Sheinbaum abre puerta a ayudar a la UNAM por presunto fraude en examen de ingreso, pero ofrece alternativas de estudio

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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno está dispuesto a ayudar en las investigaciones que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) luego de que surgieran denuncias por presunta trampa durante la realización del examen de admisión a licenciaturas para el próximo ciclo escolar 2026-2027/1.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 28 de julio, la mandataria reiteró la autonomía de la máxima casa de estudios de México, sin embargo, recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede colaborar en sus investigaciones sobre la realización del examen de admisión en caso de que así lo solicite.

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La mandataria recalcó que la autonomía universitaria debe respetarse plenamente en este proceso y que cualquier apoyo por parte del gobierno federal será únicamente a solicitud de la UNAM. “Todo tiene que ser autónomo, tiene que ser ellos y nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma”, subrayó la presidenta.

Los retos que enfrenta la UNAM tras escándalo de presuntas trampas en su examen de admisión

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, ante el presunto fraude en el examen de ingreso —que este año se realizó en línea por primera vez—, la UNAM tiene la responsabilidad de resolver dos temas clave: primero, determinar qué sucederá con el examen aplicado a distancia, evaluar si será válido o si se deberá repetir, y decidir quiénes podrán ingresar con base en los resultados.

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“Ese tema lo tienen que resolver ellos. ¿Qué va a pasar con ese examen que se aplicó a distancia y que encontraron que tuvo irregularidades? Ese es un tema que tienen que resolver, por los jóvenes, porque los jóvenes, siempre se preparan para el examen de admisión y quieren tener certeza de qué va a pasar ahora que se entre a clases”, afirmó.