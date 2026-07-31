Él era Zombie Boy, el modelo tatuado de calavera que vistió Aldo Rendón y que era amigo de Lady Gaga

Aldo Rendón y Zombie Boy se emborracharon en México luego de trabajar juntos (rs)

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Rick Genest nació el 7 de agosto de 1985 en Châteauguay, Quebec, y murió el 1 de agosto de 2018 en Montreal, seis días antes de cumplir 33 años.

El estilista mexicano Aldo Rendón lo vistió durante una visita del modelo a México, una experiencia que Rendón recordó en La Casa de los Famosos 2026: “Hay una revista en México que lo trajo hace años, como diez años y yo lo vestí y wow una vibra del hombre”.

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Tumor cerebral a los 15 años y una obsesión que cubrió el 90% de su cuerpo

Rock Genest dejó tras su muerte una importante carrera como modelo (zombieboyofficial)

Rick Genest no llegó a los tatuajes por moda. A los 15 años le detectaron un tumor cerebral que los médicos extirparon mediante cirugía láser. La operación fue exitosa, pero dejó al joven con una filosofía distinta: “Me di cuenta de que la vida es demasiado corta para no tatuarme todo lo que he soñado”.

Su primer tatuaje llegó a los 16 años —una calavera con tibias cruzadas en el hombro izquierdo— por respeto a su padre, que le pidió esperar. Al año siguiente dejó la casa familiar tras terminar la secundaria. Vivió en las calles de Montreal, lavó parabrisas en semáforos y se instaló en vecindades abandonadas mientras la tinta fue cubriendo su piel.

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A los 21 años encontró al tatuador Frank Lewis, quien se convirtió en el autor de aproximadamente el 80% de su cuerpo. El proceso duró más de seis años. El diseño total representaba un cuerpo en descomposición, un cadáver que todavía caminaba. “Borré las líneas entre la vida y la muerte”, decía Genest. El apodo llegó solo: sus amigos de la calle empezaron a llamarlo Zombie.

Dos récords Guinness y un video con Lady Gaga que lo lanzó al mundo

Rock Genest dejó tras su muerte una importante carrera como modelo (zombieboyofficial)

En 2011, el Libro Guinness de los Récords le otorgó dos marcas: 176 insectos tatuados en el cuerpo y 139 huesos humanos representados en su piel. Ese mismo año, el estilista Nicola Formichetti —entonces director creativo de Thierry Mugler— lo descubrió y lo incorporó a la colección otoño-invierno de la marca en París.

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Formichetti también era el estilista de Lady Gaga, y fue él quien los presentó. Genest apareció en el video de Born This Way en febrero de 2011, junto a una Gaga maquillada para replicar sus tatuajes. Ambos vistieron trajes negros coordinados en una secuencia que le dio exposición global al modelo canadiense.

El hombre que se colgaba de los pezones en puentes

Genest no solo era tatuajes. Practicaba suspensión corporal —la técnica de colgar el cuerpo de ganchos clavados en la piel— y era parte activa de la escena underground de Montreal. Rendón lo recordó con esa imagen: “Se colgaba de los pezones en puentes”.

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Cuando la revista lo llevó a México, Rendón lo vistió y después los dos se fueron a tomar. “Nos pusimos una borrachera”, contó el estilista. Una noche que quedó grabada no por el escándalo sino por la energía del hombre: una presencia que, según Rendón, era difícil de describir con palabras.

Murió en 2018; en 2025, Gaga le dedicó una canción

Rock Genest dejó tras su muerte una importante carrera como modelo (zombieboyofficial)

El 1 de agosto de 2018, Genest cayó desde el balcón del tercer piso de un departamento de un amigo en el barrio Le Plateau-Mont-Royal de Montreal. Tenía alcohol en sangre y rastros de cannabis. La policía clasificó inicialmente la muerte como suicidio, pero en octubre de 2019 la médico legista Melissa Gagnon determinó que fue un accidente: traumatismo craneoencefálico sin evidencia inequívoca de intención suicida. No dejó nota, estaba comprometido para casarse y su carrera seguía activa.

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Lady Gaga reaccionó en redes con una frase que circuló durante días: “El arte que hicimos era sagrado para mí”. En 2025, la cantante lanzó la canción Zombieboy como tributo a Genest. El modelo que se tatuó el esqueleto encima para recordarle a su cuerpo que la vida era corta terminó convertido en una letra.