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Hidrosulfuro de sodio: qué es la sustancia que se derramó en el rancho ‘El Cobre’ en Sonora

El derrame de 59 mil litros de esta sustancia cuestionamientos sobre posibles riesgos ambientales y a la salud pública

Varios vagones de tren descarrilados y volcados sobre un paso de agua con puentes de hormigón. Hay vegetación y cielo con nubes
Un tren descarrilado en Sonora muestra varios vagones volcados sobre un arroyo de agua barrosa, algunos con derrame de hidrosulfuro de sodio. (Redes sociales)
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El hidrosulfuro de sodio (NaHS) es un compuesto químico inorgánico utilizado principalmente como fuente de azufre reactivo en diversos procesos industriales, especialmente en la minería. De acuerdo con el proveedor de productos químicos YIGYOOLY, se emplea para activar cobre y otros minerales sulfurados durante los procesos de flotación.

El investigador Eduardo Garrido Garrido señaló en su publicación Estudios de Potencial Zeta sobre la sulfuración de un mineral de la malaquita y su aplicación en la flotación que el hidrosulfuro de sodio es “el reactivo que reviste mayor importancia para la minería”. Añade que, hasta 2006, alrededor del 95% del producto utilizado en México era importado, lo que generaba una fuerte dependencia del mercado internacional.

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¿Para qué sirve el hidrosulfuro de sodio?

Además de su uso en la minería, el hidrosulfuro de sodio tiene aplicaciones en distintas industrias.

Entre sus principales usos destacan:

  • Activación de minerales y recuperación de metales en la minería.
  • Fabricación de productos químicos para la industria textil.
  • Producción de retardantes de llama y aceleradores de vulcanización.
  • Tratamiento de pieles en la industria de la curtiduría como agente depilatorio.
  • Elaboración de plásticos resistentes al calor utilizados en los sectores automotriz y electrónico.
  • Incorporación de azufre en el proceso kraft de la industria papelera.
FOTO DE ARCHIVO. Gránulos de oro y plata puros al 99,99% en frascos de vidrio en la planta de metales no ferrosos de Krastsvetmet en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, Rusia. Noviembre, 2018. REUTERS/Ilya Naymushin
FOTO DE ARCHIVO. Gránulos de oro y plata puros al 99,99% en frascos de vidrio en la planta de metales no ferrosos de Krastsvetmet en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, Rusia. Noviembre, 2018. REUTERS/Ilya Naymushin

De acuerdo con la ficha técnica de Nouryon, el hidrosulfuro de sodio es una sustancia peligrosa que requiere un manejo especializado, aunque puede utilizarse de forma segura cuando se siguen las normas de seguridad correspondientes.

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La solución es de color amarillo claro y se caracteriza por su olor a huevo podrido. Este olor se debe a que, al entrar en contacto con ácidos, libera sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico y potencialmente mortal.

El producto se transporta como líquido corrosivo y tóxico bajo la clasificación UN 2922 y debe almacenarse en tanques cerrados con atmósfera de nitrógeno para evitar la emisión de vapores peligrosos. Además, su manipulación debe realizarse en sistemas cerrados con gas inerte y los vapores deben ser tratados antes de liberarse al ambiente.

¿Qué riesgos para la salud y el medio ambiente tiene el hidrosulfuro de sodio?

El especialista en Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad de Sonora, Héctor Duarte Tagles, advirtió en entrevista con el medio Uniradio Informa Sonora que el hidrosulfuro de sodio es una sustancia “altamente peligrosa para cualquier forma de vida”.

Explicó que, cuando entra en contacto con el agua, puede generar sulfuro de hidrógeno, el cual puede transformarse en ácido sulfhídrico, un compuesto tóxico, corrosivo, irritante e incluso inflamable.

Melisa - planta - salud - Perú - historias - 8 julio
Los compuestos activos de la melisa inhiben el crecimiento de bacterias y virus, fortaleciendo tu sistema respiratorio contra diversas infecciones. (Andina)

El académico señaló que la exposición a esta sustancia puede provocar:

  • Irritación en vías respiratorias.
  • Quemaduras en la piel y mucosas.
  • Daños al sistema respiratorio.
  • Insensibilización del nervio olfativo, lo que impide percibir el olor del gas y aumenta el riesgo de intoxicación.

Asimismo, advirtió que representa un peligro para la fauna, la flora y los ecosistemas acuáticos.

¿Qué impacto podría tener el derrame de hidrosulfuro de sodio en Sonora?

Tras el descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex, perteneciente a la empresa minera, Grupo México en el Rancho Potrero El Cobre, en el municipio de Naco, Sonora, donde se derramaron aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio.

Para Héctor Duarte Tagles, esta cantidad representa un riesgo importante para el medio ambiente. Explicó que el químico puede afectar severamente la vida acuática, la vegetación y la fauna de la zona. Además, al ser altamente soluble en agua, existe la posibilidad de que las lluvias favorezcan su dispersión hacia otras áreas, incrementando el impacto ambiental y complicando las labores de remediación.

El especialista consideró que aún es prematuro descartar riesgos sin contar con estudios técnicos que permitan evaluar la magnitud de la contaminación y determinar las acciones de restauración ambiental necesarias.

Organizaciones ambientales cuestionan que se descarte el riesgo tras el derrame

La asociación civil Cultura Verde cuestionó la postura de las autoridades ambientales federales, que informaron que no existía riesgo para la población cercana al sitio del accidente a través de un comunicado de prensa.

Comunicado Oficial.
Comunicado Oficial.

A través de su cuenta oficial en X, la organización recordó que Protección Civil reportó escurrimientos ocasionados por las lluvias y señaló que todavía no se conocen públicamente los resultados de los estudios ambientales.

La agrupación pidió no minimizar el incidente y exigió:

  • Análisis completos del derrame.
  • Evaluación del agua superficial y de los pozos.
  • Un mapa de la zona afectada.
  • Acciones de limpieza y remediación ambiental.

Cultura Verde aseguró que su objetivo no es generar alarma, sino que las autoridades transparenten la información y determinen el verdadero alcance del impacto ambiental provocado por el derrame.

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