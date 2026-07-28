Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

Los hombres fueron detenidos en dos operativos realizados en la colonia Morelos, en los límites de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. (Imagen con fines ilustrativos | Infobae México)

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Tres hombres fueron detenidos en dos operativos realizados en la colonia Morelos, en los límites de las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, donde policías capitalinos aseguraron más de 250 dosis de aparente droga, un arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

La primera detención ocurrió en el cruce de la calle Panaderos y la avenida Ferrocarril de Cintura, en la alcaldía Venustiano Carranza. Durante labores de investigación, los agentes observaron a un hombre que manipulaba bolsas de plástico con características similares a las utilizadas para distribuir droga.

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Tras una revisión preventiva, los policías le aseguraron 50 bolsas con aparente marihuana, 24 dosis de una sustancia con características de la cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo. El hombre, de 23 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

El segundo operativo se llevó a cabo sobre la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. En ese punto, los agentes detectaron a dos hombres que manipulaban envoltorios de plástico y que intentaron alejarse al notar la presencia policial.

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Al darles alcance y realizarles una revisión, les aseguraron 107 bolsas con aparente marihuana, 12 cigarrillos elaborados con la misma hierba, 29 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 50 dosis de una sustancia con características de la metanfetamina, un arma de fuego corta, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Los dos hombres, de 36 y 39 años, también fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para que se determine su situación jurídica.

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Uno de los detenidos ya había estado preso por narcomenudeo

De acuerdo con información obtenida durante las investigaciones, los tres detenidos presuntamente pertenecen a un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, la extorsión, el robo y el homicidio, cuyas actividades se concentran principalmente en la zona centro de la capital.

Las autoridades también informaron que el detenido de 36 años cuenta con un antecedente penal por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión con fines de comercio. El ingreso al Sistema Penitenciario ocurrió en 2014.

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Droga y objetos asegurados por la SSC durante un operativo en colonias Centro y Morelos, el 27 de junio de 2026. (Crédito: SSC)

Las investigaciones continuarán para determinar si los tres hombres están relacionados con otros hechos delictivos registrados en la colonia Morelos y sus alrededores, una de las zonas donde las autoridades mantienen operativos permanentes contra grupos dedicados al narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

Morelos-Tepito: una zona estratégica para células dedicadas al narcomenudeo en CDMX

La zona de Morelos-Tepito se ha mantenido como uno de los puntos de atención para las autoridades capitalinas por la presencia de células dedicadas al narcomenudeo y otros delitos como extorsión, robo y homicidio, debido a su ubicación dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México y su alta actividad comercial.

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La colonia Morelos, ubicada entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, ha sido identificada por autoridades de seguridad como un punto donde operan grupos delictivos con estructuras dedicadas principalmente a la distribución de drogas al menudeo. Entre las organizaciones con presencia histórica en la zona se encuentra La Unión Tepito, aunque con el paso de los años han surgido diversas células que disputan espacios y actividades ilícitas.

Las autoridades capitalinas han señalado que estos grupos suelen operar mediante células pequeñas encargadas de actividades específicas, como la venta de droga, cobro de piso, extorsión a comerciantes y otros delitos de alto impacto.

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En los últimos años, los operativos en la zona han derivado en la detención de presuntos integrantes de estas células, así como en el aseguramiento de armas de fuego, drogas y vehículos relacionados con investigaciones por distintos delitos.

La ubicación de Morelos-Tepito también representa un factor estratégico para estas actividades debido a su conexión con vialidades principales, su cercanía con zonas comerciales y la concentración de miles de personas que diariamente transitan por sus calles.

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