¿Un nuevo mexicano en la F1? Noel León revela que existe una oportunidad para llegar a la máxima categoría

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El piloto mexicano Noel León reconoció que mantiene conversaciones con diferentes escuderías relacionadas con la Fórmula 1, mientras continúa construyendo su camino rumbo a la máxima categoría del automovilismo.

El regiomontano aseguró que existen oportunidades para dar el salto, aunque admitió que el principal reto será encontrar el momento y el proyecto adecuados.

Tras conquistar la carrera principal de Fórmula 2 en Hungría, León señaló que el resultado llegó en un momento clave de la temporada, cuando suelen intensificarse las negociaciones entre pilotos y equipos.

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Noel León destaca la ventaja de no pertenecer a una academia

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En entrevista con Motorsport, el piloto de 21 años explicó que uno de los aspectos que juega a su favor es no formar parte del programa de desarrollo de ninguna escudería, situación que le permite evaluar distintas alternativas para definir su futuro.

“Te mentiría si te dijera que no hay una oportunidad, porque sí que la hay, el problema es cómo, cuándo y cómo se hace, ¿sabes?”, declaró Noel León.

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El mexicano añadió que muchos jóvenes pilotos permanecen ligados a academias con pocas posibilidades de llegar al primer equipo debido a sus contratos, mientras que él tiene libertad para analizar las opciones que puedan surgir.

“Yo ahorita tengo la oportunidad de saber con quién sí, con quién no”.

La victoria en Hungría impulsó su futuro

Noel León hace historia para México en Fórmula 2 al ganar en Canadá (Fórmula 2 )

León destacó que su triunfo en la carrera principal de Fórmula 2 en Hungría llegó en uno de los momentos más importantes del calendario, ya que coincide con la etapa en la que suelen definirse movimientos para las siguientes temporadas.

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Además de esa victoria, el mexicano también suma dos triunfos en carreras sprint durante la presente campaña con Campos Racing, resultados que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

“Este fin de semana creo que cayó en el mejor momento la victoria... esperando que con la segunda parte de la temporada se arreglen muchas cosas y no estamos lejos del top 3 en el campeonato”, afirmó.

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La superlicencia, uno de sus principales objetivos

Uno de los pasos fundamentales para aspirar a un asiento en Fórmula 1 es conseguir los puntos necesarios para obtener la superlicencia, objetivo que Noel León mantiene entre sus prioridades.

El piloto aseguró que ya existen conversaciones relacionadas con su futuro dentro del paddock y confía en que los resultados obtenidos durante la temporada continúen fortaleciendo sus opciones.

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“Sí ha habido varias pláticas (referentes a F1)... la gente del paddock ve todas las cosas y sabe lo bien que lo estaba haciendo... Yo tengo que seguir haciendo lo mío y mi grupo que se encarga de eso seguirá haciendo lo demás”, concluyó.