El camino criminal de “El Gordo Frank”: expansión y control del CJNG en Veracruz

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el Paso" bloquea una calle oscura en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Francisco “N”, conocido como “El Gordo Frank”, figura como uno de los presuntos líderes criminales más buscados en Veracruz. Las autoridades estatales y federales lo identifican como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con influencia en el municipio de Alvarado y la región de Los Tuxtlas.

El jueves 23 de julio de 2026, fuerzas de seguridad realizaron un operativo que culminó con su detención tras un enfrentamiento armado en la colonia Valente Cruz. La captura se registró a las 10:15 horas, según el Registro Nacional de Detenciones, y se extendió a tres colonias del municipio.

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Durante la intervención, los agentes arrestaron también al hijo de Francisco “N” y a dos presuntos integrantes más del grupo, además de asegurar un vehículo relacionado con la organización. Las autoridades no detallaron si hubo armas decomisadas en el operativo.

Francisco “N” y su rol dentro del CJNG en Veracruz

Las autoridades estatales identificaron a Francisco “N” como presunto líder de plaza del CJNG en la franja costera de Veracruz durante varios años. Su zona de influencia abarcaba el municipio de Alvarado y la región de Los Tuxtlas.

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Una ilustración conceptual muestra la figura de El Mencho desvaneciéndose bajo el emblema del CJNG, rodeada de elementos que aluden a sus actividades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mesa de Seguridad de Veracruz lo catalogó como objetivo prioritario por su presunta participación en múltiples delitos de alto impacto en esa área del estado. Además de sus operaciones en Alvarado, las autoridades documentaron que mantenía movilidad en otros puntos del país, lo que dificultó su localización por años.

Las corporaciones de seguridad desplegaron operativos en distintas ocasiones para capturarlo, todos sin resultado, hasta el enfrentamiento del 23 de julio. La detención se produjo en el mismo municipio donde el gobierno estatal había advertido su presencia desde al menos 2021.

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El secuestro de 46 migrantes centroamericanos en Alvarado en 2021

El nombre de “El Gordo Frank” adquirió proyección nacional en noviembre de 2021, cuando el gobierno de Veracruz lo señaló como presunto responsable del secuestro de 46 migrantes centroamericanos en una casa de seguridad en la colonia Las Aneas, en el propio municipio de Alvarado. Entre las víctimas rescatadas había 34 hombres, 8 mujeres y 4 menores de edad, todos de origen centroamericano.

El operativo que permitió el rescate comenzó cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detectaron un vehículo en el que era trasladada una persona privada de la libertad. Al intentar inspeccionarlo, los agentes recibieron disparos de sus ocupantes, lo que desencadenó el enfrentamiento.

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FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México. 5 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Tras controlar la situación, los agentes localizaron el inmueble donde permanecían los 46 migrantes. En el lugar fueron asegurados una camioneta Nissan, un vehículo tipo Jeep, una motocicleta, cuatro chalecos tácticos, seis cargadores abastecidos, un radio portátil y un casco.

El entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, responsabilizó públicamente a la banda de “El Gordo Frank” por ese crimen. “Se mueve fuera del estado, pero como ya aquí lo había dicho, nosotros no nada más vamos por los charales, vamos también por los peces gordos, entonces estamos tras él”, declaró en conferencia de prensa.

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El caso abrió además una investigación paralela sobre posibles vínculos entre la banda y funcionarios locales. García Jiménez señaló como sospechoso que decenas de personas hubieran permanecido secuestradas por varios días en plena zona urbana sin que las autoridades municipales lo detectaran.

El entonces mandatario anunció que se investigaría al alcalde de Alvarado en funciones, Bogar Ruiz Rosas, y a la alcaldesa electa en ese momento, Lizzette Álvarez Vera, militante del Partido Verde. “También estamos indagando si existen autoridades municipales de Alvarado involucradas en estos hechos delictivos y, también lo digo con toda la responsabilidad, de la autoridad electa de Alvarado”, afirmó el exgobernador.

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Un parche bordado con el logotipo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se observa en una prenda de tela oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo del 23 de julio: balacera en tres colonias y una patrulla impactada

El enfrentamiento del jueves se concentró inicialmente en la colonia Valente Cruz, pero los disparos se extendieron a las colonias Aneas y 21 de Abril. El fuego cruzado entre policías y civiles desató el pánico entre los vecinos del municipio.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud del enfrentamiento y la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad en los accesos a la cabecera municipal. Una patrulla de la SSP fue alcanzada por disparos durante la refriega.

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Los cuatro detenidos quedaron a disposición de un juez local tras el operativo. El Registro Nacional de Detenciones reflejó la aprehensión de Francisco “N” a las 10:15 horas del mismo día.

Las autoridades también documentaron que “El Gordo Frank” habría utilizado una ruta marítima entre el estado de Campeche y el puerto de Alvarado para el tráfico ilegal de personas. Su banda fue vinculada, además, con asaltos a camiones de carga sobre la carretera federal 180, en el tramo entre Alvarado y Boca del Río.

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La detención de Francisco “N” cierra un ciclo de búsqueda que se extendió por al menos cinco años en Veracruz. Su captura representa la culminación de múltiples operativos fallidos y consolida uno de los golpes de mayor peso contra la estructura del CJNG en la zona costera del estado.