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Filtran tenso cruce entre equipos de Samy Rivers y RoRo antes de La Velada del Año VI

Un conflicto detrás de cámaras marcó la antesala del combate y el segundo pesaje del evento organizado por Ibai Llanos en España

Un árbitro sujeta las manos de dos boxeadoras en un ring. Hay público y una cifra de espectadores con logos de redes sociales en pantalla.
La mexicana enfrentó a la española en La Velada del Año VI (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Velada del Año VI sigue dando de que hablar, puntualmente por la confrontación entre la streamer mexicana, Samy Rivers, y la influencer de España, RoRo, tras la revelación de un conflicto entre los equipos de ambas protagonistas.

Y es que la pelea entre Rivers y RoRo, en el evento fundado por Ibai Llanos, corrió el riesgo de no ser parte de la cartelera prevista en La Cartuja de Sevilla por la polémica del casco de la española, y, además, por unas cláusulas que presuntamente el equipo de Samy habría intentado paliar horas antes del combate y del segundo pesaje.

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Un video grabado desde el camerino de RoRo, horas antes de la batalla, ocasionó un dimes y diretes, porque los integrantes que acompañaron a Samy Rivers en La Velada del Año VI hicieron creer que RoRo debía pesar máximo 48kg en su segunda parada sobre la báscula, lo cual sorprendió a su gente.

La manager de RoRo abogó por ella al recalcar que los contratos explican que ambas peleadoras deben alcanzar un peso mínimo de 46kg y máximo 52kg, es decir, el equipo de La Rivers exigía que la española tuviera que pesar dos kilos menos de su primer registro.

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Al ser cuestionada, RoRo aclaró que debía pesar menos de 52 kg y cuando le explican que ella debe pesar 48 kg su reacción fue clara: la española no podía creer lo que estuvieron armando en la esquina de Samy Rivers para impedir el combate.

“¿Qué dices? Yo era menos de 52, pactamos en 52 kg. ¿Por qué yo iba a tener que dar menos que ella?“. Que tontería es esa, quieren que ahora pese 2 kilos menos. Sacan unas cosas para que no peleemos, ¿de verdad?“, manifestó la creadora de contenido, nacida en Madrid, España.

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, de pie en una sala. Llevan pases de identificación. Hay un sofá negro y una pared verde en el fondo.
Filtran discusión entre ambas partes previo a la pelea y el pesaje en La Velada del Año VI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin temor a lo que comenzaron a decir los miembros del equipo de Samy Rivers, esta RoRo aceptó vencer a la báscula por segunda ocasión mientras su agente leyó los lineamientos del peso que debía marcar cada peleadora para subir al ring en La Velada del Año VI.

“El peso es lo que pone el contrato y el contrato se supone que tenemos el mismo contrato ustedes con nosotros. Lo de 48 kilos es algo que han intentado deslizar, pero que, fíjate, yo voy con los contratos en la mano y resulta que esto está bien puesto de 46 a 52 kg para las dos partes”, recalcó la manager de RoRo.

Al quedar en buenos términos después de toda la tensión en los camerinos de RoRo, la española salió rumbo al cuadrilátero para corresponder a su combate frente a Samy Rivers, a quien venció en Sevilla después de tres asaltos por la decisión unánime.

Samy Rivers acusó desigualdad en La Velada del Año VI

La mexicana denunció falta de igualdad de condiciones en su pelea vs RoRo
La mexicana denunció falta de igualdad de condiciones en su pelea vs RoRo (Instagram / samyrivera)

La mexicana, Samantha Rivera Treviño, popularmente conocida como Samy Rivers, en una vigente transmisión de su cuenta de Twitch, denunció que no hubo igualdad de condiciones en su pelea de La Velada del Año 6 frente a RoRo.

“Yo sabía que no íbamos en igualdad de condiciones, pero dije: “Creo que con todo y casco, en mi corazón yo creo de verdad que como quiera le puedo ganar y le voy a ganar”. Y entiendo que haya gente que nunca se ha enfrentado a ese casco o nunca ha sido una mujer de 50 kilos, no experta en boxeo, intentando pelear contra ese casco“, señaló la Rivers.

“Pero así como esa gente que piensa que no afecta, yo dije: “Con todo y eso yo puedo Yo traigo, yo traigo nivel, yo traigo, yo sé cómo me preparé, Yo sé con quién he hecho peleas, he peleado con gente mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más todo”, añadió la mexicana.

De inmediato, ella enfatizó lo que provino en su mente cuando soltó su primer golpe hacia la humanidad de esta RoRo, dado que asegura que sus puñetazos no le harían ningún daño a la influencer española.

Ambas marcaron 50.6 kilos para La Velada del Año 6
Ambas marcaron 50.6 kilos para La Velada del Año 6 (Captura de pantalla)

“Hasta que tiré el primer golpe. Hasta que tiré mi primer jab y noté que no tenía ningún efecto en nada. Ahí dije: “No puede ser”. O sea, y es algo que ni siquiera pude probar antes porque no tenían el segundo casco, lo tenían en Madrid, iba a llegar el día de la pelea", comentó

“El otro no me lo podían prestar porque lo iban a modificar y lo tenían en el pesaje. Entonces, de verdad, no hubo igualdad en las condiciones”, acusó Samantha Rivera, quien el día de la pelea afirmó estar tranquila y con la conciencia en paz por atreverse a enfrentar a RoRo con todo y la desventaja que viene señalando tras La Velada del Año VI.

“Yo estoy contenta y me voy con mi conciencia tranquila. Hice lo que pude, con las circunstancias. Me atreví, me subí y aquí estoy, me voy contenta. Me voy muy contenta”, dijo Samy Rivers minutos posteriores al combate del pasado sábado en La Cartuja de Sevilla.

Mujer con camiseta gris con el brazo levantado por un árbitro, llora mientras un hombre con barba la apoya. Otra mujer mira al frente.
La strreamer mexicana perdió por decisión unánime ante la española (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo di absolutamente todo. Está aquí mi familia, la comunidad que vino y que está lejos también. Muchísimas gracias. Yo me voy bastante contenta. Hice lo que pude hacer. No hay más que decir”, agregó Samantha Rivera Treviño, la Rivers.

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