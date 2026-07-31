Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.

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Omar García Harfuch reveló mediante redes sociales la primera fotografía de la detención de Ramón Ángel “N”, alias "R1“, señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, capturado tras meses de trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. Con su arresto, suman 31 los detenidos por ese crimen.

Así llegó “R1“: esposado y rodeado de militares

En el centro de la imagen, un hombre, Ramón Ángel Álvarez Ayala con camiseta negra de marca Louis Vuitton y pantalón oscuro aparece con las manos esposadas al frente y el rostro pixelado. Es el "R1“, el líder que durante años movió los hilos del crimen en Michoacán.

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A sus lados, tres elementos de fuerzas de seguridad lo encuadran sin darle escapatoria: dos con camuflaje verde y uno de negro, todos con rifles de asalto, chalecos antibalas, rodilleras, guantes tácticos y pasamontañas. El uniformado de negro lleva un parche con las letras “SP” en amarillo sobre el pecho.

Detrás del grupo asoma la cola de un helicóptero militar con la inscripción “DN-1”. La escena responde al protocolo que las fuerzas de seguridad del Estado aplican cada vez que presentan a un detenido de alto perfil.

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Quién es “R1″ y qué célula encabezaba

Ramón Ángel “N” es identificado por las autoridades como el principal líder de "Los Rs“, una de las células criminales más violentas del país. La organización está integrada por tres hermanos de apellido Álvarez Ayala: Ramón Ángel (”R1″), Rafael (“R2”) y Jesús Santiago, todos vinculados a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La célula opera en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, y extiende su presencia hasta Jalisco. Sus actividades abarcan extorsión, homicidios y tráfico de drogas, con víctimas entre productores agrícolas, empresarios y familias de la región.

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La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a "R1" desde 2021 como el segundo al mando del CJNG, con operaciones fincadas precisamente en Uruapan.

El crimen que desencadenó la investigación

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, en plena plaza principal de Uruapan, mientras ejercía como alcalde del municipio. El ataque fue planeado y coordinado ese mismo día a través de un grupo de mensajería instantánea, según revelaron las investigaciones posteriores.

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Con la detención de "R1“, las autoridades contabilizan ya 31 personas arrestadas en el marco del caso, entre escoltas del propio Manzo, operadores de la célula criminal y mandos intermedios del CJNG.

La cadena de mando detrás del asesinato

Las investigaciones establecieron que "R1" no ejecutó la orden de manera directa. Según fuentes federales, instruyó a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado“, líder regional de la célula, para que coordinara el ataque contra Manzo sin importar si el entonces alcalde estuviera solo o acompañado.

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"El Licenciado" fue identificado por la Fiscalía de Michoacán como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen y ya figura entre los detenidos del caso.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como marco de la operación

La captura de "R1" se inscribe dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para desarticular las estructuras del crimen organizado mediante inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional.

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En la operación participaron también la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cuya coordinación fue reconocida por las autoridades federales como parte del éxito del operativo.

La estrategia apunta específicamente a debilitar las redes de extorsión que afectan a productores y empresarios en la región, uno de los fenómenos que las autoridades identifican como motor de la violencia en Michoacán.

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Una célula que opera entre dos estados

"Los Rs" no circunscribe su actividad a Michoacán. Su presencia en Jalisco la convierte en una organización de alcance regional, con capacidad para moverse entre distintas plazas bajo el paraguas operativo del CJNG.

Las autoridades describen a esta célula como una de las más violentas dentro de esa estructura criminal, con un historial de homicidios y extorsiones que afecta de manera directa a comunidades productoras y al tejido empresarial de la zona.

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La detención de su líder representa, según la narrativa oficial, un golpe a la cadena de mando que sostenía esas operaciones en la región.