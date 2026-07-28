Reúnen 14 mil firmas para frenar proyecto turístico que deforestaría más de 100 hectáreas en El Saltito, Baja California

(Imagen ilustrativa)

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El Saltito es una franja costera ubicada al noreste de La Paz, en el estado de Baja California Sur. Es reconocida por albergar una rica diversidad de flora y fauna, entre las que destacan especies protegidas como el cardón, la biznaga y la iguana de cola espinosa, sin embargo, organizaciones ambientales y habitantes en la comunidad han denunciado que se encuentra en riesgo de deforestación si se aprueba un megaproyecto turístico.

A través de una petición en Change.org, activistas reúnen firmas para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que rechace el permiso de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales para el proyecto que contempla la construcción de 559 lotes residenciales, un hotel, un campo de golf de 18 hoyos, club ecuestre, clubes de playa y dos plantas desaladoras.

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Para abrir paso a este desarrollo, la autorización implicaría arrasar cerca de 110 hectáreas de vegetación nativa. Las organizaciones resaltan que la autorización afectaría especies protegidas y alteraría un entorno que tardó siglos en formarse.

En las 109.622 hectáreas amenzadas para este proyecto, existen cerca de 110 mil plantas, incluyendo 31 mil 800 cactáceas y 17 mil 400 cardones. El cardón crece unos pocos centímetros al año y los ejemplares más grandes superan los doscientos años de vida.

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Organizaciones ambientales denuncian que no es ‘monte seco’: es matorral sarcocaule y selva baja caducifolia, hogar de biznagas, palo fierro e iguana de cola espinosa, varias de ellas protegidas por la ley.

También hay 880 biznagas, clasificadas como amenazadas por la NOM-059, y dos especies de lagartijas protegidas. El estudio técnico identifica que dentro del área a deforestar la densidad de biznagas es el doble que en las zonas vecinas.

Por ello, como parte de las acciones de protesta, publicaron una petición en el portal Change.org titulada “No autoricen el desmonte de El Saltito: 110 hectáreas de cardonal para un campo de golf” para recaudar firmas y exigir a las autoridades ambientales y estatales que protejan esta área.

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Este es el link para firmar la petición: www.change.org/p/no-autoricen-el-desmonte-de-el-saltito-110-hect%C3%A1reas-de-cardonal-para-un-campo-de-golf?signed=true

La justificación técnica y la postura ciudadana

De acuerdo al colectivo Contener La Paz, el estudio ambiental presentado por la desarrolladora sostiene que el daño sería “bajo”, argumento que se basa en comparar las casi 110 hectáreas con un área más de cien veces mayor. Sin embargo, dentro del predio se eliminaría más del 95% de la vegetación en una zona reconocida en estado de conservación de medio a alto.

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Dentro de las acciones compensatorias, la empresa solo plantea reforestar 30 hectáreas y dispersar material vegetal en otras cinco, lo que representa menos de una hectárea repuesta por cada tres destruidas. Además, promete “rescatar” cactáceas para reubicarlas, aunque no ofrece cifras sobre su posible supervivencia.

La organización Contener La Paz argumenta: “No es ‘monte seco’: es matorral sarcocaule y selva baja caducifolia, hogar de biznagas, palo fierro e iguana de cola espinosa, varias de ellas protegidas por la ley (la NOM-059). Lo que tardó miles de años en formarse no se reubica en una maceta”.

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La ley federal establece que el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales solo se autoriza por excepción y si se demuestra que la biodiversidad se mantiene. Quienes impulsan la petición sostienen que el estudio presentado no cumple este principio, ya que minimiza el daño y no respalda la recuperación ecológica del área.

Organizaciones ambientales denuncian que no es ‘monte seco’: es matorral sarcocaule y selva baja caducifolia, hogar de biznagas, palo fierro e iguana de cola espinosa, varias de ellas protegidas por la ley.

El grupo pide que SEMARNAT niegue la autorización para el proyecto identificado como “El Saltito Segunda Etapa” (bitácora 03/DS-0011/03/26), que el Consejo Estatal Forestal de Baja California Sur y el COTECUS emitan dictámenes técnicos negativos, y que la dependencia responda de manera fundamentada a cada observación. Además, exigen que el desarrollo sea evaluado integralmente y no por etapas, porque consideran que el fraccionamiento favorece la aprobación de proyectos de alto impacto ambiental.

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Mientras el permiso no se autorice, la lucha por El Saltito sigue en pie. La organización subraya: “No es un rumor ni un plan lejano. Es una playa de todas y todos en riesgo, y una decisión que se toma ahora. El Saltito todavía es nuestro. Ahí es donde entramos”. El movimiento enfatiza que el valor ecológico y social de la región no puede compensarse con proyectos turísticos o campos de golf y llama a sumar más firmas para detener la autorización.