El doloroso reclamo que Osamu Menéndez le hizo a Mauro tras verlo muerto en Barbados: “¿Por qué fuiste tan irresponsable?”

Osamu negó haber iniciado recaudación de fondos para funeral de Mauro (Instagram)

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La muerte de Mauro Menéndez, hijo de Osamu Menéndez y Aylín Mujica, ha dejado al descubierto no solo el dolor familiar, sino también los sentimientos encontrados y las palabras que los padres dirigen a sus hijos incluso después de la partida.

En una entrevista con Erwin Pérez, Osamu confesó el fuerte reclamo que le hizo a Mauro cuando lo vio por última vez, reflejando la mezcla de enojo, amor y tristeza de un padre devastado.

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El fuerte reclamo de Osamu Menéndez a su hijo Mauro

Durante la conversación con el periodista Erwin Pérez, Osamu Menéndez relató cómo, al reencontrarse con el cuerpo de su hijo, no pudo evitar expresar su enojo por la forma en que Mauro manejó su salud.

“Sí, sí tengo enojo con él de la responsabilidad, de no haberse cuidado y no haberse quedado haciendo reposo. Claro que sí estoy enojado con él y fue lo que le dije el día que lo vi ahí en el amor”, reveló Osamu.

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Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

El músico cubano agregó que, en ese último encuentro, le habló directamente a Mauro: “Le dije eso, que por qué fue tan irresponsable, por qué nos dejó, por qué nos hizo pasar por esto que estamos pasando y que lo amábamos mucho. Lo abracé fuerte, le di un beso en la frente y yo creo que ese fue mi despedida”.

El duelo de un padre: entre el reclamo y el amor

Osamu reconoció que, además del reclamo, también hubo espacio para la ternura y el adiós. “Le dije que lo amábamos mucho”, compartió.

Ese abrazo y beso en la frente marcaron el cierre de una relación marcada por el afecto, pero también por la frustración ante una tragedia que pudo haberse evitado.

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El dolor de Osamu es tan grande que ha decidido no participar en las ceremonias públicas para despedir a su hijo. “Yo no quiero… cuando manden las cenizas va a haber seguro, Aylín querrá hacer algo, ¿no? Yo no, no quiero participar en nada de eso. Yo no creo [que asista]”, confesó.

Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

Las críticas y el manejo público del duelo

En la misma entrevista, Osamu Menéndez se refirió a los comentarios y críticas que la familia ha recibido por la forma en que han sobrellevado el duelo.

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Subrayó que Aylín Mujica tuvo que informar a la producción de Telemundo sobre la hospitalización y posterior muerte de su hijo porque se encontraba trabajando en Colombia.

“Quiero aclararles a las personas que hablan a veces sin saber que Aylín estaba en un reality show en Colombia para Telemundo y tuvo que decirle a la producción que su hijo estaba padeciendo en un hospital y se tenía que ir”, explicó.

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Osamu también aclaró que la noticia no fue difundida primero por la familia, sino por la propia cadena: “La primera gente que sacaron la noticia fue Telemundo”.

Reportes señalan que Mauro, hijo de Osamu, habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

Qué le pasó a Mauro Menéndez

Mauro, quien residía en Los Ángeles, estuvo en Miami unos días antes de viajar a Barbados. Según su padre, en esa ocasión el joven no fue a visitarlo pese a que vivía ahí, por lo que no se enteró que estaba enfermo.

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El músico señaló que posiblemente su hijo no le informó porque de saber que se encontraba mal no le habría permitido que viajara.

Según Osamu, no estaba al tanto de la gravedad de la situación hasta que su hijo ya estaba hospitalizado.

(Instagram)

Mauro sufrió complicaciones de salud y, a pesar de la intervención médica, falleció lejos de su familia. “

Yo no sabía que estaba enfermo. Yo estaba hablando con él… pero a veces estamos un mes sin vernos, aunque sí hablamos seguido”, relató su padre.

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La historia de Mauro y el testimonio de su padre reflejan la complejidad de la pérdida y el duelo, donde el amor y el enojo pueden convivir como parte de un mismo proceso.