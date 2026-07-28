Lista completa de los emojis de cada habitante en La Casa de los Famosos México para poder votar por ellos

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inició este 26 de julio con una nueva dinámica de votación que exige al público identificar a cada habitante por el emoji que lo representa, según la lista oficial dada a conocer por la producción en el canal de WhatsApp del programa. Esta herramienta es indispensable para emitir votos de las difernetes dinámicas que pueden afectar o no a tus favoritos.

Lista oficial de emojis para votar por cada habitante

La producción de La Casa de los Famosos México publicó la lista completa de emojis que corresponden a cada uno de los 18 habitantes que ingresaron al reality en 2026. El uso correcto de estos símbolos es obligatorio para que el voto sea contabilizado, tanto en las dinámicas de salvación como en catigos y otras indicaciones de la producción.

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Ernesto Laguardia está representado por la cara con gafas de sol. Karina Torres tiene el emoji de cara con mano sobre la boca. Ximena Herrera utiliza el símbolo de la X. Aldo Rendón es identificado con el cohete. Moisés Peñaloza emplea el camarón. Cynthia Klitbo lleva la cara con ojos en blanco.

Yahir aparece con la mano con señal amor y paz. Flor Vigna tiene las manos juntas como emoji. Masad Al-Tamimi se distingue con el león. Arantza Ruiz usa el diamante. Ese Pérez es representado por el perro y Fede Vigevani por el árbol.

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Brianda Deyanara cuenta con el corazón rosa brillante. Memo Schutz utiliza la mano haciendo saludo vulcano. Yanet García tiene el emoji de cara con sombrero vaquero. Luis Chaparro es el plátano. Gema Garoa lleva la bola disco y Mariana está representada por la bailarina.

La producción de La Casa de los Famosos México publicó la lista completa de emojis que corresponden a cada uno de los 18 habitantes que ingresaron al reality en 2026 (rs)

La mecánica de votación y la importancia de los emojis

Para votar correctamente por cualquier habitante, la producción enfatiza que se debe escribir el nombre del participante acompañado de su emoji correspondiente, tal como se muestra en la lista oficial. El sistema de conteo automático solo reconoce los votos si incluyen ambos elementos de manera precisa.

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Este mecanismo se implementa para evitar votos nulos y errores en la identificación de los participantes, ya que hay nombres similares y la presencia de apodos o variantes podría generar confusiones. El canal de difusión de WhatsApp del programa es la única vía oficial para consultar el listado actualizado.

Estructura renovada y reglas modificadas en 2026

El arranque de la temporada 2026 se caracteriza por cambios drásticos en la infraestructura de la casa y en la división de los cuartos. Por primera vez, los habitantes fueron repartidos en tres habitaciones temáticas: el Cuarto Ibiza, capitaneado por Aldo Rendón, el Cuarto Tulum bajo el liderazgo de Karina Torres, y el Cuarto Malibú, con Fede Vigevani al frente.

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¿Quién fue el primer nominado de La Casa de los Famosos México este domingo 26 de julio? (LCDLFM)

El Cuarto Ibiza está integrado por Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro. En el Cuarto Tulum conviven Karina Torres, Brianda Deyanara, Memo Schutz, Arantza Ruiz, Mariana Ochoa y Moisés Peñaloza. El Cuarto Malibú reúne a Fede Vigevani, Masad Al-Tamimi, Gema Garoa, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Primeras dinámicas y sorpresas en el arranque

Durante la gala de estreno conducida por Galilea Montijo, se activó la dinámica del teléfono rojo, que resultó en cinco llamadas sorpresa con consecuencias inmediatas para los habitantes. Arantza Ruiz, al contestar una de las llamadas realizadas por Wendy Guevara, tuvo que nominar de forma directa a Aldo Rendón, quien quedó en la placa de riesgo.

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Gema Garoa obtuvo inmunidad para Cynthia Klitbo al contestar otra llamada. Ximena Herrera eligió a Yahir para que permaneciera sin su maleta durante la primera semana completa. Estas acciones generaron las primeras tensiones en la convivencia.

Misión secreta y participación del público

El influencer Fede Vigevani ingresó con el rol de “cómplice del público”. No compite por el premio final, pero debe cumplir misiones encubiertas dictadas por la audiencia, como esconder el papel de baño, sin ser descubierto por los demás. Este giro busca incrementar la interacción con los seguidores, quienes pueden observar el desarrollo de las tareas y votar para determinar el rumbo de las estrategias.

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Ajustes en convivencia y transmisión 24/7

En las primeras 76 horas, la jefa de la casa ordenó la clausura de un sanitario y una regadera, lo que obligó a los 18 habitantes a reorganizar la logística diaria bajo presión. El público puede seguir la convivencia en tiempo real a través de la señal de Las Estrellas y mediante las cámaras multiventana en ViX, lo que permite observar simultáneamente diferentes habitaciones y situaciones.

La dinámica de los emojis y la participación activa del público definen el rumbo del programa en cada jornada. La temporada 2026 inició con estrategias visibles, reglas más estrictas y una estructura renovada, mientras la audiencia decide el destino de los famosos a través de sus votos correctamente emitidos.

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