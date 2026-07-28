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Procesan a ‘El Contador’, de “Los Chapitos”, por secuestro de 31 migrantes en Sinaloa

Tomás Guerrero Pérez, alias “El Contador”, y tres presuntos integrantes de una célula criminal fueron vinculados a proceso por secuestro agravado y delincuencia organizada

Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
Tomás Guerrero Pérez, alias “El Contador”, fue vinculado a proceso por el secuestro de 31 migrantes en Escuinapa, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un juez federal de control vinculó a proceso a Tomás Guerrero Pérez, alias “El Contador”, presunto integrante de la organización criminal conocida como Los Chapitos, por su probable participación en el secuestro de 31 migrantes que fueron rescatados durante un operativo realizado en julio de 2024 en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

La resolución judicial fue dada a conocer el 27 de julio de 2026 y contempla también el procesamiento de Milagros Danae Tiznado Guzmán, Yadira Vázquez García y José Ismael Ruiz Galindo, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó diversos datos de prueba para sustentar las imputaciones contra los cuatro acusados.

Entre los elementos aportados por la representación social se encuentran análisis de movimientos bancarios de los imputados y un dictamen pericial relacionado con la identificación de voz.

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‘El Contador’ es hermano de un presunto operador de “Los Chapitos”

Tomás Guerrero Pérez es señalado como integrante de una célula vinculada con “Los Chapitos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Además, es hermano de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pink”, identificado por las autoridades como presunto operador de dicha organización criminal en la zona sur de Sinaloa.

Los 31 migrantes fueron rescatados durante un cateo realizado en julio de 2024.
Los 31 migrantes fueron rescatados durante un cateo realizado en julio de 2024.

“El Contador” fue detenido en enero de 2025 en Escuinapa y desde entonces permanece recluido en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán. Debido a que ya se encontraba privado de la libertad, la orden de aprehensión relacionada con el secuestro de los migrantes fue ejecutada al interior del centro penitenciario.

La FGR informó que este es el segundo proceso penal que enfrenta Guerrero Pérez.

Tras la resolución del juez, los cuatro imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras que se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así ocurrió el secuestro de los migrantes

La investigación comenzó en junio de 2024, luego de que una persona se comunicó con las autoridades para denunciar que su hijo, menor de edad, y otros cuatro migrantes extranjeros habían sido privados de la libertad.

De acuerdo con la denuncia, las víctimas viajaban en un autobús que circulaba por Escuinapa cuando fueron interceptadas por cuatro hombres armados. Posteriormente, los presuntos secuestradores se comunicaron con familiares de las víctimas para exigir dinero a cambio de liberarlas.

Reclusorio
“El Contador” es señalado como presunto integrante de “Los Chapitos” y hermano de “El Güero Pink”, supuesto operador criminal en el sur de Sinaloa. (Cuartoscuro)

Ante la denuncia, autoridades federales iniciaron las investigaciones para localizar a los migrantes y ubicar a los responsables.

La madrugada del 2 de julio de 2024, elementos de la FGR, el Ejército Mexicano y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Villa Galaxia, en Escuinapa.

Durante el operativo fueron localizados los cinco migrantes que habían sido reportados inicialmente como secuestrados. Sin embargo, las autoridades encontraron además a otras 26 personas que también se encontraban privadas de la libertad.

En total fueron rescatados 31 migrantes, entre ellos 29 adultos y dos menores de edad. El grupo estaba integrado por nueve mexicanos, ocho ciudadanos chinos, cuatro hondureños, cuatro guatemaltecos, tres salvadoreños, dos ecuatorianos y un brasileño.

Tres detenidos tras cateos en Mazatlán y Culiacán

Como parte del seguimiento de las investigaciones, la FGR obtuvo órdenes de cateo para intervenir seis inmuebles localizados en los municipios de Mazatlán y Culiacán.

Durante estas acciones fueron detenidos Milagros Danae Tiznado Guzmán, Yadira Vázquez García y José Ismael Ruiz Galindo, quienes posteriormente fueron puestos a disposición de un juez federal.

Luego de su vinculación a proceso, Ruiz Galindo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 8, conocido como Norponiente, ubicado en Guasave. Por su parte, Tiznado Guzmán y Vázquez García quedaron internas en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, donde también permanece recluido “El Contador”.

El caso revela la presunta participación de una célula vinculada con “Los Chapitos” en actividades relacionadas con el secuestro y la explotación de rutas migratorias en el sur de Sinaloa.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y establecer si existen más personas relacionadas con la privación ilegal de la libertad de los 31 migrantes.

La acusación por secuestro se suma a los señalamientos que pesan sobre integrantes de esta facción del Cártel de Sinaloa por actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otras expresiones del crimen organizado.

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