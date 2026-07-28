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Mousse cremoso de chocolate y mantequilla de maní sin azúcar añadida: la receta ligera que conquista con cada cucharada

Este postre combina una textura suave, ingredientes sencillos y un sabor intenso para disfrutar un dulce fácil de preparar en casa

Vaso de postre con capas de mousse de chocolate y mantequilla de maní, cubierto con maní picado y virutas de chocolate. Una cuchara se inserta en el postre.
El mousse cremoso de chocolate y mantequilla de maní se prepara fácil y ofrece textura suave y sabor intenso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si buscas un postre que sea fácil de preparar, con una textura suave y un sabor intenso, este mousse cremoso de chocolate y mantequilla de maní puede convertirse en uno de tus favoritos. Se trata de una receta que no contiene azúcar añadida y que, además, es baja en grasas saturadas, por lo que representa una alternativa para quienes desean disfrutar un antojo dulce sin recurrir a preparaciones demasiado elaboradas.

La combinación del cacao con la mantequilla de maní es una de las más populares en la repostería gracias al equilibrio que logra entre el sabor profundo del chocolate y la cremosidad del cacahuate. En esta versión, el yogur griego aporta una consistencia ligera y sedosa que hace que cada cucharada resulte agradable al paladar.

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Otro de los puntos fuertes de esta preparación es que no requiere horneado ni técnicas complicadas. Basta con mezclar los ingredientes, refrigerar la preparación durante un tiempo y servir. Es una opción ideal para quienes tienen poco tiempo, pero desean preparar un postre casero con ingredientes fáciles de conseguir.

Un postre práctico para cualquier momento del día

Copa de vidrio con mousse de chocolate y mantequilla de maní, crema batida, cacao en polvo, un cacahuete y una cuchara en una cocina.
La receta de mousse no contiene azúcar añadida y se plantea como opción para un antojo dulce sin preparaciones elaboradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mousse de chocolate suele asociarse con recetas elaboradas que requieren huevos, crema para batir o largas horas de preparación. Sin embargo, esta versión demuestra que también es posible obtener una textura cremosa utilizando ingredientes sencillos y un procedimiento mucho más práctico.

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Gracias al yogur griego, el mousse adquiere una consistencia firme después de permanecer en refrigeración, mientras que la mantequilla de maní aporta cuerpo y un sabor que combina perfectamente con el cacao. El resultado es un equilibrio entre dulzor, cremosidad y un ligero toque de amargor característico del chocolate sin azúcar.

Además de ser un postre para compartir en reuniones familiares, también puede prepararse con anticipación y conservarse en refrigeración hasta el momento de servir. Presentarlo en vasos individuales o pequeños recipientes de cristal ayuda a darle un aspecto más atractivo sin necesidad de decoraciones complicadas.

Ingredientes y preparación

Dos vasos con postre de dos capas, una marrón y otra beige. El del primer plano tiene crema batida, un maní entero y una decoración de chocolate.
La combinación de cacao y mantequilla de maní equilibra el sabor del chocolate con la cremosidad del cacahuate. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar este mousse cremoso, utiliza los siguientes ingredientes y sigue el procedimiento exactamente como se indica.

Ingredientes:

  • 200 g de yogur griego natural sin azúcar.
  • 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.
  • 2 cucharadas de mantequilla de maní natural sin azúcar añadida.
  • 1 a 2 cucharadas de endulzante al gusto (eritritol, monk fruit o el de tu preferencia).
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  • Una pizca de sal.

Preparación:

  1. Coloca el yogur griego en un recipiente amplio.
  2. Agrega el cacao en polvo, la mantequilla de maní, el endulzante, el extracto de vainilla y la pizca de sal.
  3. Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una preparación completamente homogénea, cremosa y sin grumos.
  4. Reparte la mezcla en recipientes individuales.
  5. Refrigera durante al menos una hora para que el mousse adquiera una textura más firme.
  6. Sirve frío y disfruta.

Esta receta puede prepararse en pocos minutos y únicamente requiere esperar el tiempo de refrigeración para que alcance la consistencia ideal. Al servirlo bien frío, el sabor del chocolate y la mantequilla de maní se intensifica, ofreciendo una experiencia mucho más agradable.

Consejos para disfrutar un mousse aún más cremoso

Copa de cristal con capas de mousse de chocolate y mantequilla de maní, cubierta con crema batida espolvoreada con cacao en polvo y una cuchara metálica.
Para una textura uniforme, el procedimiento sugiere mezclar sin grumos, usar yogur griego bien frío y decorar con cacao, virutas o trozos de cacahuate. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la receta es sencilla, algunos detalles pueden ayudar a mejorar el resultado final. Mezclar cuidadosamente todos los ingredientes hasta eliminar cualquier grumo permitirá obtener una textura mucho más uniforme. También es recomendable utilizar yogur griego bien frío para favorecer la consistencia desde el inicio de la preparación.

Si deseas darle un toque especial, puedes decorar cada porción con un poco de cacao en polvo espolvoreado, unas virutas de chocolate sin azúcar o algunos trozos de cacahuate natural. Estos ingredientes añaden contraste visual y una textura crujiente que complementa la suavidad del mousse sin modificar la esencia de la receta.

Este mousse cremoso de chocolate y mantequilla de maní demuestra que no hace falta complicarse en la cocina para disfrutar un buen postre. Con ingredientes accesibles, una preparación rápida y una textura sedosa, es una opción perfecta para quienes buscan un dulce casero, fácil de elaborar y con un sabor que invita a repetir.

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