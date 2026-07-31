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Tony Montana, hermano de El Mencho, se declara culpable de tráfico de drogas y portación de armas en EEUU

El hermano de El Mencho se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con destino a territorio estadounidense y del uso de armas

CJNG "Tony Montana" "El Mencho" Antonio Oseguera Cervantes
Antonio Oseguera, "Tony Montana", hermano del "Mencho", fue detenido en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, por la Sedena y la FGR. (Cuartoscuro/DEA)
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Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se declaró culpable este viernes en una corte federal de Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con destino a territorio estadounidense, así como por usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar esa conspiración, según documentos judiciales del Departamento de Justicia de EE.UU.

Oseguera Cervantes, de 67 años de edad y originario de Michoacán, traficó cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos para cárteles mexcianos por más de 20 años. La declaración de culpabilidad comprende el envío de cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetaminas con destino a ese país.

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Cabe destacar que entre 2002 y 2010, el hermano de El Mencho formó parte del Cártel del Milenio en Jalisco, estado en el que supervisó la venta de narcóticos, protegió territorios frente a cárteles rivales y dirigió y mantuvo laboratorios de metanfetamina. En ese lapso de tiempo, Oseguera Cervantes obtuvo precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas y distribuyó metanfetamina y cocaína hacia el mercado estadounidense.

Luego de esto, en 2010, comenzó a trabajar bajo las órdenes de su hermano, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien murió el pasado 22 de febrero en un operativo llevado a cabo por el Ejército Mexicano, en Tapalpa Jalisco, y quien fue fundador del CJNG.

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