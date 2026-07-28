Javier May rechaza que Andy López Beltrán lo sustituya como gobernador de Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May.

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El gobernador de Tabasco, Javier May, negó la posibilidad de que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ocupe la titularidad del estado. “No nos vamos a ningún lado”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa.

May subrayó que, en lo que va de su administración, se ha enfocado en implementar acciones para mejorar las condiciones en la entidad y puntualizó que su gestión todavía no ha alcanzado la mitad del periodo correspondiente.

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Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por versiones que sugerían un posible relevo en el Ejecutivo estatal. De manera paralela, López Beltrán anunció recientemente su intención de contender por una diputación federal por Tabasco en las elecciones de 2027.

Javier May envuelto en polémica por vuelo en primera clase

La tensión política en Tabasco se trasladó a un vuelo comercial cuando el gobernador Javier May Rodríguez y la excandidata Lorena Beaurregard de los Santos protagonizaron un intercambio verbal a bordo de un avión de Aeroméxico. El episodio quedó registrado en un video que circula en redes sociales y expone la confrontación directa entre ambos personajes.

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Durante el trayecto, Beaurregard grabó al gobernador sentado en la sección Premier y lo cuestionó por, según sus palabras, incumplir el discurso de austeridad que promueve el gobierno local. May Rodríguez respondió que no pagó el boleto de esa categoría y que fue la propia aerolínea la que le asignó ese asiento: “Porque me dieron un ascenso nada más”, explicó el mandatario, según se escucha en el material difundido.

El tono de la discusión se elevó cuando la exaspirante del PRI y PAN acusó al gobierno estatal de ser un “narcogobierno de Morena”. Frente a ese señalamiento, el gobernador replicó con acusaciones similares hacia la oposición.

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El intercambio escala a señalamientos de corrupción entre ambas partes, con menciones al Tren Maya, sin que en el material se exhiban documentos o pruebas, y sin reportes de respaldo oficial hasta ahora

Ambos intercambiaron acusaciones de presunta corrupción y mencionaron el Tren Maya en sus declaraciones, aunque en el video no se presentan pruebas ni documentos que sustenten tales imputaciones, según lo reportado por Infobae.

El incidente responde a un trasfondo que se remonta a la campaña electoral de 2024, cuando Beaurregard presentó 33 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de May Rodríguez, por supuestas irregularidades durante su gestión en la Secretaría de Bienestar federal.

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