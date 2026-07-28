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¡Van por el oro! Matías Grande y Alejandra Valencia avanzan a la final de tiro con arco en Santo Domingo 2026

El equipo nacional de arco recurvo mixto mantuvo el paso perfecto en la competencia y aseguró una nueva posibilidad de medalla para la delegación mexicana

(REUTERS/Tingshu Wang)
(REUTERS/Tingshu Wang)
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La dupla mexicana de tiro con arco conformada por Matías Grande y Alejandra Valencia aseguró una nueva oportunidad de medalla para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de avanzar a la final de la prueba por equipos mixtos en arco recurvo.

El equipo nacional tuvo una destacada actuación desde la ronda clasificatoria, donde terminó en la primera posición, y posteriormente confirmó su dominio en las fases eliminatorias.

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En los cuartos de final, los mexicanos derrotaron por marcador de 6-0 a la pareja de Puerto Rico integrada por Alondra Rivera y Adrián Muñoz.

Para la ronda de semifinales, Matías Grande y Alejandra Valencia mantuvieron el paso perfecto y nuevamente se impusieron por 6-0, esta vez ante la dupla de Panamá formada por Gisela Cowan y Liborio Saavedra, resultado que les permitió asegurar su presencia en la disputa por la medalla de oro.

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México buscará el oro ante Colombia en equipos mixtos

Con mayor control y mostrando seguridad en la línea de tiro, los arqueros demostraron por qué son potencia en éste deporte.
(Conade)

La final por el título centroamericano enfrentará a la pareja mexicana contra los colombianos Ana María Rendón y Santiago Arcila, en un duelo programado para el próximo 29 de julio.

Con este resultado, la delegación de Coahuila que participa en Santo Domingo 2026 mantiene abiertas sus posibilidades de aumentar su cosecha de preseas, al contar con presencia en tres semifinales individuales y una final por equipos mixtos dentro de la disciplina de tiro con arco.

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

(REUTERS/Tingshu Wang)
(REUTERS/Tingshu Wang)

La actividad de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026 podrá seguirse a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. Estas son las opciones disponibles:

  • Imagen Televisión (canal 3.1 de TV abierta)
  • Fox Sports México (televisión de paga)
  • AYM Sports (televisión de paga)
  • Centro Caribe Sports (canal oficial de YouTube)
  • Claro Sports (canal oficial de YouTube)
  • TV Azteca Deportes (aplicación oficial)
  • Azteca Network (transmisión gratuita)

México llega a esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe como una de las delegaciones favoritas para pelear por los primeros lugares del medallero.

Además de ser el único país que ha participado en todas las ediciones de la justa regional, la representación nacional buscará alcanzar un nuevo récord histórico al convertirse en la primera en superar las 4 mil 500 medallas acumuladas en la competencia.

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