidad.

Desde Ensenada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presentó un balance de las acciones emprendidas durante su administración. De acuerdo con las cifras estatales, las autoridades han asegurado un total de 8 mil 28 armas de fuego, así como 8 mil 899 cargadores y aproximadamente 252 mil cartuchos.

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La mandataria destacó que retirar armamento de circulación no solamente representa un resultado operativo, sino también una medida preventiva para disminuir los riesgos que enfrentan las familias, mujeres, jóvenes, niñas y niños de Baja California.

“Cuando hablamos de armas, también hablamos de salvar vidas, de construir paz y bienestar en Baja California”, expresó Ávila Olmeda durante el mensaje, en el que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo Rodríguez.

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La gobernadora afirmó que su administración no protege a grupos criminales y aseguró que las corporaciones estatales mantienen acciones contra las personas dedicadas al tráfico de armas o que emplean estos artefactos para cometer delitos y generar violencia.

Tijuana concentra casi la mitad de las armas aseguradas

El general Laureano Carrillo Rodríguez explicó que los decomisos se han concentrado principalmente en las zonas fronterizas y urbanas del estado. Tijuana encabeza la lista al acumular el 47 por ciento de las armas aseguradas en Baja California.

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La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que durante su administración han sido aseguradas más de 8 mil armas de fuego en Baja California

Mexicali ocupa el segundo lugar, con el 28 por ciento del total, mientras que Tecate concentra el 12 por ciento. Ensenada registra el 9 por ciento de los aseguramientos y Playas de Rosarito, el 2 por ciento. Por su parte, San Quintín y San Felipe representan el 1% cada uno.

Estas cifras muestran que Tijuana y Mexicali concentran en conjunto tres de cada cuatro armas decomisadas por las autoridades en la entidad.

Carrillo Rodríguez detalló que los operativos son realizados mediante la colaboración de corporaciones federales, estatales y municipales. También participan autoridades consulares y agencias de Estados Unidos, entre ellas la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

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La coordinación tiene como objetivos identificar las rutas empleadas para trasladar armas de manera ilegal, fortalecer el intercambio de información y avanzar en las investigaciones sobre la procedencia del armamento.

Autoridades señalan que gran parte del armamento proviene de Estados Unidos

Durante la presentación se mencionó información expuesta por autoridades federales, según la cual el 75% de las armas decomisadas en México tiene su origen en Estados Unidos. Ante este escenario, el gobierno estatal consideró indispensable mantener la coordinación bilateral para frenar el flujo ilícito de armamento hacia territorio mexicano.

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El secretario de Seguridad Ciudadana señaló también que durante 2024 y el periodo posterior analizado se observó una tendencia al alza en el aseguramiento de armas. En el corte más reciente presentado por las autoridades se contabilizaron mil 150 armas de fuego y mil 436 cargadores.

Autoridades de Baja California han asegurado más de 8 mil armas de fuego durante la actual administración como parte de las acciones contra el tráfico ilegal de armamento

Como referencia, durante 2025 se reportó el decomiso de mil 512 armas. Las autoridades estatales estimaron que la cifra correspondiente al periodo en curso podría superar ese registro.

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Marina del Pilar Ávila insistió en que el combate al tráfico de armas debe entenderse como una estrategia de prevención y construcción de paz. “Cada arma que se retira de las calles significa menos capacidad para los grupos criminales y menos riesgos para la población”, puntualizó.