Quiénes son las mujeres que fueron ligadas a Los Cuinis, grupo relacionado al CJNG

El CJNG cuenta con diferentes brazos armados (Foto: Cuartoscuro)

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal que cuenta con diversas células criminales que le ayudan a operar, además, es la estructura delictiva que tiene mayor presencia en el país, superando en este rubro a grupos como sus rivales del Cártel de Sinaloa.

Te puede interesar: Aseguran tigres y jaguares en municipio de Jalisco bajo el control del CJNG

Entre las personas ligadas a Los Cuinis está Gerardo González Valencia, un exlíder de la célula criminal que fue condenado a cadena perpetua en julio pasado.

Los Cuinis y las mujeres relacionadas al grupo criminal

Los Cuinis es identificada como una célula que cumple la función de apoyo financiero al también llamado cártel de las cuatro letras, además de estar ligada a actos violentos.

(Foto: OFAC)

María Ivette González Valencia y Noemí González Valencia son dos de las personas que aparecen en un documento emitido por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Ambas fueron identificadas como hermanas de Abigael González Valencia, alias El Cuini, quien aparece en la parte de arriba del documento junto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien comanda el CJNG.

Te puede interesar: Vinculan a proceso a 9 presuntos integrantes de “Operativa Barredora” del CJNG en Puebla

Pero en dicho esquema también aparece María Teresa Quintana Navarro una abogada originaría de Jalisco. En otra parte está Diana María Sánchez Carlón y quien fue acusada de ayudar a El Cuini de para el tráfico de drogas, así como de tener un papel relevante en la administración de las finanzas del grupo criminal.

Otra de las mujeres es Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, quien en reportes de Zeta Tijuana es identificada como esposa de Gerardo González Valencia, alias El Lalo. En los registros de las autoridades estadounidenses también aparece Jeniffer Beaney Camacho Cazares, quien fue acusada de ayudar a su esposo en actividades de trafico de drogas.

Abigael González Valencia Crédito: AIC/Especial

De igual manera, aparece Silvia Romina Sánchez Carlón, una mujer que fue ligada a varias empresas en diferentes partes del país.

Te puede interesar: Aseguran tigre y jaguar en inmueble del CJNG en Ixtlahuacán del Río, Jalisco

“Los Cuinis y el CJNG forman uno de los cárteles de la droga más grandes, peligrosos y prolíficos de México. Son responsables de traficar cantidades significativas de drogas ilegales hacia los Estados Unidos y emplean una violencia extrema para promover ese objetivo”, se puede leer en los registros del Departamento de Justicia de EEUU.

El caso de “La Jefa”, esposa de “El Mencho”

Otra de las mujeres ligada al grupo criminal liderado por El Mencho es la esposa del capo, Rosalinda González Valencia, quien fue detenida en noviembre de 201 en Zapopan, Jalisco, mientras que en acciones recientes, el pasado 17 de diciembre, se informó que La Jefa, como también es conocida la mujer, fue sentenciada a cinco años tras las rejas por lavado de dinero.

Según refirió su abogado, Víctor Francisco Beltrán, la esposa de El Mencho fue sentenciada por no haber acreditado la procedencia legal de 75 mil pesos en una cuenta que está a nombre de su hija Jessica Johana Oseguera González.

Rosalinda González fue condenada a 5 años en prisión (Foto: especial)

“No se demostró que la señora pertenezca a un grupo de la delincuencia organizada. No se demostró que haya operado con recursos de procedencia ilícita. No se demostró que haya lavado dinero y no se demostró que haya manipulado las cuentas bancarias”, fueron las declaraciones de su abogado en dicha ocasión.