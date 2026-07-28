Gala Montes explota contra quienes ahora apoyan a Mariana Echeverría: “Te quieren porque adelgazaste”

Gala Montes y Mariana Echeverria

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El regreso de Mariana Echeverría a La Casa de los Famosos México como panelista no pasó desapercibido. Sin embargo, además de los comentarios sobre su nueva imagen, quien decidió pronunciarse fue Gala Montes, que compartió un contundente mensaje en sus historias de redes sociales.

La actriz y cantante criticó a quienes ahora expresan apoyo hacia la conductora después de su transformación física. Para Gala, el cambio de percepción no responde a una reflexión sobre los hechos del pasado, sino a los estándares de belleza que predominan en redes sociales.

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Visiblemente molesta, lanzó un mensaje en el que cuestionó tanto a quienes respaldan nuevamente a Mariana Echeverría como a la manera en que el público suele modificar su opinión dependiendo del aspecto físico de una persona.

“No la quieren, la quieren porque adelgazó”: el mensaje de Gala Montes

Mariana Echeverría regresa a La Casa de los Famosos México como panelista de la Pregala y la Postgala. Crédito: (Instagram/@galamontes)

A través de sus historias, Gala Montes expresó su inconformidad con la conversación que ha surgido en torno a Mariana Echeverría tras su regreso a la televisión. En su mensaje aseguró: “Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso”.

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La actriz también hizo referencia a los medicamentos que actualmente son tema de conversación por su uso para perder peso. “Se inyectaron Mounjaro o Ozempic, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverría porque está flaca”, afirmó.

Posteriormente lanzó una de las frases que más reacciones provocó: “Mariana, primero, no te creas que la gente te quiere de verdad, te quieren porque adelgazaste”. Además, cuestionó al público al señalar: “Qué hipócritas y qué doble moral son ustedes... solamente porque una persona ahora es más hegemónica, ahora sí merezca su perdón y su atención”.

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¿Por qué Mariana Echeverría fue tan criticada en La Casa de los Famosos México?

La actriz cuestiona que el público “perdone” a figuras públicas por ajustarse a estándares de belleza en redes sociales. - (Captura de pantalla YouTube)

Mariana Echeverría participó en la edición 2024 de La Casa de los Famosos México, donde su comportamiento dentro del reality generó numerosas críticas entre los seguidores del programa. Su convivencia con otros habitantes dio pie a constantes debates en redes sociales.

Uno de los episodios más recordados fue la controversia que protagonizó con Briggitte Bozzo, situación que derivó en una fuerte conversación digital y que incluso inspiró un capítulo de La Rosa de Guadalupe. A raíz de esa polémica también comenzó a popularizarse el apodo de “Lady Mangos”.

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Tras su eliminación, Mariana decidió alejarse por un tiempo de la televisión y concentrarse en su familia. Dos años después regresó como panelista de la Pregala y la Postgala de La Casa de los Famosos México, donde compartió espacio con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff para analizar el desarrollo del reality.

El regreso de Mariana reavivó el debate en redes sociales

(Captura de pantalla YouTube)

La reaparición de Mariana Echeverría llamó la atención por su cambio de imagen. Durante su regreso lució un vestido negro, maquillaje natural y un peinado estilo wet look, mientras Wendy Guevara destacó su nueva apariencia durante la transmisión.

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Además de su imagen, Mariana aseguró estar preparada para compartir la experiencia que adquirió como habitante del reality y ayudar a los nuevos participantes para que no repitan algunos de los errores que ella considera haber cometido.

Aunque una parte del público celebró su regreso y destacó su actitud renovada, las declaraciones de Gala Montes reavivaron el debate sobre la forma en que las redes sociales reaccionan ante las figuras públicas. La frase “No la quieren, la quieren porque adelgazó” volvió a colocar la discusión en el centro de la conversación.

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