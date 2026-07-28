“Un país en paz”: Sheinbaum destaca éxito del Mundial 2026 tras dichos de funcionario de EEUU sobre cárteles mexicanos

Sheinbaum reconoció a las autoridades que participaron en el Plan Kukulcan. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de reconocimientos a autoridades federales, estatales y municipales que participaron en la implementación del Plan Kukulcan, operativo que se creó para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial FIFA 2026, afirmando que el evento mostró a México como un país en paz.

Esto, en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos tras las declaraciones de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien ayer afirmó que los cárteles controlan territorios en México y afectan el funcionamiento del sistema judicial, político y legal.

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En su discurso, Sheinbaum subrayó que el país demostró al mundo su capacidad de organización y paz, destacando la labor conjunta de todas las instancias involucradas en la estrategia de seguridad.

La presidenta agradeció a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a integrantes del Centro Nacional de Inteligencia y de Protección Civil.

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Destacó la coordinación lograda entre las diferentes instituciones del Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Gobernación.

Extendió el reconocimiento a las policías estatales y municipales, a las fiscalías, cuerpos de emergencia, personal de salud, cultura, turismo, bienestar y economía, así como a quienes trabajaron en aeropuertos, carreteras, puertos y centros de atención.

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Enfatizó el papel crucial de las gobernadoras y gobernadores de los estados sede: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

Sheinbaum agradeció especialmente a quienes participaron en la planeación, coordinación y tareas operativas durante el evento.

“Gracias a quienes estuvieron en las calles día y noche, a quienes mejoraron caminos, a quienes pintaron, a las y los trabajadores de limpieza, a quienes cuidaron de millones de personas con profesionalismo, con disciplina y con un profundo sentido del deber”, dijo.

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La mandataria hizo una mención especial a figuras clave en la operación del Plan Kukulcan.

Reconoció al general Román Villalvazo Barrios, de la Secretaría de la Defensa Nacional; al contralmirante Lara Romero, de la Secretaría de Marina; y a Francisco Barocio, del Centro Nacional de Inteligencia, por haber estado al frente de las labores de seguridad.

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Expresó también su gratitud a Gabriela Cuevas, quien fungió como coordinadora general del evento.

“El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes. Cada institución aportó sus capacidades. Cada servidor y servidora pública cumplió con responsabilidad la tarea que le correspondía. El resultado fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar”, añadió.

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Sheinbaum remarcó que el éxito de la Copa Mundial no solo se mide en los partidos y estadios llenos, sino en la organización y la capacidad de coordinación nacional.

Sostuvo que México mostró ante el mundo su fortaleza institucional y su verdadero rostro: “Un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad y con una sonrisa”.

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Afirmó que “miles de visitantes regresaron a sus hogares con el recuerdo de los paisajes, la gastronomía y la cultura mexicana”, por lo que confía en que si “hay algo que distingue a México frente al mundo: ese espíritu fraterno que nos hace abrir las puertas de nuestra casa para compartir lo que somos”.

La presidenta subrayó que la imagen de México proyectada durante el Mundial contrasta con las críticas recientes sobre seguridad, sin mencionar de forma directa a las autoridades estadounidenses; no obstante, remarcó que la organización del evento internacional demostró la capacidad del país para garantizar la paz y la convivencia.

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Orgullo nacional y mensaje a la población

Sheinbaum felicitó a la Selección Nacional por la alegría y la dignidad con la que representó a México, independientemente del resultado deportivo.

“Nos recordaron que cuando se juega con el corazón, siempre se representa con honor a nuestro país”, puntualizó.

Asimismo, dirigió un reconocimiento especial al pueblo mexicano, aseverando que “millones de mexicanas y mexicanos llenaron las calles con entusiasmo, convivieron con visitantes de todos los continentes y demostraron una vez más que nuestra mayor fortaleza es nuestro pueblo”.