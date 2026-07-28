Pagó colegiaturas con dinero del narco: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

La acusada es identificada como pareja de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de “El Mencho”. (Embajada de EEUU en Uruguay)

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Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, mexicana de 45 años e identificada como pareja de un líder de Los Cuinis, se declaró culpable en Estados Unidos de violar deliberadamente las sanciones impuestas contra personas vinculadas con el narcotráfico, luego de canalizar 504 mil 497.48 dólares para pagar las colegiaturas de su hijo en la prestigiosa IMG Academy, en Florida.

La declaración de culpabilidad ocurrió este martes 28 de julio de 2026, de acuerdo con documentos judiciales. Amaral Arevalo admitió haber realizado operaciones con la institución educativa pese a que desde 2015 se encontraba incluida en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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La acusada habría firmado contratos con IMG Academy para inscribir a su hijo y gestionó los pagos de matrícula a través del sistema financiero estadounidense, conducta que las autoridades consideran una violación de la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

Una sancionada por sus vínculos con Los Cuinis

La OFAC sancionó a Amaral Arevalo el 19 de agosto de 2015 por su presunta colaboración con las actividades internacionales de narcotráfico de Los Cuinis, organización señalada como estrechamente vinculada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La sanción le impedía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense. Sin embargo, según los documentos judiciales, la mujer continuó realizando operaciones relacionadas con la educación de su hijo.

Una infografía detalla cómo Wendy Amaral Arevalo, ligada al narcotráfico, usó 504.497 dólares de fondos ilícitos en Estados Unidos para pagar colegiaturas en IMG Academy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amaral Arevalo es exesposa y actualmente pareja de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, quien fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a ese país.

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González Valencia, conocido como “Lalo” o “Silverio”, es hermano de Abigael González Valencia, fundador de Los Cuinis, y de José González Valencia, alias “La Chepa”. También es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del CJNG, por el matrimonio de este último con Rosalinda González Valencia.

Tras la detención de Abigael González Valencia en México, Gerardo González Valencia asumió el liderazgo de Los Cuinis, organización identificada por autoridades estadounidenses como una estructura financiera estrechamente ligada al CJNG.

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IMG Academy ya había sido sancionada por la OFAC

El caso de Amaral Arevalo se relaciona con una investigación más amplia sobre las operaciones de IMG Academy. En febrero de 2026, la OFAC anunció un acuerdo por 1.72 millones de dólares con la institución por realizar convenios de colegiatura con personas incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

Entre 2019 y 2025, la academia celebró acuerdos anuales con dos personas sancionadas por sus vínculos con un cártel mexicano y procesó pagos relacionados con la educación de sus hijos. La OFAC identificó 89 aparentes violaciones a los programas de sanciones antinarcóticos.

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Los Cuinis son identificados como el brazo financiero del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución, ubicada en Bradenton, Florida, es reconocida como una de las principales academias deportivas privadas de Estados Unidos y ofrece programas de internado en disciplinas como tenis, futbol, golf, basquetbol y futbol americano, con colegiaturas anuales que pueden alcanzar entre 75 mil y 100 mil dólares.

La OFAC calificó el caso como no grave y no auto denunciado, aunque señaló una “desatención temeraria” de las obligaciones de cumplimiento por la falta de controles adecuados para verificar a los pagadores.

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Tras un cambio de propiedad en 2023, la academia contrató a un nuevo director jurídico y desarrolló un programa de cumplimiento basado en riesgos.

DEA acusa uso de escuela para mover recursos

El Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) señalaron que la declaración de culpabilidad demuestra la manera en que las organizaciones criminales pueden utilizar instituciones legítimas para mover recursos.

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A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, acusó que Amaral Arevalo canalizó más de medio millón de dólares vinculados con actividades del narcotráfico para cubrir las colegiaturas de su hijo.

Por su parte, Terrance C. Cole, titular de la DEA, sostuvo que la acusada utilizó una escuela y centro de entrenamiento deportivo como vehículo para canalizar recursos relacionados con el CJNG.

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Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso expone el alcance de las redes financieras de los cárteles y la forma en que sus operadores buscan utilizar instituciones y servicios dentro de Estados Unidos.

Wendy Dalaithy Amaral Arevalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares. La sentencia está programada para el 2 de diciembre de 2026.

La investigación está a cargo de la DEA, con apoyo de la OFAC, y forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para desmantelar cárteles, organizaciones criminales transnacionales y redes financieras vinculadas con actividades ilícitas.