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IMSS detecta hepatitis B y C con prueba de dedo gratuita y en 15 minutos

El Seguro Social ofrece un análisis confidencial con una gota de sangre por punción dactilar y entrega el dictamen en 10 a 15 minutos; si sale reactivo, realiza un estudio confirmatorio para saber si hay infección activa

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La institución informó sobre la implementación de acciones de prevención y diagnóstico oportuno de hepatitis virales con el objetivo de reducir complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un programa extensivo para detectar hepatitis B y C con una prueba de dedo gratuita y que entrega resultados en tan solo 15 minutos, como parte de una estrategia para reducir el avance de una enfermedad que en la mayoría de los casos no da señales de alerta.

La institución informó sobre la implementación de acciones de prevención y diagnóstico oportuno de hepatitis virales con el objetivo de reducir complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado, principales consecuencias de las hepatitis B y C sin tratamiento.

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Campaña Informativa IMSS 2021 (Facebook)

Prueba rápida: un pinchazo en el dedo y resultado en 15 minutos

Doctora con bata blanca muestra folleto a paciente sentada. En el escritorio hay un monitor, papeles, un modelo de órgano y una placa con nombre
El resultado se entrega en un lapso de 10 a 15 minutos. Si el resultado es reactivo, se confirma con pruebas específicas (Cortesía/IMSS)

El Instituto pone a disposición de la población estudios gratuitos y confidenciales que se realizan con una pequeña muestra de sangre obtenida por punción en un dedo.

El resultado se entrega en un lapso de 10 a 15 minutos. Si el resultado es reactivo, se confirma con pruebas específicas para determinar si existe una infección activa.

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Por qué la hepatitis C pasa desapercibida durante décadas

Manos con guantes blancos realizan punción capilar en un dedo. En la mesa verde hay un documento con la palabra México, un kit de prueba rápida y suministros médicos
La hepatitis es una inflamación del hígado que puede originarse por infecciones virales, consumo de alcohol, medicamentos o alteraciones del sistema inmunológico (Cortesía/IMSS)

Cerca del 80% de las personas infectadas con hepatitis C no presenta síntomas tras el contagio. Las manifestaciones pueden aparecer hasta 20 o 30 años después, cuando el daño hepático ya es avanzado.

Cuando se presentan, los síntomas más frecuentes son cansancio intenso, fiebre, pérdida del apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal, orina oscura, heces claras e ictericia.

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede originarse por infecciones virales, consumo de alcohol, medicamentos o alteraciones del sistema inmunológico. De los cinco tipos de virus identificados —A, B, C, D y E—, los tipos B y C son los que mayor riesgo representan de derivar en enfermedades hepáticas crónicas.

Antivirales que tratan la hepatitis en pocos meses

El IMSS cuenta con antivirales de acción directa altamente eficaces. Estos medicamentos permiten curar la hepatitis C en pocos meses y controlar la hepatitis B, lo que refuerza la importancia de detectar la enfermedad antes de que provoque daños irreversibles.

Mujer con bata blanca, mascarilla blanca, gafas y guantes blancos sostiene una prueba rápida blanca con texto HCV y punto rojo visible
También se recomienda el uso de preservativo en las relaciones sexuales, evitar compartir agujas, jeringas, rastrillos o cepillos dentales, y verificar que tatuajes y perforaciones (Cortesía/IMSS)

Cómo prevenir el contagio

El Instituto impulsa la vacunación contra hepatitis A y B, y promueve el lavado frecuente de manos, el consumo de agua potable y alimentos preparados con higiene.

También se recomienda el uso de preservativo en las relaciones sexuales, evitar compartir agujas, jeringas, rastrillos o cepillos dentales, y verificar que tatuajes y perforaciones se realicen con material estéril. Las pruebas de detección son especialmente recomendadas ante factores de riesgo o durante el embarazo.

Más de 200 mil consultas en 2025 y una meta para 2030

Durante 2025, el IMSS otorgó más de 200 mil consultas relacionadas con hepatitis y cirrosis: aproximadamente el 25% correspondió a hepatitis y el 75% restante a cirrosis.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis 2026, cuyo lema es “¡Hepatitis: Acabemos con ella!”, el Instituto reitera su compromiso de ampliar el acceso al diagnóstico, tratamiento y prevención, en línea con el objetivo de eliminar las hepatitis virales como problema de salud pública hacia 2030.

Qué tan confiables son estas pruebas rápidas

Las pruebas de punción dactilar para detectar hepatitis C operan mediante técnicas de inmunocromatografía que identifican anticuerpos en la sangre capilar. Estudios de referencia registran para este tipo de análisis una sensibilidad promedio del 98% y una especificidad del 100%, según datos compilados por la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis (Asscat).

Un resultado reactivo no confirma la infección activa por sí solo: detecta la presencia de anticuerpos, lo que indica exposición al virus. Por eso el IMSS aplica una segunda prueba confirmatoria para determinar si el virus sigue activo en el organismo.

En el caso de la hepatitis B, la sensibilidad de las pruebas rápidas disponibles ronda el 90%, con una especificidad del 99.5%, de acuerdo con los mismos registros.

El IMSS incorporó en 2026 pruebas rápidas de última generación para la detección ambulatoria de hepatitis B y C, junto con VIH, como parte de su estrategia de diagnóstico oportuno, según un comunicado institucional del propio Instituto.

En 2024, el IMSS realizó más de 350 mil detecciones de hepatitis C mediante este tipo de prueba rápida, de acuerdo con declaraciones del doctor Baltazar Salazar recogidas en un boletín de prensa del Instituto.

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