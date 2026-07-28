Sergio Mayer busca que haya edad mínima para que menores usen redes sociales: esto dice la iniciativa

En México, al menos tres estados están contemplando la posibilidad de negar el acceso libre a redes sociales a menores de edad. (Jesús Ávila Infobae México)

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Desde antes del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a debatir la restricción del uso de redes sociales para menores, en la Cámara de Diputados se impulsa una propuesta de reforma que busca regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales.

La iniciativa fue presentada por el diputado Sergio Mayer Bretón, integrante de Morena, a principios de este año.

Según el documento, el legislador plantea que la edad mínima para ingresar a redes sociales sea de 13 años y, aun así, solo con autorización verificada de padres o tutores.

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El texto presentado por Mayer advierte sobre los efectos negativos que enfrentan los menores ante la falta de verificación de edad en plataformas.

Expone que la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) de 2020 reportó mil 150 suicidios en menores de edad, cifra que supera las muertes por Covid-19 en ese grupo durante el mismo periodo.

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La exposición de motivos señala al ciberacoso, la violencia digital y los retos virales como factores de riesgo, ligados al acceso sin restricciones a dispositivos y contenidos digitales.

La propuesta: controles de verificación e intervención estatal

La iniciativa adiciona el artículo 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Estado, según el texto, deberá promover el uso responsable e informado de las plataformas digitales, con el objetivo de prevenir la violencia digital y riesgos a la integridad y salud física y mental de los menores.

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Las plataformas tendrían que implementar controles de verificación de edad de manera progresiva, y su acceso estaría restringido para menores de trece años.

Solo los mayores de esa edad podrían acceder, previa autorización debidamente verificada por parte de sus padres o tutores legales.

Mayer argumenta que la exposición a internet no solo implica riesgos de salud mental —como ansiedad, baja autoestima o aislamiento— sino que facilita delitos como el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, práctica confirmada por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

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Cifras de consumo y riesgos documentados

El acceso de menores a juegos en teléfonos pasó de 8% en 2017 a 40.7% en 2023, lo que equivale a 6.1 millones de menores, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Entre los usuarios, 43.6% son niñas y 56.4% niños. El documento detalla los riesgos asociados: afectaciones en el rendimiento escolar, compras dentro de aplicaciones, suplantación de identidad, alteraciones del sueño, dependencia, ansiedad y desecho tecnológico.

En materia de bullying, México ocupa el primer lugar mundial con más de 18 millones de estudiantes de primaria y secundaria que sufren violencia escolar, de acuerdo con la OCDE. Siete de cada diez han sido víctimas y más del 40% reporta acoso, mientras que el 44% ha enfrentado violencia verbal, psicológica o física, incluidas agresiones a través de redes sociales.

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Contexto internacional y justificación

La propuesta toma como referencia legislaciones recientes en Australia y Francia, que han prohibido el acceso a redes sociales para menores de 16 y 15 años respectivamente. Otros países europeos, como España, Reino Unido y Alemania, discuten regulaciones similares. Mayer sostiene que el marco legal mexicano debe actualizarse para responder a los retos tecnológicos y proteger la salud mental y seguridad de la infancia.

El texto íntegro del nuevo artículo 101 Bis 4 establece:

“El Estado promoverá el uso responsable e informado de las plataformas digitales y redes sociales, a efecto de prevenir la violencia digital, la comisión de delitos, así como riesgos a su integridad y salud física y mental.

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“Las plataformas digitales y redes sociales implementarán de manera progresiva controles efectivos de verificación de edad, restringiendo el acceso a estas para los menores de trece años. Los mayores de esta edad podrán acceder previa autorización debidamente verificada por parte de sus padres o tutores legales”.

La iniciativa de Sergio Mayer queda en manos de la Cámara de Diputados, en concordancia con el llamado de Claudia Sheinbaum para abrir un debate nacional sobre los derechos digitales y la seguridad de los menores en redes sociales.

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