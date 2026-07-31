Salomón Jara y Ariadna Montiel refuerzan acciones por la soberanía desde Oaxaca

Reunión entre Salomón Jara y Ariadna Montiel. (Gobierno de México)

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El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, sostuvieron un encuentro estratégico en el que se plantearon nuevas acciones para fortalecer la defensa de la soberanía nacional desde el estado.

El diálogo se centró en cómo avanzar en el denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación, consolidando la presencia y los principios del movimiento en la región.

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El encuentro tuvo lugar recientemente, como parte de una agenda política coordinada para respaldar el proyecto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y asegurar que la ciudadanía oaxaqueña participe activamente en la transformación del país.

El gobernador Jara Cruz explicó que el objetivo central fue trazar la ruta para que Oaxaca continúe siendo un pilar en los esfuerzos encaminados a fortalecer el movimiento de la Cuarta Transformación.

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Según el mandatario, la prioridad radica en mantener la cohesión política y social, así como en informar a la ciudadanía sobre los avances que han permitido convertir a México en una nación más independiente y soberana.

Fortalecimiento del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Oaxaca

Durante la reunión, los líderes discutieron la importancia de consolidar el llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Este concepto hace referencia a una nueva etapa de reformas y políticas públicas orientadas a profundizar los cambios en la vida política, social y económica del país, bajo los principios de soberanía y autonomía nacional.

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El gobernador Jara Cruz describió el diálogo como una oportunidad para definir la estrategia y el rumbo que debe seguir Oaxaca para continuar apoyando la transformación nacional.

El funcionario subrayó que, desde su administración, se han implementado acciones concretas y que la entidad se mantiene firme como aliada en la defensa de la soberanía.

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El gobernador Jara Cruz describió el diálogo como una oportunidad para definir la estrategia y el rumbo que debe seguir Oaxaca para continuar apoyando la transformación nacional. Crédito: X/ @salomonj

Asambleas de Defensa de la Soberanía: Participación ciudadana y respaldo a Sheinbaum

Entre las acciones expuestas en la reunión, destacaron las Asambleas de Defensa de la Soberanía, que se han realizado en diversas regiones del estado.

Estas asambleas permiten a las comunidades oaxaqueñas conocer de primera mano las medidas adoptadas por el gobierno federal y estatal para proteger los intereses nacionales y garantizar la autodeterminación del país.

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En estos encuentros, representantes del gobierno informan a la población sobre las transformaciones legislativas y los proyectos que promueven una mayor independencia de actores externos.

En el marco de estas acciones, Ariadna Montiel Reyes reconoció el trabajo desarrollado por Jara Cruz y su equipo en Oaxaca.

La dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena afirmó que el esfuerzo realizado en el estado es fundamental para que la ciudadanía continúe respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación.

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Coordinación institucional para una agenda común

La colaboración entre el gobierno estatal y la dirigencia nacional de Morena busca asegurar una agenda política común.

Las autoridades enfatizan la importancia de la unidad, especialmente en un contexto donde los desafíos internos y externos exigen una respuesta articulada.

Desde la administración local, se promueve la organización popular y el trabajo conjunto con las autoridades federales, con el propósito de proteger la autonomía del país.

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El encuentro tuvo lugar recientemente, como parte de una agenda política coordinada para respaldar el proyecto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y asegurar que la ciudadanía oaxaqueña participe activamente en la transformación del país. EFE/Isaac Esquivel

Impacto de las acciones en la percepción ciudadana

La estrategia implementada en Oaxaca ha tenido efectos notables en la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno y el proyecto de transformación nacional.

Según las autoridades, el desarrollo de las asambleas y la comunicación directa con las comunidades han permitido que la población valore los cambios impulsados desde el movimiento.

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El reconocimiento de la presidenta del CEN de Morena refuerza la legitimidad del gobierno estatal y su papel en el escenario nacional.

Al sumar esfuerzos, tanto el Comité Ejecutivo Nacional como la administración estatal buscan que la confianza de la sociedad se mantenga sólida y que el respaldo popular continúe siendo el motor de la Cuarta Transformación.