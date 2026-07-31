Paty Cantú revela por qué Sam Smith la eligió para abrir sus conciertos en México

(@PatyCantu)

Guardar

Paty Cantú abrió un nuevo frente en su calendario de shows luego de que Sam Smith la eligió para compartir escenario en cuatro presentaciones que el cantante británico realizará en México, de acuerdo con lo que la propia artista contó en un encuentro difundido en entrevista para los medios de comunicación.

Paty Cantú explicó que la invitación llegó tras una selección en la que, según ella, Sam Smith y su equipo evaluaron a distintos artistas. La cantante dijo que aceptó por el perfil del proyecto y por la conexión que el intérprete buscó con alguien con “trayectoria” y puntos en común.

PUBLICIDAD

En paralelo a esos conciertos, la compositora dijo que agosto concentrará lanzamientos y presentaciones de su agenda. Cantú añadió que acaba de estrenar música y que prepara nuevas fechas ligadas a su residencia y a su gira.

La invitación de Sam Smith y el rol de Paty Cantú en los shows

Paty Cantú conquista La Maraka con espectacular show en vivo: “Momentos inolvidables” (Cortesía)

Cantú aseguró que el propio Sam Smith la consideró para el escenario en México. “Él quería a alguien que tuviera trayectoria y que tuviera cosas en común. Recibí la invitación y con la emoción en mi corazón dije que sí”, dijo Paty Cantú a los reporteros.

PUBLICIDAD

La cantante también reconoció que tenía tiempo sin abrir conciertos, pero enmarcó esta oportunidad como un regreso a ese formato. “Tengo un rato sin abrir conciertos, pero abrir un concierto de Sam Smith es como guau”, añadió la cantane mexicana.

Música nueva, “Tres veces” y la agenda de agosto

Cantú dijo que lanzará recientemente el tema “Tres veces” y detalló el enfoque de la canción. “Se llama Tres veces, es para los narcisistas”, dijo Paty Cantú.

PUBLICIDAD

Sobre el video, la artista afirmó que participó Bruno Bichir y que el tratamiento visual se acercó al género. “En el video sale Bruno Bichir, parece una película de horror”, comentó la cantante mexicana.

La cantautora mexicana Paty Cantú actúa en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Cantú también describió el concepto del proyecto con una línea temporal específica. “Vivimos en 2026 y el mundo está lleno de narcisistas”, dijo Cantú. En ese mismo bloque, mencionó dinámicas de manipulación y “hate” y se disculpó por usar términos en inglés “porque creo que es como los entiende mucha gente también”.

PUBLICIDAD

La cantante adelantó que venía más música y que su residencia cerró una revisita a discos previos, además de que su gira continuó alrededor de esos compromisos. “Viene más música nueva”, concluyó Paty Cantú.

Fechas, preventa y venta de boletos de Sam Smith en CDMX

Sam Smith regresará a México en agosto con cuatro fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México: los días 17, 18, 20 y 21 de ese mes.

PUBLICIDAD

El cantante Sam Smith paseo por las calles de CDMX antes de su concierto en el Palacio de los Deportes 3. Crédito: TikTok | cailed_

El propio artista difundió la noticia en sus redes sociales con un mensaje dirigido a su público mexicano: “México, ya saben cuánto adoro hacer shows en su hermoso país. Es uno de mis lugares favoritos en el mundo para cantar y compartir música. Va a ser algo muy especial”.

Quienes quieran asegurar sus lugares antes de la venta general deben registrarse en el sitio oficial del cantante antes del domingo 22 de marzo a las 23:59 horas, tiempo local. A partir del lunes 23 de marzo, a las 11:00 horas, los registrados podrán acceder a esa preventa exclusiva.

PUBLICIDAD

La plataforma Ticketmaster México abrirá su propio esquema de preventa en dos etapas para tarjetahabientes de HSBC: el 25 de marzo para clientes Premier —tanto crédito como débito— y el 26 de marzo para el resto de las tarjetas de crédito y débito del banco.

Los boletos estarán disponibles para el público en general a partir del 27 de marzo a las 11:00 horas.