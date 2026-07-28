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Mexicana y Viva Aerobus abren seis nuevas rutas: conectan el AIFA con Chihuahua, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, León y Manzanillo

Estas acciones fortalecen la conectividad aérea e impulsan el desarrollo turístico y económico en distintas regiones del país

Avión
Mexicana y Viva Aerobus abren nuevas rutas aéreas. (Pexels)
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La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó a través de un comunicado la apertura de nuevas rutas aéreas saliendo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Estos trayectos nacionales se inaugurarán durante el mes de julio, y serán operados por las aerolíneas Mexicana y Viva Aerobus. Dichas acciones fortalecen la conectividad aérea e impulsan el desarrollo turístico y económico en distintas regiones del país.

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“Cada nueva ruta aérea significa más oportunidades para que las y los viajeros descubran la riqueza de nuestros destinos, pero también representa mayor actividad económica, empleos y bienestar para las comunidades”, afirmó la funcionaria.

Nuevas rutas nacionales saliendo desde el AIFA

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) detalló que Mexicana inaugurará cuatro nuevas conexiones desde el AIFA hacia Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y León, Bajío. Mientras que Viva Aerobus pondrá en operación la ruta AIFA-Manzanillo, además de la estacional Monterrey-La Paz.

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Asimismo, señaló que la implementación de estas operaciones amplía las opciones de movilidad, facilita el intercambio comercial y turístico y permite que los beneficios de la actividad turística lleguen a un mayor número de entidades.

“Estas seis nuevas rutas son una invitación para que más mexicanas y mexicanos viajen por nuestro país. Al acercar destinos y ampliar las opciones de conectividad, consolidamos el turismo nacional como motor de desarrollo y de Prosperidad Compartida para las comunidades receptoras”, expresó.

Al cierre de julio de 2026, se tiene registro de 104 anuncios de nuevos trayectos aéreos en el país, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, los gobiernos estatales y las aerolíneas para fortalecer la conectividad y consolidar a México como una potencia turística.

Secretaría de Turismo (Sectur)
Secretaría de Turismo anuncia nuevas rutas aéreas nacionales saliendo desde el AIFA. (Sectur)

Volaris y Viva anuncian fusión y crean Grupo Más Vuelos

Los accionistas de Volaris aprobaron con una mayoría del 91.7% la fusión con Viva Aerobus, lo que permitirá la creación del Grupo Más Vuelos. Esta nueva empresa manejará ambas aerolíneas bajo un mismo grupo matriz, aunque conservarán sus marcas y operaciones de manera independiente. El acuerdo contempla una participación accionaria equitativa y la integración de los actuales accionistas de Viva a través de nuevos títulos emitidos por Volaris.

La presidencia del consejo de administración del holding será ocupada por Roberto Alcántara Rojas, líder actual de Viva Aerobus. El objetivo principal de esta colaboración es mejorar la conectividad aérea en México y al extranjero, incrementando la oferta de destinos y manteniendo la competitividad de las empresas de aviación de bajo costo. Sin embargo, la concreción de la operación aún depende de la aprobación regulatoria, un proceso que podría extenderse hasta un año.

Las autoridades antimonopolio evaluarán si estas acciones pueden afectar la competencia en el mercado aéreo nacional, como ocurrió en casos previos del sector. El futuro del grupo dependerá de si la Comisión Nacional Antimonopolio impone condiciones específicas o aprueba la unión sin restricciones.

Magnicharters pierde certificado y enfrenta demanda colectiva

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revocó el certificado de operación de Magnicharters tras detectar incumplimientos normativos y considerar insuficiente la documentación presentada para corregir sus fallas. La aerolínea suspendió sus vuelos desde abril, dejando a cientos de pasajeros afectados y sin atención en sus oficinas, mientras la Secretaría de Infraestructura advirtió que podría perder su concesión si no acredita solvencia financiera y condiciones para operar.

Además, la compañía aérea enfrenta una posible demanda colectiva por fraude, ya que agencias de viajes y consumidores denuncian adeudos superiores a 12 mil 4 millones de pesos por paquetes no realizados. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido casi 500 quejas y orienta a los afectados sobre las vías legales para reclamar sus derechos.

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