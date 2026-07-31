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Ganancias de CFE caen entre abril y junio por dólar débil

La empresa eléctrica del Estado sigue enfrentando dificultades financieras, aunque, ahora, por situaciones externas como el tipo de cambio

CFE es parte de los grandes contribuyentes de México. Crédito: X/ @CFEmx
La operatividad de la CFE se mantuvo estable, pero el dólar la puso en jaque. Crédito: X/ @CFEmx
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) envió su reporte de resultados financieros del segundo trimestre de 2026 a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en el que reportó una caída en sus ganancias entre abril y junio por el tipo de cambio.

De acuerdo con el reporte, al que tuvo acceso Bloomberg, la empresa eléctrica del Estado a cargo de Emilia Esther Calleja Alor, reportó una utilidad neta por 48 mil millones de pesos, es decir, una caída anual de 43 por ciento.

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El documento de la compañía también detalla una utilidad cambiaría de 30 mil 550 millones de pesos, 50 por ciento menor a la observada en el segundo trimestre de 2025, debido a la debilidad del dólar estadounidense. }

Sin dejar de mencionar que los beneficios también quedaron mermados por intereses y otros gastos financieros.

Según la CFE, aunque mejoró su desempeño operativo el resultado estuvo afectado por la utilidad cambiaria

¿Cómo afecta que la deuda de CFE esté en dólares?

Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad precisó que el 50 por ciento de su deuda está denominada en moneda extranjera, principalmente en dólares, por lo que “está expuesta al riesgo de devaluación del peso frente al dólar”.

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El municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, estará 12 horas sin luz por mantenimiento. Crédito: Cuartoscuro
El municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, estará 12 horas sin luz por mantenimiento de los postes. Crédito: Cuartoscuro

En ese sentido, la utilidad cambiaria de la compañía eléctrica estatal ascendió a 21 mil 321 millones de pesos entre abril y junio, frente a 57 mil 794 millones de pesos del mismo periodo de 2025.

Caen ganancias de CFE en segundo trimestre

Respecto a los ingresos de la CFE, estos sumaron 172 mil 570 millones de pesos, una disminución a tasa anual de 1.2 por ciento, mientras que el acumulado a junio alcanzó los 332 mil 229 millones de pesos, una reducción de 2.2 por ciento.

Lo anterior, por menores ingresos por la venta de combustibles a terceros y los servicios de transporte de energía, perjudicados por el comportamiento de los precios del gas natural.

La CFE informó que en el primer semestre su costo de ventas cayó 8.4 por ciento y se ubicó en 249 mil 369 millones de pesos, lo que impulsó un alza de 22.7 por ciento en la utilidad bruta, a 82 mil 861 millones.

La empresa destaca que su Ebitda acumulado llegó a 119 mil 022 millones de pesos, el mayor nivel para un primer semestre desde 2018, con un margen de 35.8 por ciento. También señaló que la utilidad de operación subió 15.2 por ciento en el semestre, a 72 mil 158 millones de pesos.

Ingresos por venta de energía eléctrica están estables

En ingresos, las ventas de energía eléctrica se mantienen estables en 244 mil 519 millones de pesos, con un crecimiento de 10.1 por ciento en el sector doméstico.

El logotipo de la estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) es visto en su sede de Monterrey, México, el 9 de febrero de 2021. REUTERS/Daniel Becerril
El logotipo de la estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) es visto en su sede de Monterrey, México, el 9 de febrero de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Además, la Comisión Federal de Electricidad precisó que al cierre de junio la deuda total se ubicó en 481 mil 448 millones de pesos pesos, 0.3 por ciento menor que al cierre de 2025, mientras el efectivo y equivalentes aumentaron 17.5 por ciento, a 171 mil 799 millones de pesos.

La CFE añadió que atiende a 50.1 millones de clientes, 1.5 por ciento más que un año antes, al tiempo que mantiene una cobertura eléctrica de 99.87 por ciento de la población y reporta una capacidad real instalada de 64 mil 020 megavatios.

Aunque la operatividad de la CFE mostró buenos dividendos, según la empresa, en los hechos, gracias al volátil tipo de cambio, sus ganancias se desplomaron entre abril y junio del año en curso.

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