Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

La jornada número 3 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá 6 partidos que serán transmitidos por televisión abierta, mientras que los otros 3 restantes irán por tv de paga y plataformas de streaming.
Cabe señalar que el Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS, que reúne a los mejores jugadores de la liga mexicana y estadounidense, tendrá lugar antes de que inicie la fecha. Más adelante, el viernes 31 de julio, Puebla recibirá a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc para arrancar la jornada 3, la cual concluirá el domingo 2 de agosto con el enfrentamiento entre Toluca y Necaxa.
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Partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta
Seis partidos de la jornada 3 del Apertura 2026 serán transmitidos por televisión abierta, lo que permitirá que los aficionados sigan los encuentros sin costo adicional. Canal 7 de TV Azteca llevará los duelos Puebla vs Chivas y Juárez vs Pumas, mientras que Canal 5 de Televisa transmitirá Atlas vs Monterrey, Cruz Azul vs Monterrey, América vs Santos y Toluca vs Necaxa.
La programación de estos encuentros en canales nacionales asegura que gran parte del público mexicano pueda disfrutar del fútbol en vivo, sin necesidad de plataformas de pago. Así, se mantiene el acceso masivo a los partidos más atractivos del torneo.
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Viernes 31 de julio
Puebla vs Chivas
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 7, ESPN, Disney+
San Luis vs Tijuana
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: ESPN, Disney+, ViX
Con emotivas palabras de Joel Huiqui a sus dirigidos, La Máquina parte con gran motivación rumbo al Estadio para definir al Campeón de Campeones de la Liga MX. (X/ @CruzAzul)
Juárez vs Pumas
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Canal 7 y FOX
Sábado 1 de agosto
Querétaro vs Tigres UANL
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: FOX ONE
León vs Pachuca
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: FOX ONE
Atlas vs Monterrey
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y Layvtime
Cruz Azul vs Atlante
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y Layvtime
Domingo 2 de agosto
América vs Santos
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y Layvtime
Toluca vs Necaxa
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5 y TUDN
¿Cómo va el Apertura 2026 tras 2 jornadas?
El arranque del torneo ha delineado tempranamente a los equipos que marcan el ritmo y a aquellos que enfrentan un inicio complicado. Xolos de Tijuana ocupa la primera posición gracias a una diferencia de goles de +3, dato que lo sitúa por encima de sus rivales directos tras los dos primeros partidos.
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Junto al conjunto fronterizo, Cruz Azul, Atlas y Necaxa también han logrado un desempeño perfecto hasta ahora, acumulando seis puntos cada uno producto de dos victorias consecutivas. La igualdad en puntos entre estos clubes deja la definición del liderato, por ahora, en manos de la diferencia de goles.
Por otro lado, la situación para León, Santos y Juárez es adversa. Ninguno de estos equipos ha conseguido sumar puntos, pues han caído en sus dos encuentros iniciales. El hecho de no conocer la victoria los coloca en el fondo de la tabla, acentuando la presión para revertir la tendencia en las próximas fechas.
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