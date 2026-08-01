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Gloria Trevi lanza “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

La cantante regiomontana cuenta que el tema nace de la tristeza, los duelos y las traiciones, pero los convierte en una celebración de despertar, disfrutar el presente y reconocer la felicidad cotidiana

Collage de tres paneles: mujer, perro, hombre, dos gatos, burbujas, cojines, zapatillas de unicornio, globos de letras y texto en pantallas de búsqueda.
La publicación acumuló 27,100 me gusta, 1,416 comentarios y 1,312 guardados en algunas horas (Composición fotográfica/Redes Sociales)
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Gloria Trevi estrenó “Pompas de Jabón” el día de ayer 31 de julio de 2026 en todas las plataformas digitales, en poco, la canción se convirtió en tendencia el mismo día gracias a un reel del influencer Aarón Mercury, quien la usó como fondo musical en un video junto a sus gatos.

La publicación acumuló 27,100 me gusta, 1,416 comentarios y 1,312 guardados en algunas horas.

Los fans del influencer catalogaron la tendencia como Aaron X Gloria, en referencia a una colaboración no esperada entre el influencer y la artista en su reel viral.

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El sencillo es el primer adelanto del decimoquinto álbum de estudio de la cantautora regiomontana, proyectado para principios de 2027.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz —su nombre de nacimiento— inició su carrera discográfica en 1989 y acumula más de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo.

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Aaron Mercury/TikTok canción: Gloria Trevi/Great Talent Records Inc.

Qué dice la canción y de dónde viene

“Pompas de Jabón” transforma decepciones y cargas cotidianas en una celebración del presente. Según indicó la artista en el material de prensa del lanzamiento, “esta canción la hice desde ese lugar cuando a veces nos encontramos tristes, trabajando mucho, cargando con duelos o con alguna pena, alguna traición”.

“De repente llegas a ese lugar en el que te das cuenta que eres muy feliz simplemente por el hecho de despertar, y que eso es más que un motivo para celebrar y para empezar el día feliz”, añadió en el mismo comunicado.

La artista también señaló que la pieza tiene más profundidad de la que aparenta: “Hoy sé que me gusta quién soy y el corazón que protejo dentro de mi cuerpo, y que me ha ayudado a llegar más allá, no de mis sueños, sino de lo que soñaban los demás para mí”.

Un sonido que no sigue modas

Mujer de cabello castaño con pijama y pantuflas de unicornio, recostada junto a un perro, dentro de una burbuja sobre una ciudad. Texto Gloria Trevi y Pompas de Jabón
La artista comparó el sonido con el pulso de una banda escolar. La producción estuvo a cargo de Eduardo Bladinieres y Gil Elguezabal. (Captura de pantalla/redes sociales)

Trevi describió el tema como distinto a cualquier tendencia musical vigente. “No estoy siguiendo ninguna tendencia musical. Tiene su beat bien marcado para que se pueda súper bailar”, afirmó en el comunicado de prensa.

La artista comparó el sonido con el pulso de una banda escolar. La producción estuvo a cargo de Eduardo Bladinieres y Gil Elguezabal, y el videoclip oficial fue grabado en Miami bajo la dirección de Pablo Croce.

Quién es Aarón Mercury, el impulsor viral

Un joven con camiseta oscura sostiene un gato gris de pelaje largo rodeado de burbujas en una habitación. Se observan barras de contenido en la parte superior e inferior
Su popularidad creció tras su paso por La Casa de los Famosos México y se ha mantenido en tendencia durante 2026 (Captura de pantalla/redes sociales)

Aarón Mercury, nombre artístico de Aaron Hernández González, nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro. Desde 2019 construyó una carrera como influencer, modelo, cantante y actor, con más de 21 millones de seguidores en TikTok y cerca de siete millones en Instagram.

Su popularidad creció tras su paso por La Casa de los Famosos México y se ha mantenido en tendencia durante 2026: en julio, el futbolista noruego Erling Haaland comentó uno de sus videos, lo que generó una nueva ola de atención en redes. El video de Mercury llegó a acumular 420,000 me gusta.

En el plano profesional, Mercury debuta como actor en Corazón de Marruecos, telenovela producida por Rosy Ocampo con estreno previsto para finales de 2026 por Las Estrellas, donde interpreta al personaje Humberto junto a José Ron, África Zavala y Claudia Álvarez. En paralelo, lanzó su propia línea de cuidado facial, Mercury Skincare.

El álbum 15 y la agenda de conciertos

“Pompas de Jabón” abre una nueva etapa en la discografía de Trevi, cuyo catálogo incluye títulos como Tu Ángel de la Guarda (1991), Diosa de la Noche (2019) y El Vuelo (2025), entre otros 14 álbumes de estudio previos.

La artista tiene fechas confirmadas en España —el 24 de agosto en el festival Starlite Occident, en Marbella—, y en Centroamérica con paradas en Nicaragua (25 de septiembre), Guatemala (26 de septiembre), Panamá (2 de octubre) y Costa Rica (3 y 4 de octubre).

En México actuará en Tijuana el 10 de octubre, en Ciudad de México el 24 de octubre y en Mérida el 11 de diciembre.

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