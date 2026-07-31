México
Agregar Infobae enGoogle

Somos México acusa ante el INE que la desinformación electoral también proviene del poder público, ejemplifican con Ernesto Ruffo

Roberto Heycher Cardiel sostiene ante el INE que La Mañanera modifica la contienda

Roberto Heycher Cardiel sostiene ante el INE que La Mañanera modifica la contienda
Cardiel afirmó que la conferencia matutina de la Presidencia influye a diario en la agenda pública y durante procesos electorales impacta la equidad de la contienda. Crédito: X/@EmilioAlvarezI (Captura de pantalla)
Guardar

Roberto Heycher Cardiel acusó ante el INE que la desinformación electoral en México no proviene solo de los medios, sino también del poder público, y puso como ejemplo el caso de Ernesto Ruffo tras los dichos desde la conferencia presidencial sobre señalamientos de presuntos nexos con el narco que, dijo, vulneran la presunción de inocencia y afectan la equidad de la contienda.

En su intervención de este 30 de julio ante el Consejo General, el secretario de Operación Electoral y Alianzas de Somos México sostuvo que el modelo de comunicación política enfrenta problemas que el legislador no previó al diseñar reglas enfocadas en noticiarios.

PUBLICIDAD

Su planteamiento surgió un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum retomó en su conferencia del 29 de julio una publicación de Felipe Calderón hecha en 2017 sobre Ruffo Appel y dejara a la FGR valorar si existen elementos para investigar. Además, el 28 de julio, la presidenta afirmó que el el exgobernador “está juzgado.

Cardiel dijo que asumir que el principal riesgo para la integridad de la información electoral está exclusivamente en los medios deja fuera “uno de los fenómenos más” presentes en la democracia mexicana: la desinformación desde espacios oficiales. Señaló que estudios nacionales e internacionales han documentado que la comunicación gubernamental puede difundir información inexacta, afirmaciones sin sustento y mensajes engañosos.

PUBLICIDAD

Somos México respaldó el acuerdo del INE, pero cuestionó la comunicación desde el poder

Somos México sostuvo que el modelo de comunicación política tiene vacíos porque las reglas están enfocadas en noticiarios. EFE/Isaac Esquivel
Somos México sostuvo que el modelo de comunicación política tiene vacíos porque las reglas están enfocadas en noticiarios. EFE/Isaac Esquivel

El funcionario partidista afirmó que la conferencia matutina de la Presidencia es un mecanismo de comunicación gubernamental sin precedente en nuestra historia reciente” por su capacidad de influir todos los días en la agenda pública. A su juicio, ese peso institucional modifica de fondo la comunicación política y durante los procesos electorales plantea un problema para la equidad.

Su señalamiento central fue directo: cuando desde el poder público se presenta como culpable a una persona que no ha sido juzgada, no solo se afecta la presunción de inocencia, también entra al debate público información potencialmente falsa con la fuerza de la voz del Estado.

En ese punto ubicó el caso del ingeniero Ruffo como ejemplo de una afirmación “objetivamente falsa si se dice públicamente que ya fue juzgado sin que eso haya ocurrido.

Cardiel agregó que la discusión no busca que el instituto rebase sus facultades. Reconoció que su alcance material está acotado a los noticiarios, pero pidió que el debate sirva para reconocer los vacíos del modelo frente a la era digital y la comunicación gubernamental permanente.

El representante de Somos México ante el Consejo General, Emilio Álvarez Icaza, reforzó esa postura en un mensaje difundido este 30 de julio. “Que quede claro: el principal canal de desinformación proviene del gobierno y se llama ‘La mañanera, ahí se fabrican narrativas, se prejuzga y se condena desde el poder”, escribió.

Sheinbaum recordó una publicación de Calderón y dejó la valoración a la FGR

Claudia Sheinbaum retomó una publicación de Felipe Calderón de 2017 sobre Ruffo Appel y dejó a la FGR valorar si hay elementos para investigar. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
Claudia Sheinbaum retomó una publicación de Felipe Calderón de 2017 sobre Ruffo Appel y dejó a la FGR valorar si hay elementos para investigar. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

El tema surgió en la conferencia presidencial del 29 de julio después de que circulara una declaración atribuida a Joaquín “El Chapo” Guzmán ante un agente de la entonces PGR en 1993. En esa declaración, él habría mencionado al entonces gobernador de Baja California en relación con el Cártel Arellano Félix.

Esa versión señala que por medio de la procuraduría estatal presuntamente se entregaban credenciales de la Policía Judicial a integrantes de esa organización criminal. Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la veracidad de esos señalamientos y dijo que corresponde a la autoridad ministerial determinar si hay sustento para abrir una indagatoria.

“Ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación, es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017”, dijo la presidenta. Después añadió: “Si se fijan es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero, bueno, ya la Fiscalía determinará si esto tiene alguna base o no”.

En 2017, Calderón difundió en redes sociales mensajes sobre Ruffo Appel y presuntos vínculos con el Cártel Arellano Félix. En ese momento, el exgobernador rechazó las acusaciones y negó cualquier relación con grupos criminales.

Temas Relacionados

Somos MexicoINEErnesto RuffoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ganancias de CFE caen entre abril y junio por dólar débil

La empresa eléctrica del Estado sigue enfrentando dificultades financieras, aunque, ahora, por situaciones externas como el tipo de cambio

Ganancias de CFE caen entre abril y junio por dólar débil

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Omar García Harfuch informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido en un operativo conjunto; es identificado como líder de “Los Rs”, célula ligada al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Los veterinarios lo confirman: si tu gato te lame es por que te considera parte de su manada

La aceptación de una persona como miembro de su grupo representa uno de los mayores gestos de confianza de un felino

Los veterinarios lo confirman: si tu gato te lame es por que te considera parte de su manada

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″

Las autoridades ubican al señalado como líder de una célula ligada al CJNG que operaba en Uruapan, Apatzingán, Morelia y Jalisco

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″

Bomberos de CDMX atienden supuesta fuga de combustible en Iztacalco

Vecinas y vecinos de la colonia Granjas México reportaron aroma a hidrocarburo

Bomberos de CDMX atienden supuesta fuga de combustible en Iztacalco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: cae el “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″

Del Cártel de Sinaloa a Los Viagras: la lista completa de organizaciones mexicanas designadas como terroristas por EEUU

El R1, el narco que fue absuelto en 2022 y terminó ordenando el asesinato de un alcalde tres años más tarde

FGR logra sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon: 15 años de cárcel y multa de 140 mil 400 pesos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 30 de julio: listos los finalistas del Juego por el robo de salvación

Él era Zombie Boy, el modelo tatuado de calavera que vistió Aldo Rendón y que era amigo de Lady Gaga

Paty Cantú revela por qué Sam Smith la eligió para abrir sus conciertos en México

Por qué Masad Altamimi no salió nominado en La Casa de los Famosos 2026, Arantza Ruíz revela la razón

Kunno asegura no saber nada de la supuesta demanda que le interpuso Laura Zapata

DEPORTES

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

México vs Guatemala sub 20, ¿cómo va el partido del Premundial?

Filtran tenso cruce entre equipos de Samy Rivers y RoRo antes de La Velada del Año VI

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: México sumó 8 medallas más en natación

México va en contra de Concacaf y anuncia que analizará la propuesta de la FIFA para privatizar el Mundial

Tigres consideraría a Jaime Lozano como reemplazo de Guido Pizarro