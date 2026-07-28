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Procesan a 4 extorsionadores que se hacían pasar por miembros de La Unión Tepito: pedían 85 mil pesos mensuales a comerciantes

La fiscalía capitalina identificó a Ernesto “N” como presunto líder del grupo que operaba en Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero; los imputados fueron vinculados a proceso por asociación delictuosa calificada

Ernesto, Jossep, María y Lesli “N” presuntamente utilizaban el nombre de La Unión Tepito para intimidar a comerciantes y exigir pagos periódicos. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)
Ernesto, Jossep, María y Lesli “N” presuntamente utilizaban el nombre de La Unión Tepito para intimidar a comerciantes y exigir pagos periódicos. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)
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Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en una organización dedicada a la extorsión y el narcomenudeo en la Ciudad de México, luego de que las investigaciones revelaron que presuntamente utilizaban el nombre de La Unión Tepito para intimidar a comerciantes y exigir pagos periódicos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los imputados fueron identificados como Ernesto, Jossep, María y Lesli “N”, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa calificada.

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De acuerdo con las indagatorias, Ernesto “N” habría sido el presunto líder del grupo, el cual estaría relacionado con actividades de cobro de piso, extorsión y venta de droga en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

La investigación inició luego de la denuncia presentada por una comerciante de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, quien señaló que varias personas la habrían amenazado en distintas ocasiones y exigido el pago de 85 mil pesos mensuales para permitirle continuar con la operación de su mueblería.

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Según el testimonio de la víctima, los presuntos responsables afirmaron pertenecer a La Unión Tepito y advirtieron que causarían daños a ella o a su negocio si no entregaba el dinero solicitado.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina precisó que los actos de investigación no han establecido que los cuatro imputados formen parte de esa organización criminal, sino que presuntamente habrían utilizado su nombre para generar temor entre comerciantes y facilitar el cobro de las cantidades exigidas.

Investigación permitió identificar la estructura del grupo

Como parte de las indagatorias, el Ministerio Público integró entrevistas a testigos, dictámenes periciales, trabajos de campo, labores de inteligencia y seguimiento técnico, elementos con los que se logró establecer la posible forma de operación del grupo y la participación de los cuatro imputados.

Aunque los acusados decían pertenecer a La Unión Tepito, la Fiscalía señaló que hasta ahora no existen pruebas de que formen parte de esa organización y que presuntamente utilizaron su nombre para intimidar a comerciantes y exigir pagos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)
Aunque los acusados decían pertenecer a La Unión Tepito, la Fiscalía señaló que hasta ahora no existen pruebas de que formen parte de esa organización y que presuntamente utilizaron su nombre para intimidar a comerciantes y exigir pagos. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Con base en estas investigaciones, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron las órdenes de aprehensión el pasado 24 de julio.

Jossep “N”, María “N” y Lesli “N” fueron notificados de las órdenes dentro de los centros penitenciarios donde permanecían recluidos por procesos distintos relacionados con narcomenudeo y cohecho.

En el caso de Ernesto “N”, la orden de aprehensión fue ejecutada al término de una audiencia correspondiente a otro proceso penal, en la que se modificó la medida cautelar que tenía vigente.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba reunidos en la carpeta de investigación, por lo que un juez determinó vincular a proceso a los cuatro imputados y ordenó mantenerlos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con la recopilación de elementos para fortalecer el caso y determinar la posible responsabilidad de los acusados.

La dependencia capitalina señaló que mantiene investigaciones contra grupos dedicados a la extorsión y otros delitos en distintas zonas de la Ciudad de México, con el objetivo de identificar a sus integrantes y llevarlos ante las autoridades judiciales.

Los cuatro imputados son considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Unión Tepito, una de las principales organizaciones criminales de la CDMX

La Unión Tepito surgió en la zona centro de la capital y con el paso de los años se convirtió en una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en la Ciudad de México. Autoridades y especialistas la han relacionado principalmente con actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, secuestro y otros delitos de alto impacto.

Aunque la estructura original ha sido debilitada por capturas de sus principales líderes, las autoridades han identificado la operación de diversas células que utilizan el nombre de la organización para mantener actividades ilícitas en zonas como Tepito, la colonia Morelos y otros puntos del centro de la capital.

Entre los golpes recientes contra presuntos integrantes y células relacionadas con La Unión Tepito se encuentra la vinculación a proceso de integrantes de la célula UJ40, investigada por delitos como narcomenudeo, extorsión y secuestro. También se reportó la detención de presuntos operadores vinculados con otras células, como Los Orejones, señalada por autoridades como una estructura relacionada con el grupo criminal.

Además, en 2026 autoridades capitalinas reportaron detenciones de presuntos integrantes relacionados con delitos como extorsión a comerciantes y narcomenudeo, entre ellos operadores identificados como objetivos prioritarios dentro de investigaciones contra la organización.

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