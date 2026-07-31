Por qué Masad Altamimi no salió nominado en La Casa de los Famosos 2026, Arantza Ruíz revela la razón

Masad Altamimi y Arantza Ruiz Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

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Este miércoles 29 de julio se realizó la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 y quedaron definidos los primeros habitantes en riesgo de salir del reality el próximo domingo: Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz.

El público esperaba que uno de los primeros nominados fuera el influencer árabe Masad Altamimi, sin embargo, este salió prácticamente ileso de la noche de nominación, al sólo recibir un par de puntos por parte de los demás habitantes.

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De acuerdo con la actriz Arantza Ruíz, los pocos votos que recibió el árabe se deben principalmente a que todos los participantes saben que Masad tiene el respaldo de un influencer que también participó en La Casa de los Famosos México: Aaron Mercury.

¿Por qué Arantza Ruíz dice que Masad Altamimi está fuerte?

El influencer Masad Altamimi se presenta con los brazos cruzados ante un fondo azul brillante que lleva el nombre del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una charla con Moisés Peñaloza y Memo Schutz, la actriz aseguró que el influencer árabe está muy fuerte afuera, debido a que tiene el respaldo de Aaron Mercury y todos sus seguidores, por eso no recibió tantos puntos en la noche de nominación.

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Memo Schutz pensó que Masad estaría nominado en esta primera semana, sin embargo, Arantza cree que su fortaleza afuera provocó que los demás no le dieran votos. “No porque trae a Aaron Mercury como de team…Masad afuera está fuerte”, aseguró la actriz.

Postura de Arantza Ruíz genera controversia en redes sociales

Estas declaraciones de Arantza Ruíz han generado todo tipo de reacciones en los televidentes y usuarios de redes sociales, en su mayoría de carácter negativo, ya que, contrario a lo que la actriz cree, muchos fans del reality desean que Masad Altamimi se suba a la placa y poder sacarlo de la casa.

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Arantza Ruiz en el confesionario tras su nominación. (Captura de pantalla/LCDLFM)

Si bien el influencer árabe tiene también el respaldo de sus seguidores y ha generado simpatía con un sector del público, no es uno de los habitantes más fuertes y su continuidad dentro de La Casa de los Famosos México pendería de un hilo en caso de estar en la placa de nominados, aunque tenga el respaldo de Mercury.

La relación de Masad Altamimi con Aaron Mercury

Aunque no determina la estrategia de nominación, Arantza Ruíz no está equivocada al asegurar que Aaron Mercury respalda a Masad desde afuera de la casa, ya que el influencer árabe mantiene una estrecha relación de amistad con el mexicano desde hace varios años.

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El propio Altamimi ha dicho que considera a Mercury como su “hermanito”, y que el cariño que le ha mostrado su familia influyó mucho en su decisión de quedarse a vivir en México.

Cabe recordar que Aaron Mercury fue uno de los habitantes más queridos de la temporada pasada de La Casa de los Famosos, principalmente por crear una fuerte amistad con Aldo de Nigris y Abelito; aunque no llegó a la final y fue eliminado en la semana 9 del reality. Además, el influencer cuenta con más de 18 millones de seguidores en TikTok y más de 5 en Instagram, lo que significa un gran poder de convocatoria.

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El shippeo entre ambos cada vez es más intenso en redes sociales Crédito: 130Kriss (X)

¿Quién sería el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026?

Las votaciones realizadas en redes sociales por el periodista Gerardo Escareño han puesto en evidencia una tendencia clara: Aldo Rendón se posiciona como el preferido del público para permanecer en La Casa de los Famosos México. Más de 16 mil personas participaron en la encuesta, lo que permite anticipar el posible rumbo de la próxima eliminación.

En la consulta difundida por Escareño, Memo Schutz quedó como el segundo favorito, lo que indicaría que tanto él como Rendón tendrían asegurada, al menos por una semana más, su permanencia en el reality producido por TelevisaUnivisión. Este resultado refleja la fuerza de apoyo que ambos han reunido en las plataformas digitales.

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Entre los demás nominados, la disputa se muestra más cerrada. Los resultados de la encuesta sugieren que Yanet García y Mariana Ochoa también tendrían posibilidades de salvarse en la gala de eliminación. Sin embargo, la diferencia de votos entre estos dos y el resto de los participantes es mínima, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace final.

Quién tiene más posibilidades de salir de La Casa de los Famosos México 2026 tras la primera Gala de Nominación (RS)

En contraste, quienes se encuentran en una situación más delicada, según la tendencia de los votos, son Arantza Ruiz, Ximena Herrera y Luis Chaparro. Estos nombres aparecen como los de mayor riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo, de acuerdo con el muestreo realizado.

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A pesar de los indicios proporcionados por la encuesta, la eliminación definitiva se definirá en la transmisión en vivo, donde la votación oficial será la que determine el desenlace. La expectativa entre los fanáticos crece a medida que se acerca la noche de eliminación, en la que todo puede cambiar.