México
Agregar Infobae enGoogle

“Un país en paz”: Sheinbaum destaca éxito del Mundial 2026 tras dichos de funcionario de EEUU sobre cárteles mexicanos

Sheinbaum entregó reconocimientos a las autoridades que participaron en el Plan Kukulcán

Sheinbaum reconoció a las autoridades que participaron en el Plan Kukulcan. | Presidencia
Sheinbaum reconoció a las autoridades que participaron en el Plan Kukulcan. | Presidencia
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de reconocimientos a autoridades federales, estatales y municipales que participaron en la implementación del Plan Kukulcan, operativo que se creó para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial FIFA 2026, afirmando que el evento mostró a México como un país en paz.

Esto, en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos tras las declaraciones de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien ayer afirmó que los cárteles controlan territorios en México y afectan el funcionamiento del sistema judicial, político y legal.

PUBLICIDAD

En su discurso, Sheinbaum subrayó que el país demostró al mundo su capacidad de organización y paz, destacando la labor conjunta de todas las instancias involucradas en la estrategia de seguridad.

La presidenta agradeció a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a integrantes del Centro Nacional de Inteligencia y de Protección Civil.

PUBLICIDAD

Destacó la coordinación lograda entre las diferentes instituciones del Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Gobernación.

Extendió el reconocimiento a las policías estatales y municipales, a las fiscalías, cuerpos de emergencia, personal de salud, cultura, turismo, bienestar y economía, así como a quienes trabajaron en aeropuertos, carreteras, puertos y centros de atención.

Enfatizó el papel crucial de las gobernadoras y gobernadores de los estados sede: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

Sheinbaum agradeció especialmente a quienes participaron en la planeación, coordinación y tareas operativas durante el evento.

“Gracias a quienes estuvieron en las calles día y noche, a quienes mejoraron caminos, a quienes pintaron, a las y los trabajadores de limpieza, a quienes cuidaron de millones de personas con profesionalismo, con disciplina y con un profundo sentido del deber”, dijo.

La mandataria hizo una mención especial a figuras clave en la operación del Plan Kukulcan.

Reconoció al general Román Villalvazo Barrios, de la Secretaría de la Defensa Nacional; al contralmirante Lara Romero, de la Secretaría de Marina; y a Francisco Barocio, del Centro Nacional de Inteligencia, por haber estado al frente de las labores de seguridad.

Expresó también su gratitud a Gabriela Cuevas, quien fungió como coordinadora general del evento.

“El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes. Cada institución aportó sus capacidades. Cada servidor y servidora pública cumplió con responsabilidad la tarea que le correspondía. El resultado fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar”, añadió.

Sheinbaum remarcó que el éxito de la Copa Mundial no solo se mide en los partidos y estadios llenos, sino en la organización y la capacidad de coordinación nacional.

Sostuvo que México mostró ante el mundo su fortaleza institucional y su verdadero rostro: “Un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad y con una sonrisa”.

Afirmó que “miles de visitantes regresaron a sus hogares con el recuerdo de los paisajes, la gastronomía y la cultura mexicana”, por lo que confía en que si “hay algo que distingue a México frente al mundo: ese espíritu fraterno que nos hace abrir las puertas de nuestra casa para compartir lo que somos”.

La presidenta subrayó que la imagen de México proyectada durante el Mundial contrasta con las críticas recientes sobre seguridad, sin mencionar de forma directa a las autoridades estadounidenses; no obstante, remarcó que la organización del evento internacional demostró la capacidad del país para garantizar la paz y la convivencia.

Orgullo nacional y mensaje a la población

Sheinbaum felicitó a la Selección Nacional por la alegría y la dignidad con la que representó a México, independientemente del resultado deportivo.

“Nos recordaron que cuando se juega con el corazón, siempre se representa con honor a nuestro país”, puntualizó.

Asimismo, dirigió un reconocimiento especial al pueblo mexicano, aseverando que “millones de mexicanas y mexicanos llenaron las calles con entusiasmo, convivieron con visitantes de todos los continentes y demostraron una vez más que nuestra mayor fortaleza es nuestro pueblo”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPlan KukulcanseguridadMundial 2026Estados Unidosmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

La última grabación de voz de Maahez fue revelada por una amiga de la actriz

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

El futuro del brasileño apuntaría hacia otro equipo de la Liga MX después de de un paso discreto con las Águilas y no entrar en los planes de Almada

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de julio

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano

Asegura Marina más de 248 millones de pesos en cocaína en el Pacífico mexicano

IMG Academy, la exclusiva escuela deportiva de EEUU donde estudiaba el hijo del cuñado de “El Mencho”

Vinculan a proceso a Luis “N” por posesión y distribución de material ilícito de menores

FGR vincula a proceso a 10 personas por portación de armas y explosivos en Escuinapa, Sinaloa

Buen Gobierno alerta: usan sus sellos y nombres falsos para pedir dinero

ENTRETENIMIENTO

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

Ese Pérez pide a Yanet García “que le escupa” y desata críticas de los fans de “La Chica del Clima”

Lista completa de mexicanos nominados a Premios Juventud 2026: Peso Pluma, Carín León y Kenia Os entre los favoritos

Silvana Estrada lanza segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar en preventa su primer show

DEPORTES

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

Rodrigo Dourado, refuerzo de André Jardine, sale de América tras cambio de técnico

“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones

Andrea Becerra obtiene medalla de plata en el tiro con arco compuesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Guido Pizarro rompe con Tigres y renuncia a su cargo: ¿qué provocó su inesperada salida?

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta