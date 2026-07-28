“Mexico y Canadá nos necesitan, nosotros no”: Trump vuelve a poner en duda el futuro del T-MEC

En una entrevista telefónica con Fox & Friends, el mandatario de Estados Unidos sostiene que preferiría que su país sea independiente del pacto y asegura que México y Canadá lo necesitan más

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no tiene interés en actualizar o renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al sostener que su país no depende del acuerdo comercial tanto como sus socios comerciales.

“Yo preferiría ser independiente”: la declaración completa

Durante una entrevista telefónica con el programa Fox & Friends, de Fox News, el conductor Steve Doocy le preguntó directamente al mandatario si estaba buscando actualizar el T-MEC, conocido en inglés como USMCA. Trump respondió:

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“No me importa. O sea, realmente no quiero. Preferiría ser independiente. Aquí está la cosa: México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos, no es importante para nosotros.”

La respuesta se dio en el contexto de una pregunta sobre si Washington buscaría modificar los términos del tratado comercial que rige el intercambio entre los tres países de Norteamérica desde 2020.

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Los medios CNBC y HuffPost informan que la fecha límite del 1 de julio activó revisiones anuales del acuerdo, que seguiría vigente una década más si ninguno de los tres países decide salirse. REUTERS/Evan Vucci

Antecedentes: EU ya había decidido no renovarlo

De acuerdo con reportes de medios como CNBC y HuffPost, la administración Trump ya había anunciado que no renovaría el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años antes de la fecha límite del 1 de julio, lo que activó un proceso de revisiones anuales que podría derivar en una renegociación de partes del acuerdo. Bajo las reglas actuales, el tratado se mantendría vigente durante una década adicional, siempre que ninguno de los países miembros busque salir del esquema.

Medios como CTV News documentaron que no es la primera vez que Trump adopta este tono frente al acuerdo comercial. En junio pasado, el presidente ya había señalado ante reporteros que no buscaba renovar el tratado y que “no necesitamos nada” de lo que producen Canadá ni México. En ese momento, el comentarista político Tom Mulcair calificó la postura como una táctica de negociación y “un típico bluff de Donald Trump”, según declaraciones recogidas por ese medio.

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El peso comercial de Canadá y México con EU

Según datos citados por CP24, en 2024 Estados Unidos importó 412 mil millones de dólares en bienes provenientes de Canadá; la cifra bajó a 382 mil millones en 2025, mientras que de enero a mayo de 2026, las exportaciones canadienses hacia EU sumaron 163 mil millones de dólares.

Contexto: no es la primera vez que minimiza el acuerdo

En enero de este año, durante una visita a una planta de Ford en Dearborn, Michigan, Trump ya había calificado al T-MEC como “irrelevante” para Estados Unidos, señalando que “no hay una ventaja real” en el tratado, aunque reconoció que Canadá “lo ama” y “lo quiere”. En esa ocasión, según Reuters, armadoras como Ford, Toyota, General Motors, Honda, Hyundai, Volkswagen y Stellantis habían pedido a la administración estadounidense extender el acuerdo, argumentando que es clave para la producción automotriz en el país.

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El presidente estadounidense cuestionó el equilibrio comercial con sus socios norteamericanos y dejó abierta la posibilidad de modificar el acuerdo regional

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si estas declaraciones anticipan una postura definitiva de la Casa Blanca de cara a las revisiones del tratado, ni si habrá negociaciones formales con México y Canadá en las próximas semanas.