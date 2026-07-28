Guido Pizarro rompe con Tigres y renuncia a su cargo: ¿qué provocó su inesperada salida?

(EFE/ Felipe Gutiérrez)

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Guido Pizarro puso fin a su etapa como director técnico de Tigres. El estratega argentino anunció este martes 28 de julio que decidió dar un paso al costado, poniendo fin a un ciclo de 13 años ligado a la institución, primero como futbolista y posteriormente desde el banquillo.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Pizarro explicó que la decisión fue resultado de un proceso de reflexión y diversas conversaciones, dejando en claro que su salida no estuvo relacionada con los resultados deportivos del equipo.

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“Después de trece años en esta institución como jugador y como director técnico he tomado la decisión de dar un paso al costado”, escribió el argentino.

Guido Pizarro explicó los motivos de su salida

(REUTERS/Cristian De Marchena)

En el mismo mensaje, el exmediocampista señaló que un entrenador debe dirigir con plena convicción y reconoció que esa certeza ya no existía respecto al rumbo del proyecto deportivo.

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“Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Y sostengo que esta profesión exige una convicción global: cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado”.

Pizarro también quiso despejar cualquier especulación sobre una posible salida derivada de los resultados obtenidos al frente del equipo.

“Quiero dejar claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo”.

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Se cierra una etapa de 13 años en Tigres

(REUTERS/Daniel Becerril)

Con esta decisión concluye un largo vínculo entre Pizarro y Tigres, institución a la que llegó como jugador y con la que se convirtió en uno de los referentes de la época más exitosa del club. Tras retirarse, asumió la dirección técnica luego de la salida de Veljko Paunović.

Durante su gestión como entrenador llevó al conjunto felino a disputar las finales de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf, aunque no logró conquistar el título en ninguno de los dos torneos.

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Por ahora, Tigres no ha informado quién será el encargado de asumir la dirección técnica, por lo que se espera que el club anuncie en los próximos días al sucesor de Guido.