Concierto de Sombr en CDMX se pospone: nuevas fechas y la forma correcta de solicitar cambio de boleto

El concierto en la Ciudad de México, programado para el 22 de julio de 2026 en el Pepsi Center, fue reprogramado con dos nuevas fechas en el mismo recinto. (Sombr/Instagram)

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La primera visita del cantante Sombr a tierras mexicanas tendrá que esperar. El concierto en la Ciudad de México, programado para el 22 de julio de 2026 en el Pepsi Center, fue reprogramado con dos nuevas fechas en el mismo recinto.

OCESA atribuyó la decisión a “circunstancias imprevistas”, sin ofrecer más detalles. El propio artista tampoco se ha pronunciado públicamente sobre los motivos del cambio.

Las nuevas fechas serán para el 29 y 30 de enero de 2027 debido a la alta demanda, se dió a la apertura de la segunda presentación que tendrá lugar también en el Pepsi Center.

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Sombr ha tenido un desarrollo vertiginozo en su carrera y colaboraciones con grandes figuras como Taylor Swift (Instagram/Sombr)

Dos fechas en enero y preventa abierta

Un aviso de OCESA informa sobre la reprogramación del concierto de SOMBR en el Pepsi Center de Ciudad de México para el 29 y 30 de enero de 2027. (Ocesa )

La preventa Banamex para el nuevo show del 30 de enero se realizó el 20 de julio; la venta general arrancó un día después a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

La cantautora neoyorquina King Princess permanece confirmada como acto de apertura en ambas presentaciones.

Qué pasa con los boletos ya comprados

Los boletos adquiridos para el 22 de julio son válidos de forma automática para el 29 de enero de 2027. Quienes prefirieron asistir al show del 30 de enero podían solicitar el cambio entre el 15 y el 17 de julio; tras ese período, cualquier modificación queda sujeta a disponibilidad.

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El trámite se realiza desde la sección “Mis Boletos” de la cuenta de Ticketmaster, mediante el “Botón de Ayuda”. Los asistentes que no puedan acudir a ninguna de las nuevas fechas pueden solicitar reembolso en el mismo punto de venta donde realizaron la compra o a través de la política de compra de Ticketmaster en tkmx.link/PolíticaDeCompra.

Quién es SOMBR: de TikTok a los estadios

Su despegue llegó en 2025, cuando Back to Friends y Undressed se viralizaron en TikTok y escalaron al top 20 del Billboard Hot 100 y del Billboard Global 200 (Sombr/Instagram)

Shane Boose, de 20 años, nació en el Lower East Side de Nueva York y adoptó el nombre artístico SOMBR al lanzar su primer sencillo, Nothing Left to Say, en 2021. Compone y coproducía toda su música, mezclando indie rock con pop de escala masiva.

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Su despegue llegó en 2025, cuando Back to Friends y Undressed se viralizaron en TikTok y escalaron al top 20 del Billboard Hot 100 y del Billboard Global 200. Back to Friends permaneció 52 semanas en el Hot 100, llegó al número 1 en las listas globales de Spotify y encabezó la radio alternativa de Estados Unidos durante cinco semanas.

Un álbum debut y una cadena de premios

Taylor Swift posa junto a Sombr en la alfombra roja del Salón de la Fama de los Compositores. (Sombr/Captura de pantalla Instagram)

En agosto de 2025 publicó I Barely Know Her, que incluyó los sencillos We Never Dated y 12 to 12, ambos dentro del top 20 global. Ese año ganó el premio al Mejor Video Alternativo en los MTV VMAs por Back to Friends y se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live! y Saturday Night Live.

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En 2026 arrancó con una nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo y publicó Homewrecker, su entrada más alta en listas hasta la fecha. Su sencillo más reciente, My Body Isn’t Ready, suma ya su quinta aparición en el Hot 100.

Primera visita a México dentro de una gira de 39 fechas

La Ciudad de México marca el primer concierto de SOMBR en el país. Su gira anterior, The Late Nights & Young Romance Tour (2025–2026), recorrió 68 fechas en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda sin incluir ninguna parada en México.

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El You Are the Reason Tour, anunciado en abril de 2026 tras su debut en Coachella, contempla 39 fechas y cierra con dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York el 23 y 24 de noviembre de 2026.

Grammy 2026: nominado y en el escenario

En la 68ª entrega de los Grammy, celebrada el 1 de febrero de 2026, SOMBR compitió en la categoría de Mejor Artista Nuevo junto a Olivia Dean, Katseye, The Marías, Addison Rae, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young.

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El premio lo ganó la cantante británica Olivia Dean. Pese a no llevarse el galardón, Boose fue uno de los ocho nominados que se presentaron en vivo durante la ceremonia, donde interpretó 12 to 12 en un popurrí colectivo de los aspirantes a la categoría.