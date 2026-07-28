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Fracking en México: Sheinbaum explica retraso en estudio sobre gas no convencional, afirma que conclusiones serán satisfactorias

La presidenta prevé anunciar los resultados del estudio del grupo interinstitucional en agosto

Sheinbaum indicó que mañana se reunirá con la Secretaría de Energía. | Presidencia
Sheinbaum indicó que mañana se reunirá con la Secretaría de Energía. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el estudio para determinar la viabilidad del uso de la fracturación hidráulica o fracking en México, para la obtención de gas no convencional, registra avances importantes, apesar de que la entrega de los resultados lleva más de un mes de retraso.

Sin embargo, dijo que se pospuso la presentación de los resultados, debido a que la discusión se amplió para incluir el análisis de alternativas energéticas y el consumo proyectado hasta 2040.

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En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum explicó que el grupo encargado de la evaluación sumó nuevas voces, entre ellas especialistas que históricamente han manifestado posturas contrarias a la explotación de gas no convencional, así como expertos en eficiencia energética y fuentes renovables.

“Sí, en efecto, se amplió la comisión con dos puntos de vista adicionales. Uno de personas que, históricamente, han tenido opiniones en contra de la explotación de gas no convencional y, por otro lado, de un grupo de personas también de distintas instituciones académicas que pudieran hacer un esquema de planeación energética considerando otras fuentes de energía.

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“Esta segunda parte es la que ha retrasado un poco el poder venir a la mañanera a dar el resultado. Ya han avanzado mucho, incluso ya tienen acuerdos entre todos. Lo que está faltando es el último escenario de crecimiento del consumo de energía y fuentes de energía hasta el 2035, 2040″, dijo en Palacio Nacional.

No obstante, adelantó que este miércoles se reunirá con la Secretaría de Energía, actualmente encabezada por Luz Elena González Escobar, para revisar dichos avances en el estudio.

La presidenta afirmó que en caso de que haya condiciones, los resultados se podrían presentar en las primeras semanas de agosto.

“Mañana veo a la Secretaría de Energía, que probablemente ya tengan este trabajo hecho junto con los expertos y a más tardar estaríamos en condiciones, si no la otra semana, a la otra semana, de poder dar las orientaciones, los resolutivos, las conclusiones de esta comisión que se amplió”, comentó.

Asimismo, Sheinbaum anticipó que las conclusiones serán “satisfactorias para todos”, como resultado de un proceso interdisciplinario y plural.

En este sentido, agregó que el informe final contemplará también la necesidad de realizar estudios complementarios a lo largo del año.

“Yo creo que van a ser, conclusiones satisfactorias para todos y también van a plantear que se requieren otros estudios que tendrían que evaluarse, pues este mismo año”, puntualizó.

El gobierno federal reiteró que la decisión sobre el fracking se tomará con base en criterios técnicos, sociales y ambientales, sin adelantar postura hasta contar con todos los elementos del informe.

Comunidad científica se opone a fracking

El pasado 16 de junio, 178 especialistas de México y otros 14 países publicaron un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité que evalúa el fracking en el país.

El documento sostiene que los riesgos asociados a la fracturación hidráulica no son aislados ni menores, sino recurrentes y ampliamente documentados por la ciencia internacional.

Entre los firmantes se encuentran expertos en salud pública, energía, cambio climático y justicia ambiental, así como miembros de organismos internacionales como el IPCC.

El pronunciamiento advierte que el fracking implica impactos acumulativos sobre el agua, la salud y el clima, y que en el contexto mexicano —marcado por estrés hídrico y conflictos por el acceso al agua— estos riesgos se agravan.

El proceso requiere grandes volúmenes de agua dulce y produce desechos de difícil manejo, algunos de ellos radioactivos. También destaca los riesgos sanitarios en comunidades cercanas a las zonas de extracción y el aumento de emisiones de metano.

En materia económica, señala la volatilidad de precios y posibles costos sociales y ambientales para el Estado. Por ello, la comunidad científica recomienda a México prohibir el fracking y orientar su política energética hacia alternativas sostenibles y justas.

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