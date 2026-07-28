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Quién es Óscar Perea, nuevo refuerzo colombiano del Club América para el Apertura 2026

La directiva de las Águilas concretó su llegada tras cerrar un acuerdo de préstamo con opción de compra con el Estrasburgo de Francia

El atacante de 20 años aterriza en la Liga MX con la misión de aumentar la competencia en el frente ofensivo azulcrema.
El atacante de 20 años aterriza en la Liga MX con la misión de aumentar la competencia en el frente ofensivo azulcrema.
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El delantero colombiano Óscar Perea se convirtió en el primer refuerzo extranjero del Club América para el torneo Apertura 2026. La directiva de las Águilas concretó su llegada tras cerrar un acuerdo de préstamo con opción de compra con el Estrasburgo de Francia, actual dueño de los derechos del jugador.

El jugador de 20 años aterrizó en la Liga MX después de su más reciente paso por el AVS de Portugal, con la misión de aportar dinamismo y competencia al frente ofensivo azulcrema. La operación fue formalizada este 28 de julio por la mañana con la estrategia del América de fortalecer su ataque en un mercado donde la exigencia de resultados inmediatos es constante.

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El atacante llegará procedente del futbol europeo con la misión de aumentar la competencia en el ataque.

La presentación oficial del atacante colombiano se realizó en redes sociales, donde el club difundió un video con el mensaje del jugador: “Mi nueva casa. La misma pasión y sed por ganar. Juguemos juntos. Hola, soy Óscar Perea y ya soy águila”, declaró el delantero sudamericano.

Con este movimiento, el conjunto azulcrema utilizó una de sus plazas de Jugador No Formado en México (NFM), una posición reservada para futbolistas que no realizaron su formación en equipos nacionales. El club capitalino suma una victoria y un empate en el inicio del torneo, y busca consolidar una plantilla capaz de competir por el campeonato desde las primeras jornadas.

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De Medellín a Coapa: el trayecto de una promesa colombiana

Nacido en 2006, Óscar Perea comenzó su recorrido profesional en el Atlético Nacional de Colombia, uno de los clubes más reconocidos del país sudamericano. Ahí fue dirigido por Pablo Repetto, técnico uruguayo que le brindó la oportunidad de debutar con el primer equipo y de mostrar sus condiciones como atacante. Su desempeño en el futbol colombiano despertó el interés de visores europeos y condujo a su fichaje por el Estrasburgo, escuadra francesa que apostó por su proyección a largo plazo.

En el futbol francés, Perea no logró consolidarse con el primer equipo, pero sí acumuló minutos y goles en las categorías juveniles del Estrasburgo. La directiva del club francés decidió cederlo al AVS de Portugal para que continuara su desarrollo en un entorno competitivo. En la liga portuguesa, el colombiano sumó experiencia internacional y enfrentó un nivel de exigencia superior al que conocía en Sudamérica.

El club azulcrema reforzará una de sus plazas de extranjero con un futbolista que pasó por Francia y Portugal.
El club azulcrema reforzará una de sus plazas de extranjero con un futbolista que pasó por Francia y Portugal.

En el AVS, equipo que también contó entre sus filas con el portero mexicano Guillermo Ochoa en otra época, Perea aumentó su bagaje y evolucionó como delantero. Su paso por el futbol europeo, aunque breve, fue determinante para captar la atención del área deportiva del América, que decidió apostar por su incorporación como parte del proyecto para el Apertura 2026.

Un perfil versátil para el ataque azulcrema

Óscar Perea se caracteriza por su capacidad para desempeñarse como centrodelantero, pero también puede ocupar la banda derecha, lo que le permite adaptarse a distintas variantes tácticas en el esquema del América.

El préstamo se pactó por un año, con opción de compra al finalizar el acuerdo. Esta cláusula da margen a la directiva para evaluar el rendimiento de Perea antes de decidir si adquiere su carta de forma definitiva. La intención es acelerar los trámites administrativos para registrar al jugador y ponerlo a disposición del cuerpo técnico lo antes posible.

Óscar Perea anotó el único gol de la selección Colombia en la victoria sobre Arabia Saudita - crédito FCF
Óscar Perea anotó el único gol de la selección Colombia en la victoria sobre Arabia Saudita - crédito FCF

El colombiano llega a un plantel acostumbrado a la competencia interna y a la exigencia de disputar títulos cada semestre. Con apenas 20 años, Perea tendrá que pelear por un lugar en el once inicial y convencer al club de su potencial para contribuir de inmediato en la búsqueda del campeonato.

La apuesta por el delantero colombiano también se inscribe en la estrategia de las Águilas de rejuvenecer su plantilla y buscar talento internacional con potencial de crecimiento. Perea representa para el América una oportunidad de sumar dinamismo, goles y proyección en el corto plazo, con la mira puesta en el título del Apertura 2026.

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