Procesan a líder y tres integrantes de “Los Conejos”, célula de secuestradores activa en tres municipios del Estado de México. Crédito: FGJEM

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La Fiscalía del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de cuatro integrantes de la banda criminal “Los Conejos” por el secuestro de un hombre en Valle de Bravo, cometido el pasado 1 de julio. Los imputados, Adán “N”, alias “El Conejo”; Esther “N”; Ismany “N”; y Edgar Jerome “N” quedaron en prisión preventiva y enfrentan una pena máxima de 90 años si se acredita su responsabilidad.

Engaño, retención y rescate: cómo operó el secuestro

El hecho ocurrió en Valle de Bravo cuando Esther “N” convenció a la víctima, un hombre cuya identidad no fue divulgada, de acompañarla a cobrar el dinero de la venta de un automóvil. Al llegar al lugar acordado, cuatro individuos, entre ellos los tres detenidos, privaron de la libertad al hombre.

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La víctima fue trasladada y mantenida retenida en un hotel de Toluca. Al día siguiente, tras recibir el pago del rescate, fue liberada en el municipio de Zinacantepec.

Una vez iniciadas las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó a los probables responsables y solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes. Cumplimentado el mandamiento judicial, los cuatro sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedaron a disposición del juez.

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Vinculación a proceso y medidas cautelares

Con las pruebas aportadas por la FGJEM, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los cuatro imputados por su probable participación en el delito de secuestro. El juez fijó un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Procesan a líder y tres integrantes de “Los Conejos”, célula de secuestradores activa en tres municipios del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida cautelar, el juzgador mantuvo la prisión preventiva para los cuatro sujetos. En caso de comprobarse su participación en el hecho investigado, cada uno podría recibir una sentencia de hasta 90 años de prisión.

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Quiénes son “Los Conejos”

Según informes de la FGJEM, los cuatro imputados serían integrantes de una estructura criminal autodenominada “Los Conejos”, activa principalmente en los municipios de Valle de Bravo, Temascaltepec y Toluca. La banda está vinculada a delitos de secuestro, robo de vehículo con violencia y venta de estupefacientes.

Al frente de la organización se encuentra Adán “N”, alias “El Conejo”, quien antes de convertirse en líder de esta banda se desempeñó como policía municipal en Temascaltepec. Tras dejar el cargo, se incorporó a un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, del cual desertó para fundar su propia estructura criminal.

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El caso paralelo de Esther “N”

La situación judicial de Esther “N” no se limita al secuestro del 1 de julio. La imputada enfrenta además una investigación separada por un caso de secuestro exprés, cuya resolución jurídica permanece pendiente al cierre de este reporte.

Operativo de detención

La detención de los cuatro sujetos fue resultado de las investigaciones iniciadas por la FGJEM tras el secuestro. La fiscalía logró identificar a los probables responsables y obtuvo las órdenes de aprehensión ante la autoridad judicial.

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Una vez ejecutadas, Adán “N”, Esther “N”, Ismany “N” y Edgar Jerome “N” fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Estado de México, donde permanecen internos a disposición del juez que lleva la causa.

El secuestro, un delito que persiste en el Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México registró 33 secuestros en 2025, la cifra más baja desde 2018 y un descenso de 35.29% frente al año anterior, según su informe anual. En el primer bimestre de 2026, el delito cayó otro 75% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Procesan a líder y tres integrantes de “Los Conejos”, célula de secuestradores activa en tres municipios del Estado de México - crédito Visuales IA Infobae

Pese a esa tendencia, el Edoméx acumuló 131 secuestros entre octubre de 2024 y mayo de 2026, lo que lo ubicó en el quinto lugar nacional, y en mayo de 2026 registró uno de los mayores repuntes mensuales del país, según reportes de la asociación Alto al Secuestro. La misma organización advierte que 58.5% de las víctimas a nivel nacional quedaron fuera de la estadística oficial en marzo de 2026.