El fisicoculturista que mató a sus padres en Puebla habría revelado sus motivos: “Jesucristo me mandó limpiar la zona”

Ángel, fisicoculturista que mató a sus padres en Cholula, Puebla, dijo que Dios lo había elegido para limpiar el área y que sdus papás no lo entendían ya que lo habían encerrado por presunto consumo de drogas. (RRSS)

Guardar

Un hombre identificado de manera extraoficial como Ángel R. fue detenido la noche del sábado 25 de julio de 2026 en San Pedro Cholula por su probable participación en el asesinato de dos adultos mayores y las lesiones graves contra un menor dentro de una vivienda de Santiago Momoxpan. Horas antes del ataque, el sospechoso había difundido un video con frases de contenido religioso que ahora formaron parte de las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Y es que en las nuevas declaraciones que publicó en sus redes sociales dijo que sus padres lo habían encerrado y que ellos no entendían, además que Dios lo había elegido pára limpiar su entorno. Y es que vecinos señalaron que el hombre de 30 años consumiría sustancias químicas que lo volvían agresivo.

PUBLICIDAD

La agresión ocurrió en una casa del fraccionamiento Fuentes del Camino Real 1, sobre Circuito Maya, donde vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar detonaciones de arma de fuego, gritos y una discusión. Cuando policías municipales y paramédicos entraron al inmueble encontraron a una pareja de adultos mayores sin vida y a un adolescente con lesiones graves.

El menor recibió atención prehospitalaria y después fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció bajo atención médica especializada. En el sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que las otras dos víctimas ya no contaban con signos vitales por heridas de bala.

PUBLICIDAD

Un hombre con barba y sudadera gris con un gráfico rojo frontal graba un mensaje mirando a la cámara. Este video corresponde a una publicación de Ángel, instructor de gimnasio, antes de un incidente en Santiago Momoxpan, Cholula, Puebla. En el suceso, los padres de Ángel fallecieron por disparos y su hermano menor de edad resultó herido. El metraje muestra al individuo hablando, con sus ojos cubiertos por una banda negra.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula informó que la intervención permitió la detención de un hombre por su probable participación en hechos con apariencia de los delitos de homicidio y lesiones. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público, que tendría que determinar su situación jurídica conforme avanzaran las diligencias.

La respuesta central del caso quedó planteada desde las primeras horas de la investigación: un hombre fue capturado en el mismo contexto del ataque en el que murieron dos adultos mayores y resultó herido un menor. La indagatoria ministerial se concentró en establecer si efectivamente se trató de un doble homicidio cometido por el hijo de las víctimas y en precisar por qué ocurrió.

PUBLICIDAD

Vecinos reportaron disparos y la policía aseguró la vivienda

Los reportes vecinales señalaron que el ahora detenido mostró un comportamiento agresivo antes de la llegada de las corporaciones de seguridad. Esa llamada activó el despliegue de policías, personal de Protección Civil y agentes ministeriales en la zona habitacional de Momoxpan.

El hombre de 30 años habría sido encerrado por sus padres debido a que se habría puesto muy agresivo debido a que habría consumido sustancias químicas que lo hacían desvariar Foto: Instagram Ángel R.

Una vez dentro de la vivienda, los uniformados aplicaron los protocolos de actuación y resguardaron el lugar para permitir el trabajo pericial. Minutos después llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que realizó el levantamiento de los cuerpos, abrió la carpeta de investigación e inició las diligencias para reconstruir la secuencia del ataque.

PUBLICIDAD

De manera extraoficial trascendió que el detenido era hijo del matrimonio fallecido, aunque ese parentesco no fue informado oficialmente por la autoridad. También circularon dos versiones sobre su edad: una lo ubicó entre 35 y 40 años y otra lo señaló como un hombre de 30 años dedicado al fisicoculturismo y al entrenamiento deportivo.

Entre los datos difundidos de forma preliminar se indicó que trabajó como entrenador en el gimnasio Gymral, ubicado sobre la recta a Cholula. Otra versión incluida en los reportes iniciales apuntó a que el presunto responsable habría usado una pistola que pertenecía a su padre, pero esa línea tampoco fue confirmada por las autoridades.

PUBLICIDAD

El video previo al ataque quedó bajo revisión de la fiscalía

Ángel, el fisicoculturista acusado de matar a sus padres y herir con disparos a su hermano en Cholula, Puebla fue detenido por la policía Foto: Facebook Ángel R.

Horas antes de los hechos, el hombre publicó un video en el que lanzó mensajes que después se viralizaron. En esa grabación dijo: “Sí soy un loco, loco por creer en Cristo”, “Dios me escogió para renovar toda la zona de San Pedro Cholula, de Puebla y anexas”, “Pasen a mi casa, vengan a ver cómo Dios me está llamando y quiere que se haga su voluntad” y “Suban a mi paraíso”.

En el mismo video también expresó: “Mis papás neta que no entienden...”. Después de la agresión, esa frase cobró otro peso dentro de la conversación pública, aunque la fiscalía no confirmó que las palabras pronunciadas por el sospechoso explicaran el motivo del crimen.

PUBLICIDAD

Otra parte de los testimonios iniciales indicó que, al momento de la captura, el detenido pronunció frases incoherentes y de contenido religioso. Entre ellas aseguró que Dios lo había escogido para renovar la zona y llamó a los policías a pasar a la casa para ver “cómo Dios me está llamando”.

De forma extraoficial también se manejó la versión de que el conflicto familiar pudo relacionarse con una recaída en el consumo de drogas después de que el hombre habría estado internado. Ese posible móvil quedó sujeto al avance de las diligencias ministeriales y no tuvo confirmación oficial.

PUBLICIDAD

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, informó en un comunicado que mantuvo plena colaboración con la fiscalía estatal para el desarrollo de las investigaciones. La administración municipal también señaló que reforzaría las acciones de prevención y seguridad en beneficio de la población.

• Un hombre identificado extraoficialmente como Ángel Rodríguez Mora fue detenido tras un ataque dentro de una vivienda de Santiago Momoxpan en el que murieron dos adultos mayores y un menor resultó gravemente herido.

PUBLICIDAD

• Vecinos reportaron disparos, gritos y una discusión; después del ingreso policial, la FGE de Puebla abrió una carpeta para esclarecer el móvil y reconstruir la secuencia de los hechos.

• Horas antes del crimen, el sospechoso difundió un video con frases de contenido religioso y alusiones a sus padres; ese material quedó bajo revisión, pero la autoridad no confirmó que explicara la agresión.