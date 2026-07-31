Somos México acusa ante el INE que la desinformación electoral también proviene del poder público, ejemplifican con Ernesto Ruffo

Cardiel afirmó que la conferencia matutina de la Presidencia influye a diario en la agenda pública y durante procesos electorales impacta la equidad de la contienda. Crédito: X/@EmilioAlvarezI (Captura de pantalla)

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Roberto Heycher Cardiel acusó ante el INE que la desinformación electoral en México no proviene solo de los medios, sino también del poder público, y puso como ejemplo el caso de Ernesto Ruffo tras los dichos desde la conferencia presidencial sobre señalamientos de presuntos nexos con el narco que, dijo, vulneran la presunción de inocencia y afectan la equidad de la contienda.

En su intervención de este 30 de julio ante el Consejo General, el secretario de Operación Electoral y Alianzas de Somos México sostuvo que el modelo de comunicación política enfrenta problemas que el legislador no previó al diseñar reglas enfocadas en noticiarios.

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Su planteamiento surgió un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum retomó en su conferencia del 29 de julio una publicación de Felipe Calderón hecha en 2017 sobre Ruffo Appel y dejara a la FGR valorar si existen elementos para investigar. Además, el 28 de julio, la presidenta afirmó que el el exgobernador “está juzgado”.

Cardiel dijo que asumir que el principal riesgo para la integridad de la información electoral está exclusivamente en los medios deja fuera “uno de los fenómenos más” presentes en la democracia mexicana: la desinformación desde espacios oficiales. Señaló que estudios nacionales e internacionales han documentado que la comunicación gubernamental puede difundir información inexacta, afirmaciones sin sustento y mensajes engañosos.

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Somos México respaldó el acuerdo del INE, pero cuestionó la comunicación desde el poder

Somos México sostuvo que el modelo de comunicación política tiene vacíos porque las reglas están enfocadas en noticiarios. EFE/Isaac Esquivel

El funcionario partidista afirmó que la conferencia matutina de la Presidencia es un mecanismo de comunicación gubernamental “sin precedente en nuestra historia reciente” por su capacidad de influir todos los días en la agenda pública. A su juicio, ese peso institucional modifica de fondo la comunicación política y durante los procesos electorales plantea un problema para la equidad.

Su señalamiento central fue directo: cuando desde el poder público se presenta como culpable a una persona que no ha sido juzgada, no solo se afecta la presunción de inocencia, también entra al debate público información potencialmente falsa con la fuerza de la voz del Estado.

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En ese punto ubicó el caso del ingeniero Ruffo como ejemplo de una afirmación “objetivamente falsa” si se dice públicamente que ya fue juzgado sin que eso haya ocurrido.

Cardiel agregó que la discusión no busca que el instituto rebase sus facultades. Reconoció que su alcance material está acotado a los noticiarios, pero pidió que el debate sirva para reconocer los vacíos del modelo frente a la era digital y la comunicación gubernamental permanente.

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El representante de Somos México ante el Consejo General, Emilio Álvarez Icaza, reforzó esa postura en un mensaje difundido este 30 de julio. “Que quede claro: el principal canal de desinformación proviene del gobierno y se llama ‘La mañanera’, ahí se fabrican narrativas, se prejuzga y se condena desde el poder”, escribió.

Sheinbaum recordó una publicación de Calderón y dejó la valoración a la FGR

Claudia Sheinbaum retomó una publicación de Felipe Calderón de 2017 sobre Ruffo Appel y dejó a la FGR valorar si hay elementos para investigar. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

El tema surgió en la conferencia presidencial del 29 de julio después de que circulara una declaración atribuida a Joaquín “El Chapo” Guzmán ante un agente de la entonces PGR en 1993. En esa declaración, él habría mencionado al entonces gobernador de Baja California en relación con el Cártel Arellano Félix.

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Esa versión señala que por medio de la procuraduría estatal presuntamente se entregaban credenciales de la Policía Judicial a integrantes de esa organización criminal. Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la veracidad de esos señalamientos y dijo que corresponde a la autoridad ministerial determinar si hay sustento para abrir una indagatoria.

“Ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación, es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017”, dijo la presidenta. Después añadió: “Si se fijan es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero, bueno, ya la Fiscalía determinará si esto tiene alguna base o no”.

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En 2017, Calderón difundió en redes sociales mensajes sobre Ruffo Appel y presuntos vínculos con el Cártel Arellano Félix. En ese momento, el exgobernador rechazó las acusaciones y negó cualquier relación con grupos criminales.