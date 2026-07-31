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Bomberos de CDMX atienden supuesta fuga de combustible en Iztacalco

Vecinas y vecinos de la colonia Granjas México reportaron aroma a hidrocarburo

(X/CNPC_MX)
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El reporte de aroma a combustible en la colonia Granjas México, en Iztacalco, provocó la movilización del personal de atención a emergencias.

Vecinas y vecinos de la calle Añil aseguraron percibir aroma a combustible proveniente del sistema de drenaje, lo que despertó sospechas de presunta fuga o extracción ilegal de hidrocarburo.

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Myriam Urzúa, titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que se investiga una presunta fuga de hidrocarburo, así como una toma clandestina.

Al sitio acudió personal de la alcaldía Iztacalco; Myriam Urzúa, titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México; elementos de la Guardia Nacional, Pemex y Secretaría de Gestión Integral del Agua.

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(X/LourdesPaz24)
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Hacia las 19:00 horas, el personal de atención a emergencias realizó labores de mantenimiento y desazolve de la red de drenaje, derivado del reporte de olor a hidrocarburo en la zona.

Asimismo, se llevan a cabo mediciones preventivas para descartar cualquier fuga que pudiera ocasionar dicho aroma.

(X/IztacalcoAl)
(X/IztacalcoAl)

“Seguimos atentos y trabajando, Cuentan con nosotros", finalizó Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que:

(X/IztacalcoAl)
(X/IztacalcoAl)
  • Se mantiene vigilancia activa y trabajos continuos en la zona para protección a la población aledaña.
  • Se han monitoreado coladeras sobre la calle Añil
  • Como medida de contención, se instaló una barrera en el drenaje para evitar que el derrame se propague.
  • Se reitera a la población NO acercarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Cómo reportar una fuga de gasolina

En la Ciudad de México, si detectas una fuga de gasolina o percibes un aroma a hidrocarburo, puedes reportarlo a las siguientes instancias:

  • Protección Civil: La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) atiende estos casos y coordina acciones con Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras autoridades. Puedes comunicarte con Protección Civil de la CDMX.
  • Petróleos Mexicanos (Pemex): Personal especializado suele atender reportes de fugas de combustible y olores a hidrocarburo, sobre todo si el incidente se localiza cerca de instalaciones de Pemex.
  • Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX: También puedes reportar directamente al cuerpo de bomberos, quienes acuden junto con otras autoridades a verificar y controlar riesgos.
  • En emergencias, puedes marcar al 911, donde canalizarán tu llamada a la autoridad correspondiente.

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