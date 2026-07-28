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“Adiós Mayito y Arath”: Memo Schutz y Yahir encienden las redes como dupla en La Casa de los Famosos México 2026

La cercanía entre el periodista deportivo y el cantante ha despertado el entusiasmo del público, que ya los señala como una de las amistades favoritas del reality

A pocos días del inicio de La Casa de los Famosos México 4, Memo Schutz y Yahir se perfilan como habitantes favoritos entre los espectadores.
A pocos días del inicio de La Casa de los Famosos México 4, Memo Schutz y Yahir se perfilan como habitantes favoritos entre los espectadores.
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A pocos días del inicio de La Casa de los Famosos México 4, los espectadores ya comenzaron a elegir a sus habitantes favoritos. Entre las relaciones que más conversación generan destaca la amistad entre Memo Schutz y Yahir, una dupla que ha llamado la atención por la naturalidad de su convivencia.

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre los momentos que ambos comparten dentro de la casa. Las charlas, las bromas y el tiempo que pasan juntos han provocado que muchos usuarios los comparen con una de las parejas de amigos más recordadas de temporadas anteriores.

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La reacción del público no tardó en hacerse sentir. Mensajes como “Me encanta que Memo y Yahir busquen estar juntos”, “Queremos ver más a Memo y a Yahir, los guapos de esa casa” y “Memo y Yahir es todo lo que está bien en esta casa” reflejan el respaldo que ambos han comenzado a recibir.

Memo Schutz y Yahir conectan desde los primeros días

El cantante Yahir, vestido con chaqueta y camiseta negra, aparece de cintura para arriba frente al logo 3D azul de La Casa de los Famosos México y un fondo difuminado.
La amistad entre Memo Schutz y Yahir genera conversación en redes sociales por la naturalidad de su convivencia dentro de La Casa de los Famosos México 4. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el arranque del reality, Memo Schutz y Yahir han mostrado una convivencia cercana que no ha pasado desapercibida. Ambos suelen coincidir en conversaciones, compartir espacios dentro de la casa y protagonizar momentos relajados que rápidamente llegan a las redes sociales.

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Esa conexión ha sido suficiente para que una parte del público los considere una de las amistades más genuinas del programa. Sin necesidad de grandes estrategias, los dos han construido una relación que ha despertado simpatía entre los seguidores del formato.

Los comentarios en plataformas digitales continúan multiplicándose. Algunos usuarios incluso escribieron: “Queremos ver más a Memo y a Yahir”, dejando claro que esperan seguir viendo escenas protagonizadas por esta dupla.

Las amistades comienzan a definir la dinámica del reality

Usuarios comparten comentarios sobre las charlas, bromas y momentos que Memo Schutz y Yahir pasan juntos en el reality. - (Infobae México)
Usuarios comparten comentarios sobre las charlas, bromas y momentos que Memo Schutz y Yahir pasan juntos en el reality. - (Infobae México)

Conforme avanzan los días, los habitantes empiezan a formar grupos y vínculos que influyen en la convivencia diaria. Esas relaciones también se convierten en uno de los principales temas de conversación para quienes siguen el programa.

Las amistades espontáneas suelen generar empatía entre el público, que observa cómo evolucionan las alianzas y las afinidades dentro de la casa. En esta ocasión, la cercanía entre ha sido una de las que más ha captado la atención.

El entusiasmo de los seguidores quedó reflejado en mensajes como “Me encanta que Memo y Yahir busquen estar juntos”, así como en publicaciones que celebran cada una de sus apariciones compartidas dentro del reality.

El recuerdo de Arath y Mario revive con la nueva dupla

mario bezares -México- 23 octubre
Mario y Arath - (Instagram)

Las comparaciones surgieron casi de inmediato. Varios usuarios recordaron la amistad que formaron Arath de la Torre y Mario Bezares durante su participación en La Casa de los Famosos México, una relación que se convirtió en una de las favoritas del público por la complicidad que mostraron a lo largo de la competencia.

Aquella dupla logró conectar con la audiencia gracias a los momentos de humor, apoyo mutuo y convivencia que protagonizaron dentro del programa, dejando una huella entre los seguidores del reality. La interacción constante entre ambos generó memes, debates en redes sociales y hasta apodos que trascendieron la pantalla, consolidando su lugar como una mancuerna entrañable y referente para futuras ediciones. La química que mostraron se convirtió en tema de conversación y referencia obligada al hablar de la temporada.

Ahora, algunos internautas consideran que Memo Schutz y Yahir podrían ocupar un lugar similar en el gusto del público. El surgimiento de esta dupla ha provocado expectativas sobre cómo evolucionará su relación durante el reality, y si lograrán consolidarse como una de las favoritas entre la audiencia, tal como ocurrió con sus predecesores.

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