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Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

La tercera fecha del campeonato tendrá disponibles 6 partidos por televisión gratuita

La jornada número 3 de la Liga MX tendrá 6 partidos que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
La jornada número 3 de la Liga MX tendrá 6 partidos que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)
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La jornada número 3 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá 6 partidos que serán transmitidos por televisión abierta, mientras que los otros 3 restantes irán por tv de paga y plataformas de streaming.

Cabe señalar que el Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS, que reúne a los mejores jugadores de la liga mexicana y estadounidense, tendrá lugar antes de que inicie la fecha. Más adelante, el viernes 31 de julio, Puebla recibirá a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc para arrancar la jornada 3, la cual concluirá el domingo 2 de agosto con el enfrentamiento entre Toluca y Necaxa.

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Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 America players warm up REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 America players warm up REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

Seis partidos de la jornada 3 del Apertura 2026 serán transmitidos por televisión abierta, lo que permitirá que los aficionados sigan los encuentros sin costo adicional. Canal 7 de TV Azteca llevará los duelos Puebla vs Chivas y Juárez vs Pumas, mientras que Canal 5 de Televisa transmitirá Atlas vs Monterrey, Cruz Azul vs Monterrey, América vs Santos y Toluca vs Necaxa.

La programación de estos encuentros en canales nacionales asegura que gran parte del público mexicano pueda disfrutar del fútbol en vivo, sin necesidad de plataformas de pago. Así, se mantiene el acceso masivo a los partidos más atractivos del torneo.

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Viernes 31 de julio

Puebla vs Chivas

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 7, ESPN, Disney+

San Luis vs Tijuana

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: ESPN, Disney+, ViX

Con emotivas palabras de Joel Huiqui a sus dirigidos, La Máquina parte con gran motivación rumbo al Estadio para definir al Campeón de Campeones de la Liga MX. (X/ @CruzAzul)

Juárez vs Pumas

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 7 y FOX

Sábado 1 de agosto

Querétaro vs Tigres UANL

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: FOX ONE

León vs Pachuca

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: FOX ONE
Un futbolista de piel oscura con uniforme azul y blanco corre en un campo de césped. Otros jugadores y gradas con público borroso al fondo
Christian Ébere mercó el segundo de Cruz Azul (Ébere anotó el segundo de Cruz Azul)

Atlas vs Monterrey

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y Layvtime

Cruz Azul vs Atlante

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y Layvtime

Domingo 2 de agosto

América vs Santos

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y Layvtime

Toluca vs Necaxa

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

¿Cómo va el Apertura 2026 tras 2 jornadas?

El arranque del torneo ha delineado tempranamente a los equipos que marcan el ritmo y a aquellos que enfrentan un inicio complicado. Xolos de Tijuana ocupa la primera posición gracias a una diferencia de goles de +3, dato que lo sitúa por encima de sus rivales directos tras los dos primeros partidos.

Arranco el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Arranco el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX (X / LIGA BBVA MX)

Junto al conjunto fronterizo, Cruz Azul, Atlas y Necaxa también han logrado un desempeño perfecto hasta ahora, acumulando seis puntos cada uno producto de dos victorias consecutivas. La igualdad en puntos entre estos clubes deja la definición del liderato, por ahora, en manos de la diferencia de goles.

Por otro lado, la situación para León, Santos y Juárez es adversa. Ninguno de estos equipos ha conseguido sumar puntos, pues han caído en sus dos encuentros iniciales. El hecho de no conocer la victoria los coloca en el fondo de la tabla, acentuando la presión para revertir la tendencia en las próximas fechas.

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