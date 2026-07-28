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Denuncian nuevo caso de ecocidio por complejo turístico ‘Las Dunas’ en Yucatán: gobierno estatal pide investigar proyecto

Integrantes del colectivo “Salvemos las Dunas” advirtieron posibles afectaciones a los manglares y la fauna del puerto pesquero de Chuburná

Los inconformes sostienen que la construcción pone en riesgo la duna costera, los manglares y otras áreas naturales protegidas, además de afectar zonas utilizadas por especies silvestres para su reproducción y alimentación.
Las denuncias, difundidas durante el fin de semana, llevaron al Gobierno de Yucatán a solicitar formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
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La construcción del complejo turístico “Las Dunas”, en Chuburná, Yucatán, volvió a encender la alerta entre organizaciones ambientalistas y habitantes de la zona, quienes denunciaron un caso de ecocidio por los daños ambientales que, aseguran, se están ocasionando a uno de los ecosistemas costeros más importantes del estado.

Las denuncias, difundidas durante el fin de semana, llevaron al Gobierno de Yucatán a solicitar formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que verifiquen el cumplimiento de las autorizaciones federales bajo las cuales se desarrolla el proyecto inmobiliario.

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El caso ha reavivado el debate sobre el desarrollo inmobiliario en zonas de alta fragilidad ambiental de la costa yucateca, donde especialistas advierten que la alteración de las dunas y humedales puede provocar impactos irreversibles sobre la biodiversidad y la protección natural frente a fenómenos meteorológicos.

El video, una campaña de concientización, muestra vistas aéreas de una extensa área costera con vegetación, donde se observa remoción de tierra y arena. Se aprecian grandes montículos de arena y varios vehículos de construcción en el terreno despejado. Textos superpuestos identifican la zona como una "primera barrera contra huracanes" y hacen referencia a la "erosión de playa". Un gráfico central dice "SALVEMOS LAS DUNAS CHUBURNÁ, YUCATÁN". La secuencia documenta una alteración ecológica en la región costera de Yucatán.

Activistas denuncian daños a dunas, flora y fauna en Chuburná

De acuerdo con la denuncia presentada por colectivos ambientalistas, el complejo “Las Dunas” estaría ocasionando la remoción de arena, afectaciones a la vegetación costera y alteraciones en un ecosistema que funciona como barrera natural contra huracanes y como refugio de diversas especies.

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Los inconformes sostienen que la construcción pone en riesgo la duna costera, los manglares y otras áreas naturales protegidas, además de afectar zonas utilizadas por especies silvestres para su reproducción y alimentación.

Especialistas consultados por medios locales advirtieron que la destrucción de este tipo de ecosistemas podría representar un ecocidio, debido a que las dunas desempeñan un papel fundamental para evitar la erosión costera, contener inundaciones y conservar la biodiversidad de la región.

Infografía sobre alerta ambiental en Yucatán con ilustración de obras de construcción en dunas, manglares y mar, y paneles de texto explicativo.
Una ilustración detalla la alerta ambiental en Chuburná, Yucatán, donde el complejo turístico Las Dunas afecta dunas, humedales y manglares, según denuncian organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno de Yucatán solicita intervención de Semarnat y Profepa

Ante la polémica, el Gobierno de Yucatán informó que ya solicitó oficialmente a la Semarnat y a la Profepa revisar que el proyecto inmobiliario cumpla estrictamente con todas las autorizaciones federales y las medidas ambientales establecidas.

En un comunicado, la administración estatal explicó que los dictámenes emitidos por las autoridades locales condicionan expresamente la conservación total del humedal costero, el manglar y la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) presentes dentro del predio donde se desarrolla el complejo.

Asimismo, recordó que la evaluación del impacto ambiental en humedales, el otorgamiento de permisos en la Zofemat y la protección de los manglares son atribuciones exclusivas del Gobierno federal, por lo que corresponde a la Semarnat y a la Profepa supervisar que las obras respeten todas las condicionantes ambientales.

Más de la mitad del terreno debe permanecer bajo conservación

Según la información difundida por el gobierno estatal, los dictámenes de Factibilidad Urbana Ambiental establecen que 45 mil 728 metros cuadrados de humedal costero y 2 mil 880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre no pueden ser ocupados ni modificados.

Esto significa que más de la mitad del predio debe destinarse obligatoriamente a la conservación ambiental.

Además, las autoridades recordaron que las especies de manglar existentes en el sitio deben protegerse conforme a la NOM-022-SEMARNAT-2003, la norma que regula la preservación, conservación y restauración de humedales costeros con vegetación de manglar.

¿Por qué las dunas costeras son tan importantes?

Las dunas costeras son formaciones naturales de arena estabilizadas por vegetación especializada que cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental.

Entre sus principales beneficios destacan:

  • Actúan como barrera natural frente a huracanes, tormentas y marejadas.
  • Reducen la erosión provocada por el oleaje.
  • Protegen los mantos acuíferos de la intrusión de agua salada.
  • Albergan flora y fauna adaptadas a condiciones extremas.
  • Funcionan como corredores biológicos para diversas especies.
  • Ayudan a mantener el equilibrio de playas y ecosistemas costeros.

Cuando estas formaciones son removidas o modificadas por maquinaria pesada, su recuperación puede tomar décadas e incluso resultar imposible en algunas zonas.

Un nuevo conflicto ambiental en la costa mexicana

El caso de “Las Dunas” se suma a otros conflictos recientes relacionados con desarrollos turísticos en ecosistemas costeros del país, donde organizaciones civiles han denunciado presuntas afectaciones a playas, manglares y humedales.

Mientras las autoridades federales realizan la revisión solicitada por el Gobierno de Yucatán, colectivos ambientalistas mantienen su exigencia de detener cualquier obra que pueda comprometer la integridad de la duna costera y los manglares de Chuburná, al considerar que estos ecosistemas representan un patrimonio natural indispensable para las comunidades locales y para la resiliencia del litoral frente al cambio climático.

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