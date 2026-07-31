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Migrante mexicano muere tras pasar semanas bajo custodia de ICE en Georgia

El deceso ocurrió el 24 de julio en un hospital tras una reclusión en el Centro de Detención de Stewart

La familia informó que el fallecimiento ocurrió el 24 de julio en un hospital de Georgia y ICE lo confirmó hasta este 30. (Europa Press)
La familia informó que el fallecimiento ocurrió el 24 de julio en un hospital de Georgia y ICE lo confirmó hasta este 30. (Europa Press)
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El mexicano Priciliano Trejo murió a los 29 años en Georgia después de pasar varias semanas bajo custodia de ICE, un caso que organizaciones y su familia vinculan con la falta de atención médica mientras enfrentaba leucemia y que vuelve a colocar bajo escrutinio al Centro de Detención de Stewart, señalado por activistas como la instalación migratoria con más muertes en Estados Unidos.

El fallecimiento ocurrió el pasado 24 de julio en un hospital de Georgia, de acuerdo con la familia, aunque ICE no lo confirmó sino hasta este 30 de julio, según informó la agencia EFE. Antes de eso, el mexicano había estado recluido en Stewart, uno de los mayores centros de detención de migrantes del país.

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Las organizaciones que acompañan el caso sostuvieron que Trejo pidió atención médica el pasado 6 de julio, cerca de dos semanas después de haber sido detenido por ICE en Carolina del Norte. Su familia dijo que padecía leucemia.

De acuerdo con los colectivos, el joven, conocido como “Yanito”, no recibió atención durante ocho días. Fue llevado al hospital hasta el 13 de julio y para el 15 de julio ya estaba en coma.

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El traslado al hospital ocurrió ocho días después de que pidió atención médica

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Colectivos sostuvieron que Trejo pidió atención médica este 6 de julio tras ser detenido por ICE en Carolina del Norte. (ICE)

Las agrupaciones señalaron que ICE se comunicó con la familia el 15 de julio para transferirles la custodia de Trejo. Como esa entrega ocurrió antes de su muerte, las organizaciones consideran que la agencia migratoria probablemente no reportaría oficialmente el deceso.

Entre los grupos que denunciaron el caso están Detention Watch Network, Project South, Georgia Latino Alliance for Human Rights y El Refugio. Su reclamo central es que Trejo debía recibir atención médica especializada y permanecer con su familia mientras enfrentaba la enfermedad.

Priyanka Bhatt, abogada de Project South, dijo que el mexicano “merecía estar junto a sus seres queridos mientras luchaba contra la leucemia. Merecía recibir atención médica adecuada y especializada, no estar encerrado en una prisión del ICE hacinada y letal, plagada de violaciones a los derechos humanos y negligencia médica”.

Los denunciantes indicaron que para el 15 de julio Priciliano Trejo ya estaba en coma y que ICE llamó a la familia para transferirles la custodia. REUTERS/Shannon Stapleton
Los denunciantes indicaron que para el 15 de julio Priciliano Trejo ya estaba en coma y que ICE llamó a la familia para transferirles la custodia. REUTERS/Shannon Stapleton

Setareh Ghandehari, de Detention Watch Network, afirmó: “Nos entristece profundamente y nos indigna por igual la pérdida de vidas a manos de ICE.

Amilcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, dijo que esta muerte se suma a una “larga lista de inmigrantes que han fallecido en estas instalaciones: 15 en total. También relató que el padre de Trejo les dijo que su hijo gozaba de buena salud y que no entiende por qué su estado se deterioró tan rápido.

“Nadie debería morir bajo custodia, manifestó el activista al explicar la exigencia de la familia de obtener respuestas sobre lo ocurrido.

Activistas piden cerrar Stewart y citan 52 muertes bajo custodia de ICE desde enero de 2025

Human Rights Watch documentó al menos 52 inmigrantes muertos bajo custodia de ICE. REUTERS/Shannon Stapleton
Human Rights Watch documentó al menos 52 inmigrantes muertos bajo custodia de ICE. REUTERS/Shannon Stapleton

Las organizaciones hicieron un nuevo llamado para cerrar el Centro de Detención de Stewart. Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Georgia Latino Alliance for Human Rights, aseguró que se trata del centro “con mayor índice de mortalidad del país” y que desde hace tiempo acumula denuncias por condiciones inhumanas y atención médica deficiente.

Ese señalamiento se insertó en un panorama más amplio. Un informe de Human Rights Watch basado en registros oficiales documentó que al menos 52 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, hasta el pasado 4 de junio.

La agencia intentó obtener una reacción de ICE, pero hasta la publicación de la nota no había recibido respuesta.

Este no es el único fallecimiento un migrante en el mes, el 8 de julio Lorenzo Salgado Araujo fue baleado el pasado 7 de julio por un agente de ICE en el este de Houston.

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